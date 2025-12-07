DO’S: Σταμάτα να κοιτάς μόνο το δέντρο. Δεν καταλαβαίνεις πως έτσι χάνεις ολόκληρο το δάσος; Υπάρχουν ευκαιρίες για να πετύχεις μεγάλα πράγματα, πρέπει απλά να είσαι προετοιμασμένος. Είσαι; Σταμάτα να σπαταλάς την ενέργειά σου σε άτομα και καταστάσεις που δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Αντιθέτως στόχευσε σε κάτι δημιουργικό.

DON’TS: Μη γίνεσαι ανυπόμονος, γιατί αυτό θα σε μπλέξει σε αχρείαστα σκηνικά. Μην αντιδράς έντονα ή και απότομα γενικά, καθώς δεν θα σε βγάλει κάπου αυτό. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί θα είναι αναμφίβολα λάθος! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου τόσο εύκολα. Μην είσαι απρόσιτος- ειδικά αν είσαι ελεύθερος και ψάχνεσαι για νέο ταίρι.