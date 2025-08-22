Πάνω από μια δεκαετία μετά την κρίση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι σε διαμάχη με τους επενδυτές. Αυτή τη φορά η διαμάχη αφορά την επαναγορά και όχι την αδυναμία πληρωμής, σύμφωνα με δημοσίευμα το Bloomberg. Πρόκειται για το γνωστό θέμα με τα GDP warrants, το οποίο έχει καταγράψει διεξοδικά ο ΟΤ σε δημοσιεύματά του.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, η Wilmington Trust, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων GDP warrants (warrants με ρήτρα ΑΕΠ) της Ελλάδας, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος. Η Trust αμφισβητεί την εγκυρότητα μιας επιλογής αγοράς που ασκήθηκε τον Μάιο και που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η διαμάχη

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων αμφισβητώντας την εγκυρότητα του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς αλλά και της τιμής αγοράς, όπως δείχνουν ξεχωριστά έγγραφα που κατατέθηκαν στα δικαστήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited.

Τα ομόλογα ΑΕΠ εκδόθηκαν στους πιστωτές ως κίνητρο για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012. Με λήξη το 2042, επρόκειτο να αρχίσουν να αποδίδουν τόκους το 2027, εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας υπερέβαινε τα 267 δισεκατομμύρια ευρώ (310 δισεκατομμύρια δολάρια) και η οικονομική ανάπτυξη το 2%, στόχους τους οποίους η χώρα είναι σε καλό δρόμο να επιτύχει.

Μετά την αναδιάρθρωση του χρέους της, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική της βαθμίδα και αποπλήρωσε πλήρως τα δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα, όπως έχει γράψει πρώτος ο ΟΤ, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης και κατά τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και οι εκπρόσωποι της Wilmington Trust, της Gemsstock και της White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών που αναφέρονται παραπάνω δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι νομικές διαδικασίες

Σε απάντηση στην επιστολή της White & Case, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε νομικές διαδικασίες, ζητώντας από τους δικαστές να αποφανθούν εάν η τιμή στην οποία αγόρασαν τα δικαιώματα προαίρεσης υπολογίστηκε σωστά. Σύμφωνα με δήλωση, η προαίρεση αγοράς διακανονίστηκε στις 14 Μαΐου στην τιμή των 252,28 ευρώ για κάθε 1.000 τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ.

Η Wilmington Trust υποστηρίζει τώρα ότι η ειδοποίηση που εκδόθηκε στους επενδυτές δεν συμμορφωνόταν με τους όρους της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα υπολόγισε την τιμή αγοράς και την αγοραία τιμή.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι η αγοραία τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν περίπου 36% υψηλότερη από αυτή που πλήρωσε η Ελλάδα. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η επιλογή αγοράς ήταν δικαιολογημένη αλλά η τιμή αγοράς ήταν λανθασμένη, οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί, υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα με ημερομηνία 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των GDP warrants, η Ελλάδα θα έπρεπε να καταβάλει τόκους ύψους περίπου 375 εκατομμυρίων ευρώ το 2027, εάν το ΑΕΠ της υπερέβαινε τους καθορισμένους στόχους, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Αντίθετα, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και η επαναγορά των εντόκων γραμματίων θα της κοστίσει περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ.

Η ελληνική πλευρά και το δικαστήριο

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι αρμόδιες ελληνικές πηγές ανέφεραν στον ΟΤ πως η Ελλάδα είχε ενημερώσει αρχικά τους επενδυτές ότι ήθελε να επαναγοράσει όλα τα ανεξόφλητα warrants που συνδέονται με το ελληνικό ΑΕΠ και λήγουν το 2042 σε τιμή αγοράς 25,2 σεντς του ευρώ.

Πηγές του ΟΤ σημείωναν πως η συγκεκριμένη ομάδα αξιώνει μια τιμή κοντά στα 34 σεντς (και όχι 25,2 που υπολόγισε το Δημόσιο), κάτι το οποίο συνιστά μια διαφορά, η οποία αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο ΟΔΔΗΧ, προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια, προκειμένου να διασφαλίσει νομικά τα συμφέροντα του Δημοσίου. Τούτο διότι, μεταξύ άλλων, το δικαστήριο θα κρίνει αρχικά αν είναι εύλογη η τιμή εξαγοράς που προσφέρει το Δημόσιο με βάση τη σύμβαση υλοποίησης των GDP warrants.

Εάν το αγγλικό δικαστήριο αποφασίσει (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2025 και όχι μέχρι τον Ιούλιο του 2026 όπως φέρονται να ζητούσαν τα hedge funds) περί του αντιθέτου, η Ελλάδα ζητά να της υποδειχθεί τόσο η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσει όσο και η τιμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, δεν αποκλείεται ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας να κληθεί να καταθέσει σε αγγλικό δικαστήριο κατά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Πηγή: ot