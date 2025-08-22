newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δημόσιο Χρέος: Μια ακόμη «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Αυγούστου 2025 | 15:17

Δημόσιο Χρέος: Μια ακόμη «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Γιατί η Wilmington Trust ζητά αποζημίωση από το ελληνική δημόσιο – Η στάση της ελληνικής πλευράς και το αγγλικό δικαστήριο

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Spotlight

Πάνω από μια δεκαετία μετά την κρίση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι σε διαμάχη με τους επενδυτές. Αυτή τη φορά η διαμάχη αφορά την επαναγορά και όχι την αδυναμία πληρωμής, σύμφωνα με δημοσίευμα το Bloomberg. Πρόκειται για το γνωστό θέμα με τα GDP warrants, το οποίο έχει καταγράψει διεξοδικά ο ΟΤ σε δημοσιεύματά του.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, η Wilmington Trust, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων GDP warrants (warrants με ρήτρα ΑΕΠ) της Ελλάδας, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος. Η Trust αμφισβητεί την εγκυρότητα μιας επιλογής αγοράς που ασκήθηκε τον Μάιο και που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η διαμάχη

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων αμφισβητώντας την εγκυρότητα του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς αλλά και της τιμής αγοράς, όπως δείχνουν ξεχωριστά έγγραφα που κατατέθηκαν στα δικαστήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited.

Τα ομόλογα ΑΕΠ εκδόθηκαν στους πιστωτές ως κίνητρο για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012. Με λήξη το 2042, επρόκειτο να αρχίσουν να αποδίδουν τόκους το 2027, εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας υπερέβαινε τα 267 δισεκατομμύρια ευρώ (310 δισεκατομμύρια δολάρια) και η οικονομική ανάπτυξη το 2%, στόχους τους οποίους η χώρα είναι σε καλό δρόμο να επιτύχει.

Μετά την αναδιάρθρωση του χρέους της, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική της βαθμίδα και αποπλήρωσε πλήρως τα δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα, όπως έχει γράψει πρώτος ο ΟΤ, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης και κατά τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και οι εκπρόσωποι της Wilmington Trust, της Gemsstock και της White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών που αναφέρονται παραπάνω δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι νομικές διαδικασίες

Σε απάντηση στην επιστολή της White & Case, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε νομικές διαδικασίες, ζητώντας από τους δικαστές να αποφανθούν εάν η τιμή στην οποία αγόρασαν τα δικαιώματα προαίρεσης υπολογίστηκε σωστά. Σύμφωνα με δήλωση, η προαίρεση αγοράς διακανονίστηκε στις 14 Μαΐου στην τιμή των 252,28 ευρώ για κάθε 1.000 τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ.

Η Wilmington Trust υποστηρίζει τώρα ότι η ειδοποίηση που εκδόθηκε στους επενδυτές δεν συμμορφωνόταν με τους όρους της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα υπολόγισε την τιμή αγοράς και την αγοραία τιμή.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι η αγοραία τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν περίπου 36% υψηλότερη από αυτή που πλήρωσε η Ελλάδα. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η επιλογή αγοράς ήταν δικαιολογημένη αλλά η τιμή αγοράς ήταν λανθασμένη, οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί, υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα με ημερομηνία 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των GDP warrants, η Ελλάδα θα έπρεπε να καταβάλει τόκους ύψους περίπου 375 εκατομμυρίων ευρώ το 2027, εάν το ΑΕΠ της υπερέβαινε τους καθορισμένους στόχους, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Αντίθετα, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και η επαναγορά των εντόκων γραμματίων θα της κοστίσει περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ.

Η ελληνική πλευρά και το δικαστήριο

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι αρμόδιες ελληνικές πηγές ανέφεραν στον ΟΤ πως η Ελλάδα είχε ενημερώσει αρχικά τους επενδυτές ότι ήθελε να επαναγοράσει όλα τα ανεξόφλητα warrants που συνδέονται με το ελληνικό ΑΕΠ και λήγουν το 2042 σε τιμή αγοράς 25,2 σεντς του ευρώ.

Πηγές του ΟΤ σημείωναν πως η συγκεκριμένη ομάδα αξιώνει μια τιμή κοντά στα 34 σεντς (και όχι 25,2 που υπολόγισε το Δημόσιο), κάτι το οποίο συνιστά μια διαφορά, η οποία αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο ΟΔΔΗΧ, προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια, προκειμένου να διασφαλίσει νομικά τα συμφέροντα του Δημοσίου. Τούτο διότι, μεταξύ άλλων, το δικαστήριο θα κρίνει αρχικά αν είναι εύλογη η τιμή εξαγοράς που προσφέρει το Δημόσιο με βάση τη σύμβαση υλοποίησης των GDP warrants.

Εάν το αγγλικό δικαστήριο αποφασίσει (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2025 και όχι μέχρι τον Ιούλιο του 2026 όπως φέρονται να ζητούσαν τα hedge funds) περί του αντιθέτου, η Ελλάδα ζητά να της υποδειχθεί τόσο η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσει όσο και η τιμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, δεν αποκλείεται ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας να κληθεί να καταθέσει σε αγγλικό δικαστήριο κατά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Πηγή: ot

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Πυρόπληκτοι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Από σήμερα έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές μπορούν να πάνε να αιτηθούν στον δήμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο