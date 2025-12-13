DO’S: Υποστήριξε τις απόψεις σου, αποφεύγοντας να γίνεις επίμονος, εμμονικός ή και προκλητικός στον τρόπο σου. Πρόσεχε τις μετακινήσεις σου και σταμάτα να βρίζεις στα φανάρια, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, μόνο αν ψήνεσαι να μοιραστείς τις ιδέες σου, γιατί έτσι θα αλλάξεις τους στόχους που δεν προχωράνε.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις συζητήσεις ή και στις διαφωνίες που θα υπάρξουν σήμερα να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα είναι έντονη και άπαξ και χαθεί το μέτρο, δύσκολα θα ξανά βρεθεί μετά. Παράλληλα, μη γίνεις υπερβολικός με το να πεις πολλά παραπάνω από όσα πρέπει ή μπορούν να αντέξουν οι άλλοι.