Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Ως είθισται, αναλυτές και οικονομολόγοι, πριν την έλευση του νέου έτους, βγάζουν τα κιτάπια τους εξετάζοντας κάθε πιθανό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία.

Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης και τα στοιχεία που εξετάζουν οι ειδικοί

Το 2026 αναδύεται ως ένα έτος κρίσιμης καμπής σηματοδοτώντας την πλήρη ωρίμανση των δομικών αλλαγών που δρομολογήθηκαν από την πανδημία και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης θα καθοριστεί από την αλληλεπίδραση πέντε κομβικών μακροοικονομικών θεμάτων που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού τοπίου, βάσει των τρεχουσών προβλέψεων και των δομικών αλλαγών που παρατηρούνται παγκοσμίως.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια νέα αρχή

Στον πυρήνα βρίσκεται η μετασχηματιστική ισχύς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία υπόσχεται μια άνευ προηγουμένου έκρηξη παραγωγικότητας, δημιουργώντας παράλληλα νέες ρήξεις στην οικονομική ισότητα και απαιτώντας μαζικές επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, η μάχη κατά του πληθωρισμού εισέρχεται στην τελική της φάση ενώ οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν την «τέλεια καταιγίδα», ισορροπώντας μεταξύ της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η γεωπολιτική αστάθεια, από τις εμπορικές αντιπαλότητες μέχρι τα ενεργειακά σοκ, παραμένει η κυριότερη πηγή κινδύνου, αναγκάζοντας την Ευρώπη και άλλες μεγάλες οικονομίες να αναδιαμορφώσουν εκ βάθρων τα αναπτυξιακά τους μοντέλα.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια νέα αρχή που θα ορίσει τους νικητές και τους χαμένους της επόμενης οικονομικής δεκαετίας.

Η νέα ανάλυση του Neil Shearing, από την Capital Economics, «διαβάζει» τις τάσεις και τις προοπτικές που ξεδιπλώνονται μπροστά μας και ξεχωρίζει τους παράγοντες που έχουν πραγματική δύναμη ανατροπής.

Ο μετασχηματιστικός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η φούσκα των αγορών που θα συνεχίσει να διογκώνεται

Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο κύριος μοχλός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ιδίως στις προηγμένες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ.

Το 2026 θα είναι η χρονιά για τον δυναμικό μετασχηματιστικό της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τα οικονομικά οφέλη θα κατανεμηθούν άνισα. Η ώθηση θα επικεντρωθεί στις ΗΠΑ και θα προέλθει κυρίως από την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αρχίζει να δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά η βραχυπρόθεσμη ώθηση στην ανάπτυξη θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από τις επενδύσεις παρά από μια ευρεία αύξηση της παραγωγικότητας σε ολόκληρη την οικονομία.

Αλλού, ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο ενθαρρυντική. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και οι σχετικές επενδύσεις έχουν αργήσει να εδραιωθούν εκτός των ΗΠΑ και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το χάσμα θα κλείσει σύντομα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αναμένουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να υποαποδίδει. Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωζώνης είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο, στο 1,2% και 1,0% αντίστοιχα.

Η Κίνα θα παραμείνει σε κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης και αποπληθωρισμού

Ενώ η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα κάλυψε τη διαφορά με την Αμερική σε βασικούς τομείς της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, καθώς η Κίνα αμφισβητεί την υπεροχή των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, η ευρύτερη οικονομία της συνεχίζει να εμποδίζεται από βαθιά ριζωμένα διαρθρωτικά προβλήματα. Στον πυρήνα βρίσκεται ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην προσφορά έναντι της ζήτησης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά η ανισορροπία θα παραμείνει ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της κινεζικής οικονομίας το 2026.

Ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των προέδρων Σι και Τραμπ στα τέλη Οκτωβρίου – και η σειρά συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων εμπορικών εταίρων κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους – δεν έθεσε τέλος στον εμπορικό πόλεμο.

Αντίθετα, το 2026 θα είναι ένα έτος κατά το οποίο οι παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες θα προσαρμοστούν στους δασμούς που επιβάλλει η ΗΠΑ και η οικονομική ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα συνεχίσει να εξελίσσεται με απρόβλεπτους τρόπους.

Αν και η συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών έχει εξαλείψει τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των δασμών, δεν έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των υποκείμενων εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η ρήτρα ενός έτους δημιουργεί την πιθανότητα να αναζωπυρωθεί η ένταση στα τέλη του 2026.

Σε γενικές γραμμές, αν και είναι πιθανό το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει μέρος των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, η αυξανόμενη εξάρτηση για έσοδα από δασμούς θα προκαλεί αναστάτωση. Οι περιορισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο που τέθηκαν σε ισχύ το 2025 δεν θα καταργηθούν το επόμενο έτος.

Ταυτόχρονα, η ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα ενταθεί. Οι αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα αγαθά είναι πιθανό να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την Κίνα, ενώ η επαναδιαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά (USMCA) ενδέχεται να δώσει στην Ουάσιγκτον περιθώρια να σκληρύνει τους κανόνες, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις κινεζικές εταιρείες να παρακάμψουν τους αμερικανικούς δασμούς διοχετεύοντας τις εξαγωγές τους μέσω του Μεξικού.

Οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν την πολιτική τους

Το 2026 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική, αλλά ο ρυθμός χαλάρωσης θα ποικίλλει σημαντικά και σε αρκετές περιπτώσεις οι προβλέψεις διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες που έχουν ήδη τιμολογηθεί στις αγορές.

Στις ΗΠΑ, ο συνδυασμός μιας ανθεκτικής οικονομίας και ενός πληθωρισμού που αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3% σύμφωνα με τον βασικό δείκτη PCE της Fed, υποδηλώνει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα είναι πιο αργές από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές. Εάν η Fed προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση αυτό το μήνα θα υπάρξει μόνο μία επιπλέον μείωση το 2026.

Αυτό θα άφηνε το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε ένα εύρος 3,25-3,50%, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς για πτώση κάτω από το 3% το επόμενο έτος. Αυτό θα μπορούσε να φέρει τη Fed σε σύγκρουση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Η βασική εκτίμηση είναι ότι η αλλαγή στην ηγεσία της Fed τον Μάιο δεν θα απειλήσει ουσιαστικά την ανεξαρτησία του θεσμού ούτε θα προκαλέσει σημαντική αλλαγή στην πολιτική, αλλά παραμένει μια σαφής πηγή κινδύνου.

Η περίπτωση της Ευρώπης

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα προχωρήσει λίγο περισσότερο εκτός ΗΠΑ. Στην ευρωζώνη, ο συνδυασμός της αδύναμης ανάπτυξης και του χαμηλού πληθωρισμού θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων σε περίπου 1,5% το επόμενο έτος, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς που είναι πιο κοντά στο 2%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός θα μειωθεί ταχύτερα από ό,τι προβλέπουν τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσο και οι αγορές. Αυτό θα ωθήσει την Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στο 3% έως το τέλος του έτους, κάτω από το επίπεδο του 3,5% που έχει επί του παρόντος προεξοφληθεί από τις αγορές.

Στο μεταξύ, στον αναδυόμενο κόσμο, το υψηλό σημείο εκκίνησης των πραγματικών επιτοκίων στη Βραζιλία σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας θα έχει περισσότερο περιθώριο χαλάρωσης καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να απειλούν τις αγορές

Οι δημοσιονομικές πιέσεις που ταράξανε τους επενδυτές το 2025 θα συνεχίσουν να στοιχειώνουν τις αγορές το 2026. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα δημόσια οικονομικά πολλών μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών βρίσκονται σε μη βιώσιμη πορεία.

Η Γαλλία, οι ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα, με φόντο το ήδη υψηλό χρέος.

Η δημοσιονομική θέση της Ιταλίας είναι κάπως ισχυρότερη, αλλά το χρέος της είναι υψηλό και ο υποκείμενος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας παραμένει χαμηλός.

Σε όλες αυτές τις χώρες, η μετάβαση από μια εποχή εξαιρετικά χαμηλών – και μάλιστα αρνητικών – επιτοκίων σε μια εποχή όπου τα πραγματικά επιτόκια είναι πλέον θετικά έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Δευτερεύοντες παράγοντες

Αν και αυτά αναμένεται να είναι τα κυρίαρχα θέματα του 2026, μια σειρά δευτερευόντων παραγόντων θα διαμορφώσουν επίσης τα αποτελέσματα σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και σε όλους τους τομείς και τις αγορές, καταλήγει η ανάλυση του Neil Shearing, για την Capital Economics.