newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Capital Economics: Οι πέντε κίνδυνοι για την οικονομία το 2026 – Η πραγματική δύναμη ανατροπής
Διεθνής Οικονομία 12 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Capital Economics: Οι πέντε κίνδυνοι για την οικονομία το 2026 – Η πραγματική δύναμη ανατροπής

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την οικονομία που όντως μπορούν να αναγκάσουν μια πλήρη αναθεώρηση του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου για το 2026;

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Ως είθισται, αναλυτές και οικονομολόγοι, πριν την έλευση του νέου έτους, βγάζουν τα κιτάπια τους εξετάζοντας κάθε πιθανό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία.

Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης και τα στοιχεία που εξετάζουν οι ειδικοί

Το 2026 αναδύεται ως ένα έτος κρίσιμης καμπής σηματοδοτώντας την πλήρη ωρίμανση των δομικών αλλαγών που δρομολογήθηκαν από την πανδημία και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης θα καθοριστεί από την αλληλεπίδραση πέντε κομβικών μακροοικονομικών θεμάτων που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού τοπίου, βάσει των τρεχουσών προβλέψεων και των δομικών αλλαγών που παρατηρούνται παγκοσμίως.

Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης θα καθοριστεί από την αλληλεπίδραση πέντε κομβικών μακροοικονομικών θεμάτων

Το 2026 δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια νέα αρχή

Στον πυρήνα βρίσκεται η μετασχηματιστική ισχύς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία υπόσχεται μια άνευ προηγουμένου έκρηξη παραγωγικότητας, δημιουργώντας παράλληλα νέες ρήξεις στην οικονομική ισότητα και απαιτώντας μαζικές επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, η μάχη κατά του πληθωρισμού εισέρχεται στην τελική της φάση ενώ οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν την «τέλεια καταιγίδα», ισορροπώντας μεταξύ της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η γεωπολιτική αστάθεια, από τις εμπορικές αντιπαλότητες μέχρι τα ενεργειακά σοκ, παραμένει η κυριότερη πηγή κινδύνου, αναγκάζοντας την Ευρώπη και άλλες μεγάλες οικονομίες να αναδιαμορφώσουν εκ βάθρων τα αναπτυξιακά τους μοντέλα.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια νέα αρχή που θα ορίσει τους νικητές και τους χαμένους της επόμενης οικονομικής δεκαετίας.

Η νέα ανάλυση του Neil Shearing, από την Capital Economics, «διαβάζει» τις τάσεις και τις προοπτικές που ξεδιπλώνονται μπροστά μας και ξεχωρίζει τους παράγοντες που έχουν πραγματική δύναμη ανατροπής.

Ο μετασχηματιστικός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η φούσκα των αγορών που θα συνεχίσει να διογκώνεται

Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο κύριος μοχλός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ιδίως στις προηγμένες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ.

Το 2026 θα είναι η χρονιά για τον δυναμικό μετασχηματιστικό της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τα οικονομικά οφέλη θα κατανεμηθούν άνισα. Η ώθηση θα επικεντρωθεί στις ΗΠΑ και θα προέλθει κυρίως από την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αρχίζει να δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά η βραχυπρόθεσμη ώθηση στην ανάπτυξη θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από τις επενδύσεις παρά από μια ευρεία αύξηση της παραγωγικότητας σε ολόκληρη την οικονομία.

Αλλού, ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο ενθαρρυντική. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και οι σχετικές επενδύσεις έχουν αργήσει να εδραιωθούν εκτός των ΗΠΑ και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το χάσμα θα κλείσει σύντομα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αναμένουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να υποαποδίδει. Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωζώνης είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο, στο 1,2% και 1,0% αντίστοιχα.

Η Κίνα θα παραμείνει σε κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης και αποπληθωρισμού

Ενώ η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα κάλυψε τη διαφορά με την Αμερική σε βασικούς τομείς της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, καθώς η Κίνα αμφισβητεί την υπεροχή των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, η ευρύτερη οικονομία της συνεχίζει να εμποδίζεται από βαθιά ριζωμένα διαρθρωτικά προβλήματα. Στον πυρήνα βρίσκεται ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην προσφορά έναντι της ζήτησης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά η ανισορροπία θα παραμείνει ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της κινεζικής οικονομίας το 2026.

Το 2026 θα είναι η χρονιά για τον δυναμικό μετασχηματιστικό της τεχνητής νοημοσύνης

Ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των προέδρων Σι και Τραμπ στα τέλη Οκτωβρίου – και η σειρά συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων εμπορικών εταίρων κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους – δεν έθεσε τέλος στον εμπορικό πόλεμο.

Αντίθετα, το 2026 θα είναι ένα έτος κατά το οποίο οι παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες θα προσαρμοστούν στους δασμούς που επιβάλλει η ΗΠΑ και η οικονομική ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα συνεχίσει να εξελίσσεται με απρόβλεπτους τρόπους.

Αν και η συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών έχει εξαλείψει τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των δασμών, δεν έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των υποκείμενων εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η ρήτρα ενός έτους δημιουργεί την πιθανότητα να αναζωπυρωθεί η ένταση στα τέλη του 2026.

Σε γενικές γραμμές, αν και είναι πιθανό το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει μέρος των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, η αυξανόμενη εξάρτηση για έσοδα από δασμούς θα προκαλεί αναστάτωση. Οι περιορισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο που τέθηκαν σε ισχύ το 2025 δεν θα καταργηθούν το επόμενο έτος.

Ταυτόχρονα, η ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα ενταθεί. Οι αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα αγαθά είναι πιθανό να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την Κίνα, ενώ η επαναδιαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά (USMCA) ενδέχεται να δώσει στην Ουάσιγκτον περιθώρια να σκληρύνει τους κανόνες, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις κινεζικές εταιρείες να παρακάμψουν τους αμερικανικούς δασμούς διοχετεύοντας τις εξαγωγές τους μέσω του Μεξικού.

Οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν την πολιτική τους

Το 2026 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική, αλλά ο ρυθμός χαλάρωσης θα ποικίλλει σημαντικά και σε αρκετές περιπτώσεις οι προβλέψεις διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες που έχουν ήδη τιμολογηθεί στις αγορές.

Στις ΗΠΑ, ο συνδυασμός μιας ανθεκτικής οικονομίας και ενός πληθωρισμού που αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3% σύμφωνα με τον βασικό δείκτη PCE της Fed, υποδηλώνει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα είναι πιο αργές από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές. Εάν η Fed προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση αυτό το μήνα θα υπάρξει μόνο μία επιπλέον μείωση το 2026.

Αυτό θα άφηνε το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε ένα εύρος 3,25-3,50%, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς για πτώση κάτω από το 3% το επόμενο έτος. Αυτό θα μπορούσε να φέρει τη Fed σε σύγκρουση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Η βασική εκτίμηση είναι ότι η αλλαγή στην ηγεσία της Fed τον Μάιο δεν θα απειλήσει ουσιαστικά την ανεξαρτησία του θεσμού ούτε θα προκαλέσει σημαντική αλλαγή στην πολιτική, αλλά παραμένει μια σαφής πηγή κινδύνου.

H αλλαγή στην ηγεσία της Fed δεν θα απειλήσει ουσιαστικά την ανεξαρτησία του θεσμού

Η περίπτωση της Ευρώπης

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα προχωρήσει λίγο περισσότερο εκτός ΗΠΑ. Στην ευρωζώνη, ο συνδυασμός της αδύναμης ανάπτυξης και του χαμηλού πληθωρισμού θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων σε περίπου 1,5% το επόμενο έτος, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς που είναι πιο κοντά στο 2%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός θα μειωθεί ταχύτερα από ό,τι προβλέπουν τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσο και οι αγορές. Αυτό θα ωθήσει την Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στο 3% έως το τέλος του έτους, κάτω από το επίπεδο του 3,5% που έχει επί του παρόντος προεξοφληθεί από τις αγορές.

Στο μεταξύ, στον αναδυόμενο κόσμο, το υψηλό σημείο εκκίνησης των πραγματικών επιτοκίων στη Βραζιλία σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας θα έχει περισσότερο περιθώριο χαλάρωσης καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να απειλούν τις αγορές

Οι δημοσιονομικές πιέσεις που ταράξανε τους επενδυτές το 2025 θα συνεχίσουν να στοιχειώνουν τις αγορές το 2026. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα δημόσια οικονομικά πολλών μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών βρίσκονται σε μη βιώσιμη πορεία.

Η Γαλλία, οι ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα, με φόντο το ήδη υψηλό χρέος.

Η δημοσιονομική θέση της Ιταλίας είναι κάπως ισχυρότερη, αλλά το χρέος της είναι υψηλό και ο υποκείμενος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας παραμένει χαμηλός.

Σε όλες αυτές τις χώρες, η μετάβαση από μια εποχή εξαιρετικά χαμηλών – και μάλιστα αρνητικών – επιτοκίων σε μια εποχή όπου τα πραγματικά επιτόκια είναι πλέον θετικά έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Δευτερεύοντες παράγοντες

Αν και αυτά αναμένεται να είναι τα κυρίαρχα θέματα του 2026, μια σειρά δευτερευόντων παραγόντων θα διαμορφώσουν επίσης τα αποτελέσματα σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και σε όλους τους τομείς και τις αγορές, καταλήγει η ανάλυση του Neil Shearing, για την Capital Economics.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο