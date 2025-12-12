Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 12.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή σήμερα τα πράγματα γύρω σου φαίνεται να ηρεμούν, μπορείς κι εσύ να κάνεις τις δουλειές σου εύκολα. Υπάρχει μία κάποια άνεση στον χρόνο, οπότε προσπάθησε να διαχειριστείς τα πράγματα που πρέπει καλύτερα. Αν θες να βρεις εύκολες λύσεις, τότε πρέπει να κατανοήσεις τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά που σε βασανίζουν.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε παίρνει από κάτω μία μέρα σαν και την σημερινή όπου όλα ρολάρουν πολύ πιο εύκολα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να χαλαρώσεις και να βάλεις τις σκέψεις σου σε μία σωστή σειρά. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές καταστάσεις που υπάρχουν.
Ταύρος
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να χαλαρώσεις. Έπειτα μπορείς να βάλεις τις δουλειές σου σε μία σωστή σειρά. Στο τέλος, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις λίγο χρόνο για σένα και να κάνεις τα πράγματα που σε γεμίζουν. Υπάρχει καλή επικοινωνία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείς κυρίως στο πεδίο του φλερτ, καθώς είναι κάτι που σε ανανεώνει αρκετά.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις σήμερα κάποιες από τις αλλαγές που θες. Παράλληλα, δεν πρέπει να είσαι κολλημένος, καθώς υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στα οποία πρέπει να προσαρμοστείς. Μην αρνηθείς κάποια όμορφη μετακίνηση που μπορεί να σου προταθεί. Μην είσαι απρόσεκτος στην παρέα, στα έξοδα ή στα απότομα ξεσπάσματα.
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχει μία καλύτερη ατμόσφαιρα σήμερα γενικά, οπότε μπορείς κι εσύ να δραστηριοποιηθείς περισσότερο. Μπορείς, ας πούμε, να προωθήσεις τις ιδέες σου ή να συζητήσεις καλύτερα κάποια από αυτά τα θέματα που σε ζορίζουν. Παράλληλα, προσάρμοσε το πρόγραμμά σου κατάλληλα στα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, καθώς αυτές ίσως σου ανοίξουν τα μάτια. Μην αρνηθείς τη βοήθεια της οικογένειας όσον αφορά τα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην προβληματιστείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που ενδέχεται να συναντήσεις. Μην έρθεις σε ρήξη ούτε με συναδέλφους ούτε με το αμόρε.
Καρκίνος
DO’S: Η ατμόσφαιρα σήμερα κινείται σε ήπια επίπεδα, όποτε μπορείς κι εσύ να πάρεις τον χρόνο σου, ώστε να σκεφτείς πολλά και διάφορα. Γίνε παρατηρητικός, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις αυτά που θες με μεγάλη άνεση. Αν έχεις απορίες και θέλεις να κατασταλάξεις σε κάποιες αποφάσεις, τότε δεν έχεις παρά να ρωτήσεις, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς στους φίλους σου, καθώς θα δεις πως θα σε καταλάβουν κι αυτό θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά. Μην αρνείσαι το φλερτ που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς. Το σημαντικότερο είναι να μη γίνεσαι επικριτικός. Μην υιοθετείς αποστάσεις τρίτων χωρίς να τις έχεις φιλτράρει.
Λέων
DO’S: Ψάξε εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματά σου και κάνε τη δουλειά σου. Βρες έξτρα πηγές εσόδων. Στο λέω αυτό γιατί σήμερα θα δεις ότι οι δουλειές σου εξελίσσονται ομαλά. Από την άλλη, έχεις μία ήρεμη ψυχολογία η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου στα άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί τελευταία.
DON’TS: Μην περιμένεις όσοι σε στηρίζουν να το βροντοφωνάζουν. Το θέμα είναι ότι η υποστήριξη υπάρχει κι εσύ την νιώθεις. Άρα όλα καλά! Μην σπαταλάς άσκοπα τα χρήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να κινηθείς στο μέλλον.
Παρθένος
DO’S: Τακτοποίησε τις δουλειές που έχεις λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές. Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου για να βρεις τον κατάλληλο τρόπο που πρέπει να γίνει το καθετί. Εστίασε στα σημαντικά και σε αυτά που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Δώσε χώρο στις ιδέες σου και δέξου βοήθεια.
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση και την πίεση που νιώθεις να σου στερήσουν την χαρά από αυτό το καινούργιο που σκέφτεσαι να ξεκινήσεις – ό,τι κι αν είναι αυτό. Μη γίνεις νευρικός ή έντονος. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μην το ξεσπάσεις όπου να’ ναι αυτό. Ωστόσο μην επιτρέψεις σε κανέναν να προσπαθήσει να σε περιορίσει με τον τρόπο του.
Ζυγός
DO’S: Πάρε χρόνο για να χαλαρώσεις, καθώς το χρειάζεσαι. Έπειτα μπορείς να επεξεργαστείς τα πράγματα που βλέπεις γύρω σου με το να τα παρατηρήσεις καλύτερα. Επικοινώνησε τους προβληματισμούς σου στα άτομα που ξέρεις ότι θα σε καταλάβουν. Αν υπάρχουν θέματα που είχες κουκουλώσει, τότε ξεσκέπασέ τα για να τα λύσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ανεβάσεις τους τόνους, καθώς αυτό είναι κάτι που θα χαλάσει την εικόνα σου και είναι κρίμα, γιατί πρόκειται για μέρα που μπορεί να έχει το αντίθετο κι άκρως θετικό αποτέλεσμα για σένα. Μην είσαι απρόσεκτος μεν, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει να τελειώσεις τις δουλειές σου γρηγορότερα απ’ ότι μπορείς δε.
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου. Η σημερινή μέρα πάντως το επιτρέπει. Επεξεργάσου λίγο πιο σοβαρά τα νέα δεδομένα που έχεις συλλέξει, ώστε να τα κατανοήσεις κι αυτά. Επικοινώνησε άμεσα με τους συναδέλφους σου, αλλά προσαρμοσου και σε αυτά που σου λένε για να προχωρήσετε τη δουλειά σας.
DON’TS: Μη λες πολλά σήμερα. Λίγα λόγια και σοφά! Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα ρίσκα που σκέφτεσαι να πάρεις. Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν κάποια πιο έμπειρα άτομα. Μη βασίζεσαι μόνο στις υποψίες που έχεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα – ειδικά όσον αφορά την παρέα.
Τοξότης
DO’S: Η σημερινή ατμόσφαιρα σε βοηθά να πάρεις χρόνο για σένα. Παράλληλα, όμως, φρόντισε να διαχειριστείς τις σημαντικές υποθέσεις που τρέχουν τώρα. Ενεργοποίησε την παρατηρητικότητά σου για να μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που θέλει αν όχι βελτίωση, τότε σίγουρα διόρθωση! Κάνε κάτι για να ενισχύσεις την εικόνα σου στη δουλειά.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς την ελευθερία κινήσεων που υπάρχει σήμερα προς το πρόσωπό σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα άνετα και γρήγορα. Μην αφήνεις τα προσωπικά σου να επηρεάζουν την απόδοση στη δουλειά. Μη γίνεσαι σκληρός με τους συναδέλφους σου. Μην απογοητεύεσαι από τις ευθύνες σου.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα καταλάβεις καλύτερα τι πρέπει να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα βρεις κι άμεσες λύσεις στα προβλήματα που σε ζορίζουν. Δεν αποκλείεται να αποφασίσεις να αλλάξεις κάτι ή και να αξιοποιήσεις κάποιες όμορφες ιδέες που έχεις και τελικά να παράξεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα επαγγελματικά.
DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν κάποιοι φίλοι ή έμπιστοι συνάδελφοι. Μη διστάσεις να κάνεις διάλογο και να ανταλλάξεις απόψεις. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κολλάς στα λόγια που ακούς. Μην παίρνεις στα σοβαρά αχρειασιές, γιατί έτσι ούτε θα συνεννοηθείς, ούτε και θα κάνεις αυτό πρέπει. Πιο πιθανό βλέπω να εκνευριστείς.
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα είσαι πιο ήρεμος, οπότε μπορείς να εστιάσεις στα σημαντικά θέματα που υπάρχουν και πρέπει να τακτοποιηθούν. Ωστόσο για να πάει καλά αυτό, πρέπει να βάλεις προτεραιότητες. Καλό είναι να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου εσύ και μόνο εσύ. Δέξου τη βοήθεια αυτών που προσφέρονται για να κερδίσεις χρόνο. Η συνεργασία είναι το παν!
DON’TS: Μην κολλάς στα πράγματα που δεν προσαρμόζονται κατά δική σου παραγγελία. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι για τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, γιατί οι κατάλληλες επαφές που κάνεις σε βοηθούν να προχωρήσεις. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά. Μπορείς να μην ξεφεύγεις από το budget σου;
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, προτίμησε να συνεργαστείς με τα άτομα που μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα, καθώς μαζί μπορείτε να τελειώσετε ευκολότερα και γρηγορότερα τις δουλειές που σας έχουν ανατεθεί. Κάνε συζητήσεις για να μπορέσεις να καταλάβεις και την άλλη πλευρά. Αυτό ίσως να βάλει μία τελεία στις κόντρες που έχεις ανοίξει τελευταία.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες, καθώς δεν είναι όλοι αυτό που δείχνουν. Μη διστάσεις να βάλεις όρια στα άτομα που νιώθεις ότι αλλάζουν συμπεριφορά απέναντί σου, καθώς ίσως θέλουν να σε προσεγγίσουν μόνο για να ξεκινήσουν κάποιον καβγά μαζί σου. Αλλοπρόσαλλο, το ξέρω, αλλά πρόσεχε!
