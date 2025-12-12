magazin
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.12.2025]
Ημερήσια 12 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή σήμερα τα πράγματα γύρω σου φαίνεται να ηρεμούν, μπορείς κι εσύ να κάνεις τις δουλειές σου εύκολα. Υπάρχει μία κάποια άνεση στον χρόνο, οπότε προσπάθησε να διαχειριστείς τα πράγματα που πρέπει καλύτερα. Αν θες να βρεις εύκολες λύσεις, τότε πρέπει να κατανοήσεις τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά που σε βασανίζουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε παίρνει από κάτω μία μέρα σαν και την σημερινή όπου όλα ρολάρουν πολύ πιο εύκολα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να χαλαρώσεις και να βάλεις τις σκέψεις σου σε μία σωστή σειρά. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές καταστάσεις που υπάρχουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να χαλαρώσεις. Έπειτα μπορείς να βάλεις τις δουλειές σου σε μία σωστή σειρά. Στο τέλος, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις λίγο χρόνο για σένα και να κάνεις τα πράγματα που σε γεμίζουν. Υπάρχει καλή επικοινωνία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείς κυρίως στο πεδίο του φλερτ, καθώς είναι κάτι που σε ανανεώνει αρκετά.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις σήμερα κάποιες από τις αλλαγές που θες. Παράλληλα, δεν πρέπει να είσαι κολλημένος, καθώς υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στα οποία πρέπει να προσαρμοστείς. Μην αρνηθείς κάποια όμορφη μετακίνηση που μπορεί να σου προταθεί. Μην είσαι απρόσεκτος στην παρέα, στα έξοδα ή στα απότομα ξεσπάσματα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχει μία καλύτερη ατμόσφαιρα σήμερα γενικά, οπότε μπορείς κι εσύ να δραστηριοποιηθείς περισσότερο. Μπορείς, ας πούμε, να προωθήσεις τις ιδέες σου ή να συζητήσεις καλύτερα κάποια από αυτά τα θέματα που σε ζορίζουν. Παράλληλα, προσάρμοσε το πρόγραμμά σου κατάλληλα στα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, καθώς αυτές ίσως σου ανοίξουν τα μάτια. Μην αρνηθείς τη βοήθεια της οικογένειας όσον αφορά τα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην προβληματιστείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που ενδέχεται να συναντήσεις. Μην έρθεις σε ρήξη ούτε με συναδέλφους ούτε με το αμόρε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η ατμόσφαιρα σήμερα κινείται σε ήπια επίπεδα, όποτε μπορείς κι εσύ να πάρεις τον χρόνο σου, ώστε να σκεφτείς πολλά και διάφορα. Γίνε παρατηρητικός, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις αυτά που θες με μεγάλη άνεση. Αν έχεις απορίες και θέλεις να κατασταλάξεις σε κάποιες αποφάσεις, τότε δεν έχεις παρά να ρωτήσεις, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς στους φίλους σου, καθώς θα δεις πως θα σε καταλάβουν κι αυτό θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά. Μην αρνείσαι το φλερτ που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς. Το σημαντικότερο είναι να μη γίνεσαι επικριτικός. Μην υιοθετείς αποστάσεις τρίτων χωρίς να τις έχεις φιλτράρει.

Λέων

Λέων

DO’S: Ψάξε εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματά σου και κάνε τη δουλειά σου. Βρες έξτρα πηγές εσόδων. Στο λέω αυτό γιατί σήμερα θα δεις ότι οι δουλειές σου εξελίσσονται ομαλά. Από την άλλη, έχεις μία ήρεμη ψυχολογία η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου στα άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί τελευταία.

DON’TS: Μην περιμένεις όσοι σε στηρίζουν να το βροντοφωνάζουν. Το θέμα είναι ότι η υποστήριξη υπάρχει κι εσύ την νιώθεις. Άρα όλα καλά! Μην σπαταλάς άσκοπα τα χρήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να κινηθείς στο μέλλον.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τακτοποίησε τις δουλειές που έχεις λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές. Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου για να βρεις τον κατάλληλο τρόπο που πρέπει να γίνει το καθετί. Εστίασε στα σημαντικά και σε αυτά που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Δώσε χώρο στις ιδέες σου και δέξου βοήθεια.

DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση και την πίεση που νιώθεις να σου στερήσουν την χαρά από αυτό το καινούργιο που σκέφτεσαι να ξεκινήσεις – ό,τι κι αν είναι αυτό. Μη γίνεις νευρικός ή έντονος. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μην το ξεσπάσεις όπου να’ ναι αυτό. Ωστόσο μην επιτρέψεις σε κανέναν να προσπαθήσει να σε περιορίσει με τον τρόπο του.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε χρόνο για να χαλαρώσεις, καθώς το χρειάζεσαι. Έπειτα μπορείς να επεξεργαστείς τα πράγματα που βλέπεις γύρω σου με το να τα παρατηρήσεις καλύτερα. Επικοινώνησε τους προβληματισμούς σου στα άτομα που ξέρεις ότι θα σε καταλάβουν. Αν υπάρχουν θέματα που είχες κουκουλώσει, τότε ξεσκέπασέ τα για να τα λύσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ανεβάσεις τους τόνους, καθώς αυτό είναι κάτι που θα χαλάσει την εικόνα σου και είναι κρίμα, γιατί πρόκειται για μέρα που μπορεί να έχει το αντίθετο κι άκρως θετικό αποτέλεσμα για σένα. Μην είσαι απρόσεκτος μεν, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει να τελειώσεις τις δουλειές σου γρηγορότερα απ’ ότι μπορείς δε.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου. Η σημερινή μέρα πάντως το επιτρέπει. Επεξεργάσου λίγο πιο σοβαρά τα νέα δεδομένα που έχεις συλλέξει, ώστε να τα κατανοήσεις κι αυτά. Επικοινώνησε άμεσα με τους συναδέλφους σου, αλλά προσαρμοσου και σε αυτά που σου λένε για να προχωρήσετε τη δουλειά σας.

DON’TS: Μη λες πολλά σήμερα. Λίγα λόγια και σοφά! Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα ρίσκα που σκέφτεσαι να πάρεις. Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν κάποια πιο έμπειρα άτομα. Μη βασίζεσαι μόνο στις υποψίες που έχεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα – ειδικά όσον αφορά την παρέα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η σημερινή ατμόσφαιρα σε βοηθά να πάρεις χρόνο για σένα. Παράλληλα, όμως, φρόντισε να διαχειριστείς τις σημαντικές υποθέσεις που τρέχουν τώρα. Ενεργοποίησε την παρατηρητικότητά σου για να μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που θέλει αν όχι βελτίωση, τότε σίγουρα διόρθωση! Κάνε κάτι για να ενισχύσεις την εικόνα σου στη δουλειά.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς την ελευθερία κινήσεων που υπάρχει σήμερα προς το πρόσωπό σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα άνετα και γρήγορα. Μην αφήνεις τα προσωπικά σου να επηρεάζουν την απόδοση στη δουλειά. Μη γίνεσαι σκληρός με τους συναδέλφους σου. Μην απογοητεύεσαι από τις ευθύνες σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα καταλάβεις καλύτερα τι πρέπει να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα βρεις κι άμεσες λύσεις στα προβλήματα που σε ζορίζουν. Δεν αποκλείεται να αποφασίσεις να αλλάξεις κάτι ή και να αξιοποιήσεις κάποιες όμορφες ιδέες που έχεις και τελικά να παράξεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα επαγγελματικά.

DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν κάποιοι φίλοι ή έμπιστοι συνάδελφοι. Μη διστάσεις να κάνεις διάλογο και να ανταλλάξεις απόψεις. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κολλάς στα λόγια που ακούς. Μην παίρνεις στα σοβαρά αχρειασιές, γιατί έτσι ούτε θα συνεννοηθείς, ούτε και θα κάνεις αυτό πρέπει. Πιο πιθανό βλέπω να εκνευριστείς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα είσαι πιο ήρεμος, οπότε μπορείς να εστιάσεις στα σημαντικά θέματα που υπάρχουν και πρέπει να τακτοποιηθούν. Ωστόσο για να πάει καλά αυτό, πρέπει να βάλεις προτεραιότητες. Καλό είναι να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου εσύ και μόνο εσύ. Δέξου τη βοήθεια αυτών που προσφέρονται για να κερδίσεις χρόνο. Η συνεργασία είναι το παν!

DON’TS: Μην κολλάς στα πράγματα που δεν προσαρμόζονται κατά δική σου παραγγελία. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι για τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, γιατί οι κατάλληλες επαφές που κάνεις σε βοηθούν να προχωρήσεις. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά. Μπορείς να μην ξεφεύγεις από το budget σου;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, προτίμησε να συνεργαστείς με τα άτομα που μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα, καθώς μαζί μπορείτε να τελειώσετε ευκολότερα και γρηγορότερα τις δουλειές που σας έχουν ανατεθεί. Κάνε συζητήσεις για να μπορέσεις να καταλάβεις και την άλλη πλευρά. Αυτό ίσως να βάλει μία τελεία στις κόντρες που έχεις ανοίξει τελευταία.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες, καθώς δεν είναι όλοι αυτό που δείχνουν. Μη διστάσεις να βάλεις όρια στα άτομα που νιώθεις ότι αλλάζουν συμπεριφορά απέναντί σου, καθώς ίσως θέλουν να σε προσεγγίσουν μόνο για να ξεκινήσουν κάποιον καβγά μαζί σου. Αλλοπρόσαλλο, το ξέρω, αλλά πρόσεχε!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
Conference League 11.12.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο