DO’S: Επειδή σήμερα τα πράγματα γύρω σου φαίνεται να ηρεμούν, μπορείς κι εσύ να κάνεις τις δουλειές σου εύκολα. Υπάρχει μία κάποια άνεση στον χρόνο, οπότε προσπάθησε να διαχειριστείς τα πράγματα που πρέπει καλύτερα. Αν θες να βρεις εύκολες λύσεις, τότε πρέπει να κατανοήσεις τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά που σε βασανίζουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε παίρνει από κάτω μία μέρα σαν και την σημερινή όπου όλα ρολάρουν πολύ πιο εύκολα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να χαλαρώσεις και να βάλεις τις σκέψεις σου σε μία σωστή σειρά. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές καταστάσεις που υπάρχουν.