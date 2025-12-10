Το 2025 θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν. Ήταν μια χρονιά που οικονομικά θα μπορούσε να εξελιχθεί σαφώς χειρότερα λαμβάνοντας υπόψη πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τη θητεία του επιδιώκοντας να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές. Για πέμπτη συνεχή χρονιά το περιοδικό «The Economist» αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς» μέσα σε αυτή τη συγκυρία με το αποτέλεσμα να εκπλήσσει.

Ποια οικονομία είχε την καλύτερη απόδοση το 2025;

Με το «μεγάλο παζάρι» Τραμπ να κορυφώνεται τους προηγούμενες μήνες ο ΟΟΣΑ εξέφρασε φόβους ότι η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου θα πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη ενώ επενδυτές και οικονομολόγοι προεξοφλούσαν βαθιά ύφεση.

Άντεξε η οικονομία

Στο τέλος της χρονιάς και έχοντας όλα τα δεδομένα, η δοκιμαζόμενη ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι σε εμπορικές εντάσεις και γεωπολιτικούς κινδύνους όχι μόνο άντεξε αλλά κινήθηκε με ρυθμό ανάπτυξης περίπου στο 3%.

Συγκεντρώνοντας στοιχεία για πέντε μεταβλητές – πληθωρισμό, «πλάτος πληθωρισμού», ανάπτυξη, απασχόληση και χρηματιστήριο ο Economist έβαλε στο μικροσκόπιο του 36 κατά βάση ανεπτυγμένες οικονομίες και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Χώρες που παραδοσιακά «σκαρφάλωναν» στην κορυφή κατρακύλησαν χαμηλότερα στην κατάταξη και χώρες που πάλευαν να ξεκολλήσουν από τον πάτο της σχετικής λίστας αναδεικνύονται σε νέα «αστέρια».

Η πρωταθλήτρια Πορτογαλία

Η λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» επεφύλασσε ακόμα περισσότερα καλά νέα για τη νότια Ευρώπη.

Μετά τη νίκη της Ισπανίας πέρυσι, αυτή τη φορά η Πορτογαλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Το 2025 συνδύασε ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ, χαμηλό πληθωρισμό και μια ανθηρή χρηματιστηριακή αγορά. Η χώρα του ευρωπαϊκού νότου ξεχωρίζει χάρη στον τουρισμό και στη φορολογική της στρατηγική.

Άλλα μέλη της ευρωζώνης που αντιμετώπισαν δυσκολίες τη δεκαετία του 2010, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (νικήτρια στη σχετική λίστα το 2022 και το 2023) και της Ισπανίας, βρίσκονται επίσης κοντά στην κορυφή.

Οι δείκτες της Ελλάδας

Η χώρα μας, στο τρίτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζει δομικό πληθωρισμό στο +1,6%. Το ΑΕΠ μεγεθύνεται κατά 1,7% σταθερά αλλά όχι εντυπωσιακά σε σχέση με την Ισπανία ή την Πορτογαλία

Η ελληνική οικονομία διατηρεί αρκετή ανθεκτικότητα αλλά υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Το Ισραήλ συνέχισε την ισχυρή ανάκαμψή του από το χάος του 2023. Η Ιρλανδία έχασε την πρώτη θέση για λίγο.

Χαμηλές πτήσεις

Οι ουραγοί της λίστας είναι κυρίως χώρες της βόρειας Ευρώπης. Η Εσθονία, η Φινλανδία και η Σλοβακία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Η Γερμανία τα πάει λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα δεν είναι σε καλή θέση. Το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία.

Η Γαλλία, παρά το πολιτικό χάος, έχει αρκετά καλή βαθμολογία.

Η Αμερική βρίσκεται στη μέση της κατάταξης και έχει χειρότερη βαθμολογία από την Ιταλία. Η αγορά εργασίας της είναι ισχυρή, αλλά όχι εντυπωσιακή. Ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός μειώνει τη συνολική της βαθμολογία.

Ο υψηλός πληθωρισμός ακολουθεί την Τουρκία και την Εσθονία αφαιρώντας πόντους από τη συνολική τους βαθμολογία. Πολλές άλλες χώρες έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Ο βασικός πληθωρισμός της Βρετανίας είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, με 4% παραμένει πολύ υψηλότερος από ό,τι θα ήθελε η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η Ελβετία έχει υπερβολικά χαμηλό πληθωρισμό που «αγγίζει» τη ζώνη κινδύνου αποπληθωρισμού. Η Νότια Κορέα και η Νορβηγία υποχωρούν στη λίστα , λόγω απώλειας θέσεων εργασίας και επιβράδυνσης του εμπορίου.

Η Τσεχία και η Κολομβία παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στην παραγωγή όσο και στην απασχόληση, κατατάσσοντας τις χώρες αυτές στο πρώτο τρίτο της κατάταξης.