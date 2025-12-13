Λένα Δροσάκη: Ο χωρισμός, η μητρότητα, το σοβαρό πρόβλημα υγείας της και η δίκη Φιλιππίδη

Η Λένα Δροσάκη βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή Στούντιο 4 και μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της τα τελευταία χρόνια.

Το πρόβλημα υγείας

«Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω. Έχω ένα παιδί και έπρεπε να σταθώ δυνατή σε αυτό. Η πρώτη ανάσα ήταν όταν πήγε καλά το θέμα υγείας μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό.

Η δεύτερη ανάσα ήταν της μαμάς μου, ότι και αυτή πήγε καλά. Τα βασικά πράγματα, αν περάσεις τα θέματα υγείας, μετά σιγά σιγά λες ok, αφού θα ζήσω…» είπε η Λένα Δροσάκη.

«Μετά από αυτό αλλάζει όλη η ψυχολογία. Λες το θέμα υγείας είναι εντάξει, πάμε να διαχειριστούμε λίγο τον χωρισμό, πάμε να διαχειριστούμε το δικαστήριο, το παιδί, αυτά λίγο όταν τα βάζει στην άκρη, μετά από ένα διάστημα αρχίζουν και έρχονται μπροστά τα θέματα που σου έχουν αφήσει και τότε αρχίζεις να τα αντιμετωπίζεις.»

Η δίκη Φιλιππίδη

«Είναι αναπόφευκτα πίσω μου όλο αυτό. Με έχει ανακουφίσει όλο αυτό. Νιώθω πραγματικά 8 χρονών. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά από τη στιγμή που μπήκε τελεία, είναι τρομερά ανακουφιστικό.

Όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίναμε στο δικαστήριο και τα λέγαμε είναι μεγάλη ανακούφιση. Δεν μιλάω για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ψυχολογικά, ή στον κόσμο… Αλλά το ότι υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σου δίνει τεράστια δύναμη.

Ήταν δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ο κάθε ένας πολεμούσε για το δικό του στόχο. Προφανώς.. οι διαδικασίες θεωρώ πως πρέπει να διαφοροποιηθούν. Να είναι λιγότερο αναίμακτες και για τις δύο πλευρές…»

Σέρρες: Θα έρθει 3ος κύκλος;

«Μακάρι να μπορούσα να το ανακοινώσω τώρα… αλλά δεν το ξέρω…»., απάντησε η ηθοποιός