Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 13.12.2025]
Ημερήσια 13 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 13.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Υποστήριξε τις απόψεις σου, αποφεύγοντας να γίνεις επίμονος, εμμονικός ή και προκλητικός στον τρόπο σου. Πρόσεχε τις μετακινήσεις σου και σταμάτα να βρίζεις στα φανάρια, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, μόνο αν ψήνεσαι να μοιραστείς τις ιδέες σου, γιατί έτσι θα αλλάξεις τους στόχους που δεν προχωράνε.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις συζητήσεις ή και στις διαφωνίες που θα υπάρξουν σήμερα να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα είναι έντονη και άπαξ και χαθεί το μέτρο, δύσκολα θα ξανά βρεθεί μετά. Παράλληλα, μη γίνεις υπερβολικός με το να πεις πολλά παραπάνω από όσα πρέπει ή μπορούν να αντέξουν οι άλλοι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αποφάσισε πως σήμερα ήρθε η ώρα να διευθετήσεις διαφορετικά κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις σου. Ειδικά αφού βλέπεις ότι το πας και δεν πάει, σωστά; Ωστόσο καλό θα ήταν να αποφύγεις τόσο τα νεύρα, όσο και τις απερίσκεπτες κινήσεις. Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρουν φίλοι και συνεργάτες σε δουλειά και καθημερινότητα.

DON’TS: Μην είσαι καχύποπτος και μην θεωρείς πως όλα γίνονται παρασκηνιακά. Παράλληλα, μην κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας εξαιτίας της καχυποψίας σου. Μην ξεσπάσεις. Το ξέρω πως έχεις συσσωρεύσει ένταση μέσα σου, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να τα κάνεις όλα λαμπόγυαλο, έτσι; Μην κινείσαι αντιδραστικά εξαιτίας του άγχους σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πέρα από ψύχραιμος πρέπει να είσαι και ξεκάθαρος σήμερα. Κι αυτό γιατί οι διαπροσωπικές σου σχέσεις βάλλονται από μπόλικη ένταση. Επίσης σταμάτα να κρατάς τα πάντα μέσα σου, γιατί άπαξ και φτάσεις στο αμήν σου θα ξεσπάσεις και δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτό. Συζήτησε με τα κοντινά σου άτομα για να ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο.

DON’TS: Μην αντιδράς σπασμωδικά όσο έντονη κι αν είναι η σημερινή ατμόσφαιρα. Μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι απόλυτα αυτά που βλέπεις γύρω σου, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να χαωθείς κι εντελώς, σωστά; Μην χάνεις την υπομονή σου. Μη δείχνεις το πόσο σε έχουν κουράσει κάποιες ενοχλητικές συμπεριφορές, γιατί καταντάς αγενής.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, το κλίμα που επικρατεί θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Οπότε το καταλαβαίνω το ότι θες να μπεις μπροστά και να υπερασπιστείς τους κοντινούς σου. Πρέπει, απλά, να το κάνεις με τρόπο που δεν σε εκθέτει. Αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, τότε πρέπει να δώσεις το περιθώριο και στην άλλη πλευρά να εκφραστεί, σωστά;

DON’TS: Μην αφήσεις την έντονη ατμόσφαιρα ή τα νεύρα που έχεις να σε ωθήσουν να μιλήσεις αφιλτράριστα ή- ακόμα χειρότερα- να προδώσεις πράγματα που ξέρεις. Ύπουλο! Μην κινηθείς απότομα ή βιαστικά, γιατί αυτό σε κάνει απρόβλεπτο. Αχώνευτο! Μην αναβάλεις την προώθηση των στόχων σου, επειδή η ψυχολογία είναι άστα να πάνε!

Λέων

Λέων

DO’S: Προτίμησε να εκφράζεις τα παράπονά σου την στιγμή που αυτά πυροδοτούνται. Αλλιώς τι να το κάνεις; Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τα άτομα που εμπιστεύεσαι, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκλειδώσεις και να εκφράσεις αυτά που νιώθεις. Βέβαια πρέπει να αποφύγεις τον έντονο τόνο για να μην χάσεις τη μπάλα.

DON’TS: Μην αφήσεις τις συζητήσεις που κάνεις να ξεφύγουν, γιατί οι τόνοι ανεβαίνουν εύκολα. Το θες αυτό; Δε νομίζω! Στα επαγγελματικά, μη δεις ως ευκαιρία την σημερινή, έντονη μέρα για να έρθεις σε ρήξη με τους συναδέλφους που δεν χωνεύεις καιρό, αλλά δεν ήξερες πως να τους βγάλεις στη σέντρα. Μην είσαι παρορμητικός, επειδή είσαι θυμωμένος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή σήμερα είσαι έξω φρενών- χωρίς να γίνει κάτι, έτσι απλά- προσπάθησε να βρεις να διοχετεύσεις την έντασή σου πάνω σε κάτι δημιουργικό ή καινοτόμο. Δεν αποκλείεται έτσι να μπορέσεις να φέρεις την ψυχολογία σου στα ίσια της. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις για να δεις πως πρέπει να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου.

DON’TS: Μη βιαστείς να μιλήσεις έξω από τα δόντια, επειδή η ψυχολογία σου κρέμεται από μια τόση δα κλωστή. Μπορεί να έχεις αντιρρήσεις, μπορεί να θέλεις να σε πάρουν οι άλλοι στα σοβαρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ να εκφραστείς με έντονο τρόπο, έτσι; Και ειδικά όχι μέσα στο σπίτι αυτό, όπου οι ισορροπίες είναι ήδη αρκετά λεπτές.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε αποστάσεις και ψάξε να βρεις που μπορείς να διοχετεύσεις την ένταση που έχεις, ώστε να μην χαθεί τελείως η μπάλα. Κάποιες βαθιές συζητήσεις, ας πούμε, μπορεί να ξεκαθαρίσουν τις καταστάσεις πολύ περισσότερο απ’ ότι νομίζεις. Ίσως, μάλιστα, να πάψεις να έχεις κάποια ερωτηματικά μέσα στο κεφάλι σου. Έπειτα πάρε αποφάσεις.

DON’TS: Επειδή τα πράγματα είναι περίεργα και είναι αρκετά εύκολο να χαθούν οι ισορροπίες, σου προτείνω να μην είσαι τόσο έντονος. Μη γίνεις παρορμητικός και μην αποκαλύψεις πολλά από αυτά που ξέρεις, γιατί οι συνέπειες αυτής σου της πράξης πρόκειται να είναι βαρύτατες. Μην ανοίξεις το στόμα σου ούτε για να κάνεις τον χαμό, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Διαχειρίσου προσεκτικά τις λεπτομέρειες που ξέρεις ότι μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα μετέπειτα. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς από τους άλλους. Κάνοντας αυτά τα δύο – και μόνο – θα μπορέσεις να περιορίσεις την πιθανότητα κάποιου αχρείαστου λάθος. Πάρε χρόνο και επεξεργάσου τα feelings.

DON’TS: Μην κινείσαι περίεργα. Μην προσπαθείς να κρύψεις τον εκνευρισμό σου, γιατί είναι κάτι που σήμερα κάνει μπαμ. Παράλληλα, δεν πρέπει να αφήσεις την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί να επηρεάσει ακραία αρνητικά την ψυχολογία σου, γιατί αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, σωστά;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, ίσως κληθείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Παράλληλα, πρέπει να είσαι και πολύ παρατηρητικός, αλλά και να αποφύγεις τις εν βρασμώ αποφάσεις και δηλώσεις- φωτιά! Μπορείς να ψάξεις να βρεις τι παίζει, απλά το καλύτερο είναι να το κάνεις από τα παρασκήνια αυτό.

DON’TS: Μην κάνεις τόσο φανερό το ότι έχεις νεύρα, γιατί έτσι κλείνεις τον δρόμο σε αυτούς που θέλουν να σε προσεγγίσουν και να σε ρωτήσουν τι έχεις! Δεν χρειάζεται να σχολιάζεις τα πάντα με τη δικαιολογία ότι σε ενοχλούν. Κοινώς άσε και κάτι να πέσει κάτω! Μην ξεσπάς πάνω στους φίλους που το μόνο που θέλουν είναι να σε στηρίξουν.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Η μέρα απαιτεί προσεκτικούς και λεπτούς – για να μην πω χειρουργικούς – χειρισμούς. Ειδικά αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις το τοπίο μέσα στην καρδιά και στο κεφάλι σου. Εκφράσου όμορφα μεν, με τρόπο που επαναφέρει την ελευθερία κινήσεων που θέλεις δε.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση και τη μεγάλη νευρικότητα της σημερινής ημέρας και μην θεωρείς πως αυτό είναι η αφορμή που έψαχνες για να τα πεις έξω από τα δόντια. Ξέρεις, αυτά που σκέφτεσαι εδώ και καιρό και σε έχουν φέρει στο αμήν εννοώ. Όμως μην αγνοείς τα άτομα που θέλουν να σε στηρίξουν, ακόμα και χωρίς να φαίνονται.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρόσεχε την παρέα σου, γιατί το κλίμα σήμερα είναι αρκετά έντονο. Ειδικά όσον αφορά τις συζητήσεις που κάνεις – είτε με φίλους, είτε και με συνεργάτες – οι οποίες διακατέχονται από τρομερή ένταση. Το να ηρεμήσεις λίγο, ας πούμε, δεν παίζει; Προσπάθησε να διατηρήσεις την υπομονή σου, ακόμα κι αν επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις δουλειές σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις τη γνώμη των ανώτερων όσον αφορά κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις εκεί. Μην πετάς τη σκούφια σου για τα έντονα σκηνικά που βλέπεις σήμερα. Κοινώς μην πλησιάσεις καν και μην πάρεις μέρος. Τι τα θέλεις;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεχε γιατί οι τόνοι μπορούν να ανέβουν ξαφνικά. Πρέπει, λοιπόν, να διαχειριστείς με προσοχή τα πάντα κι, αν χρειαστεί, να πάρεις κάποιες αποστάσεις- ειδικά από οτιδήποτε δεν σε αφορά άμεσα. Γιατί όχι, έτσι; Γενικώς καλό είναι να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις! Προσπάθησε να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις, που λέμε.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από αυτά που θα αποκαλυφθούν σήμερα. Ωστόσο μην ανακατεύεσαι εκεί που δε σε σπέρνουν, για να μην εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Μην επηρεαστείς από αυτούς που προσπαθούν να σου επιβάλλουν τις απόψεις τους. Κοινώς μην κάνεις κι εσύ ακριβώς το ίδιο! Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει την ψυχραιμία σου.

