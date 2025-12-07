magazin
Εβδομαδιαία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 13:15
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [07.12 – 13.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σταμάτα να κοιτάς μόνο το δέντρο. Δεν καταλαβαίνεις πως έτσι χάνεις ολόκληρο το δάσος; Υπάρχουν ευκαιρίες για να πετύχεις μεγάλα πράγματα, πρέπει απλά να είσαι προετοιμασμένος. Είσαι; Σταμάτα να σπαταλάς την ενέργειά σου σε άτομα και καταστάσεις που δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Αντιθέτως στόχευσε σε κάτι δημιουργικό.

DON’TS: Μη γίνεσαι ανυπόμονος, γιατί αυτό θα σε μπλέξει σε αχρείαστα σκηνικά. Μην αντιδράς έντονα ή και απότομα γενικά, καθώς δεν θα σε βγάλει κάπου αυτό. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί θα είναι αναμφίβολα λάθος! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου τόσο εύκολα. Μην είσαι απρόσιτος- ειδικά αν είσαι ελεύθερος και ψάχνεσαι για νέο ταίρι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Ήρθε η ώρα του λογαριασμού κι εσύ καλείσαι να δεις τι έμαθες, τι δεν έμαθες, τι κρατάς και τι πετάς. Το ξέρω πως είναι κάτι που αποφεύγεις καιρό, αλλά δεν πάει άλλο! Προσοχή απαιτούν οι διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ένα πρώτο βήμα, ας πούμε, είναι να σταματήσεις την γκρίνια ή το να είσαι αντιδραστικός. Μπορείς να μάθεις κι από τα λάθη σου.

DON’TS: Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και χαωμένος, στα οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, αν είσαι σε φάση που κάνεις διαπραγματεύσεις, τότε δεν πρέπει να αφήσεις τίποτα να κλονίσει την ψυχραιμία σου. Μην πάρεις καμία παρορμητική απόφαση. Παράλληλα, μην αφήσεις το χάος που επικρατεί μέσα στο κεφάλι σου να βγει και προς τα έξω.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Καλή η λογική, καλό και το συναίσθημα. Τώρα πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Πέρνα τις διαπροσωπικές σου σχέσεις από κόσκινο, γιατί κάτι δεν μου κολλάει εκεί και ξέρω πως κι εσύ σκέφτεσαι ακριβώς το ίδιο πράγμα, σωστά; Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος και θες να σε δει κάποιος σοβαρά, πρέπει το ίδιο να κάνεις κι εσύ.

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μην ξεχνάς πως αν θες να λάβεις ή να δώσεις ένα άρτιο αποτέλεσμα, τότε πρέπει να μάθεις να δίνεις χρόνο στα πράγματα, σωστά; Μη γίνεις υπερβολικός. Μη δίνεις υποσχέσεις που ξέρεις εξαρχής πως δεν θα υλοποιήσεις. Γιατί να το κάνεις αυτό; Μην αγχώνεσαι τόσο γενικώς. Μην επιμένεις να επιβάλλεις τις απόψεις σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Υπάρχουν ορισμένα άτομα από τον περίγυρό σου που κάπως έχουν ξεφύγει; Κάπως προσπαθούν να σε πιέσουν παραπάνω από το φυσιολογικό; Όπως και να έχει, πάντως, εγώ σου προτείνω να τους βάλεις όρια για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, σωστά; Βρες τις ισορροπίες ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις προσωπικές σου ανάγκες.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στα της καθημερινότητας. Ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι μικρό, μπορεί στο τέλος να έχεις μεγάλο όφελος. Μην αφήνεις σε κανέναν άλλο το τιμόνι της ζωής σου, καθώς αυτό ανήκει σε εσένα και μόνο σε εσένα, έτσι; Μην αφήνεις τα επαγγελματικά στην τύχη τους, αλλά μη θυσιάζεις και τα ερωτικά.

Λέων

Λέων

DO’S: Βάλε ένα φρένο στις διπολικές σου σκέψεις. Εστίασε στη δημιουργική διάθεση που έχεις, καθώς αυτές τις μέρες είναι στα φόρτε της. Εκμεταλλεύσου το λοιπόν! Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να διασκεδάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από όμορφες εξόδους, οι οποίες θα φέρουν ευκαιρίες για φλερτ. Τι καλύτερο από αυτό;

DON’TS: Μην παίρνεις τα πάντα από αυτά που ακούς προσωπικά, γιατί αυτό σε κάνει να χάσεις τις ισορροπίες σου και- μάλιστα- άδικα! Μην επιμένεις και μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ δίκιο, καθώς αυτό δε γίνεται- sorry που στο χαλάω! Μην κινείσαι με θολωμένη σκέψη, γιατί θα τα κάνεις μαντάρα! Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην χάνεις το μέτρο.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρέπει να βρεις κάποιες ισορροπίες στη ζωή σου και να μαζευτείς λίγο, καθώς έτσι θα μπορέσεις και να ηρεμήσεις, αλλά και να νιώσεις πιο ασφαλής. Υπάρχουν πολλά θέματα, ας πούμε, γύρω σου που πρέπει να μπουν σε τάξη, σωστά; Σταμάτα να επικεντρώνεσαι μόνο στα ανούσια σκηνικά, καθώς έτσι χάνεις από τα μάτια σου τα σημαντικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τη διαχείριση των υποχρεώσεών σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τα λάθη. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται τόσο με το σπίτι, όσο όμως και με την οικογένεια. Μην είσαι διστακτικός, όταν καλείσαι να πεις τη γνώμη σου ή τι θέλει βελτίωση.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν για όμορφες επαφές, συζητήσεις και επικοινωνίες, καθώς – μη γελιόμαστε! – αυτό είναι κάτι που απολαμβάνεις στο έπακρο, σωστά; Ωστόσο πρέπει να είσαι μετρημένος και προσεκτικός σε όσα λες, γιατί μία κουβέντα παραπάνω και οι τόνοι εύκολα μπορούν να ανέβουν. Προσοχή λοιπόν!

DON’TS: Μη δώσεις απαντήσεις την στιγμή που έχεις νεύρα, γιατί και τα λάθος πράγματα θα πεις, αλλά και κάποια άκρη δεν θα βγάλεις. Κοινώς μην χάνεις τα διπλωματικά σου skills, γιατί τώρα είναι που σου χρειάζονται περισσότερο από ποτέ! Βέβαια δεν είπαμε να μην πεις αυτό που σκέφτεσαι, σωστά; Παράλληλα, λοιπόν, μην κινείσαι στα άκρα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στους προσωπικούς σου στόχους, καθώς τους έχεις παραμελήσει κι έτσι μπροστά δεν θα πας, σωστά; Παράλληλα όμως πρέπει να ασχοληθείς και με τον εσωτερικό σου κόσμο, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις την χαμένη σου χαρά. Βέβαια η αλήθεια είναι πως πρέπει να αρχίσεις να κινείσαι πιο αποφασιστικά και δυναμικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά τις προτεραιότητες που έχεις, γιατί ενδέχεται κάτι να έχει αλλάξει. Μη μένεις κοντά σε άτομα που σου δείχνουν έμπρακτα ότι καθόλου δεν σε εκτιμούν. Αυτό βέβαια ισχύει και για οποιονδήποτε προσπαθεί με τον τρόπο του να σε περιορίσει. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου μεν. Μην αγνοείς όμως ούτε και τις αξίες σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προετοιμάζεσαι καιρό για κάποια νέα ξεκινήματα σε πολλούς τομείς, οπότε αυτή την εβδομάδα σου δίνω το OK να ξεκινήσεις. Ωστόσο σε θέλω προσεκτικό, γιατί το ότι εσύ θα κάνεις ένα βήμα μπροστά δεν σημαίνει ότι δεν θα συναντήσεις εντάσεις στο διάβα σου, έτσι; Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να σε ξενερώσει, όχι όμως να σε σταματήσει.

DON’TS: Μη διστάσεις να διοχετεύσεις τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθεις μέσα σου σε κάτι το πιο δημιουργικό. Αυτό θα σε κρατήσει απασχολημένο και έτσι δεν θα έχεις χρόνο ή διάθεση να τσακωθείς. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι γύρω σου που πετάνε την σκούφια τους για beef. Μην τους μιμηθείς και μην απογοητευτείς από την στάση τους.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και πάρε και τις αποστάσεις σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να ησυχάσεις τις έντονες σκέψεις που κάνει το κεφάλι σου. Παράλληλα, έτσι θα βρεις τον χρόνο για να ξεκουραστείς και να ανασυγκροτηθείς. Το επόμενο διάστημα ενδέχεται να είναι αρκετά δραστήριο για σένα, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία σου να οργανωθείς σωστά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από την τεράστια κούραση και την πίεση που μπορεί να νιώσεις αυτή την εβδομάδα. Το σημαντικότερο όμως είναι να μην κλειστείς στον εαυτό σου εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μη βιαστείς να συζητήσεις ή ακόμα και να απολογηθείς για τα μικροπροβλήματα που προκύπτουν, γιατί πραγματικά είναι άνευ σημασίας.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στους φίλους, στις παρέες και στις ομάδες που είσαι μέλος, καθώς έτσι θα μπορέσεις να φτιάξεις τη διάθεσή σου. Έχεις νέες και πρωτοποριακές ιδέες! Εξέφρασε τες, λοιπόν, στους απέναντι, καθώς δεν ξέρεις που μπορεί να κρύβονται ορισμένοι σύμμαχοι. Από το να τσακώνεσαι δεξιά και αριστερά, λοιπόν, ασχολήσου με κάτι δημιουργικό.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από το έντονο κλίμα των ημερών. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μη χάνεις το μέτρο. Μπορείς, ας πούμε, να μην λες μεγάλα λόγια και να μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσεις. Από την άλλη, μην αφήνεις το άγχος να χαλάει τις όμορφες στιγμές σου. Μη φοβάσαι όμως να βρεις τη ρίζα του.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Βρες τη χαμένη σου αισιοδοξία για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά με θαρραλέα και σταθερά βήματα. Το ξέρω πως είσαι κουρασμένος, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Με θολωμένη κρίση κανείς, ποτέ δεν πήγε και πολύ μακριά! Στα ερωτικά, πρέπει να ανοιχτείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι από το γεγονός ότι σου προσθέτουν παραπάνω ευθύνες, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τους αποδείξεις την αξία σου, σωστά; Μη μιλάς με το σταγονόμετρο μεν, μη μιλάς μόνο με φωνές και προσβολές δε. Μια μέση λύση, ας πούμε, δεν υπάρχει; Ειδικά όσον αφορά το έτερον ήμισυ αυτό.

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
Φιλοθέη 07.12.25

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό

«Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Σύνταξη
Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07.12.25

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
