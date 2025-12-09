newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Διεθνής Οικονομία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Το δημόσιο χρέος σε πολλές από τις προηγμένες οικονομίες έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το ΑΕΠ, επισημαίνει η Διεθνής Τράπεζα Διακανονισμών. Και τονίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξησή του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτείται αυτό το χρέος.

Με λίγα λόγια, ο διεθνής οργανισμός, διαπιστώνει τακτικές και πρακτικές οι οποίες μαθηματικά θα οδηγήσουν σε μια νέα κρίση χρέους. Το ΔΝΤ έχει ήδη προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κινδύνους.

Ο Μάρτιν Βολφ των Financial Times, επισημαίνει ότι ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, περιέγραψε τις δημοσιονομικές απειλές σε ένα μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Μελανά χρώματα»

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, περιέγραψε την κατάσταση με πολύ μελανά χρώματα.

Το πρώτο πρόβλημα είναι το ίδιο το δημόσιο χρέος. Οι λόγοι του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε πολλές προηγμένες οικονομίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τονίζει ότι, καθώς η οικονομική ανάπτυξη δεν επιταχύνεται, παρά τις ελπίδες που είχε δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Οι αιτίες είναι πολλές. Περιλαμβάνουν την πιθανότητα οικονομικών σοκ, όπως μια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και υψηλότερες αποδόσεις κρατικών ομολόγων. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που επιτείνουν την ανησυχία. Μεταξύ αυτών, η γήρανση του πληθυσμού, εχθρότητα προς τη μετανάστευση, απροθυμία  κυβερνήσεων να σηκώσουν το πολιτικό κόστος δυσάρεστων πολιτικών. Και, τέλος εξωγενείς πιέσεις, όπως η αύξηση των δαπανών για την άμυνα.

Πώς χρηματοδοτείται το χρέος

Πέρα όμως από το γεγονός αυτό καθαυτό, δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος αυξάνεται, ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος χρηματοδότησής του.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αλλάξει, οι τράπεζες έχουν υποχωρήσει και μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (NBFI) έχουν εισέλθει δυναμικά στις παγκόσμιες συμμετοχές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Ο λόγος των συμμετοχών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 74 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2008 και 2023. Ο αντίστοιχος των τραπεζών αυξήθηκε μόνο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν «κινέζικα», Ερνάντεθ ντε Κος εξηγεί: Ο συνδυασμός της αυξανόμενης έκδοσης κρατικών ομολόγων, τα οποία όμως πέφτουν στα χέρια μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της προσφοράς κρατικών ομολόγων και των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών διαπραγματευτών που απαιτούνται για να υποστηρίξουν την ικανότητα αυτών των κρίσιμων αγορών να διαμεσολαβούν.

Ταμεία και hedge funds

Τα μη χρηματοοικονομικά ιδρύματα είναι ετερογενής ομάδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και μοχλευμένοι κερδοσκόποι, κυρίως hedge funds. Η πρώτη ομάδα μακροπρόθεσμων ιδιωτών επενδυτών έχει αυξήσει σημαντικά τις συμμετοχές της σε κρατικά ομόλογα, από ένα ποσό αξίας 82% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2008 σε ένα ποσό 135% το 2023.

Εν τω μεταξύ, τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και τα hedge funds έχουν επίσης αυξήσει την αξία των συμμετοχών τους από 13% σε 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Πολλά από τα NBFI πρέπει επίσης να αντισταθμίσουν τους κινδύνους συναλλάγματος, δεδομένης της αύξησης των διασυνοριακών συμμετοχών τους. Αυτό έχει προκαλέσει μια τεράστια αύξηση στην εξάρτησή τους από τις συμφωνίες ανταλλαγής ξένου νομίσματος.

Αυτές οι μετατοπίσεις από τις τράπεζες προς τα NBFI είχαν ένα όφελος. Μειώθηκε η έκθεση των τραπεζών σε κινδύνους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται τα ασφαλέστερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η αύξηση που καταγράφεται στο δημόσιο χρέος αλλάζει τα δεδομένα, Τα κρατικά ομόλογα γίνονται λιγότερο ασφαλή.

Δυνατότητα παρέμβασης

Ένας ακόμη κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ανάληψης κινδύνου των μη χρηματοοικονομικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ισολογισμοί τους έχουν περιορισμούς. Το 2022, η αντιστοίχιση διάρκειας από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες προκάλεσε αποσταθεροποιητικούς βρόχους ανατροφοδότησης στο σοκ της βρετανικής αγοράς ομολόγων.

Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος, σε συγκεκριμένες συνθήκες, να προχωρήσουν σε μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων, σε περίπτωση έξαρσης εξαγορών, επειδή αυτά είναι τα πιο ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, οι απώλειες σε ξένο νόμισμα μπορούν να προκαλέσουν φυγή κεφαλαίων και κατάρρευση των τιμών των ομολόγων.

Από την άλλη πλευρά, οι μοχλευμένες στρατηγικές συναλλαγών των hedge funds μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση ενός σοκ στην αγορά. Οι λιγότερο μοχλευμένοι επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, είναι επίσης εκτεθειμένοι σε «κινδύνους αναχρηματοδότησης σε δολάρια που σχετίζονται με τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον Ερνάντεθ ντε Κος, υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στη ρύθμιση της αγοράς, καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι απολύτως ετερογενείς.

Έλλειψη διαφάνειας

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά. Η έλλειψή της θα καταστήσει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση μεγαλύτερη καταστροφή.

Με στοιχεία από τους Financial Times

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο