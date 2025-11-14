newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 11:21

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Στα μάτια του κόσμου, η Κίνα μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα αντίπαλο δέος των ΗΠΑκαι αυτό ο Economist το απέδειξε μετρήσιμα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η βρετανική εφημερίδα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων GlobeScan ρώτησε 32.000 ανθρώπους σε 32 χώρες για τις απόψεις τους σχετικά με την Κίνα και την Αμερική, το διάστημα Ιουλίου–Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που προτιμούν την Κίνα αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, στο 33% κατά μέσο όρο. Την ίδια ώρα, η υποστήριξη προς τις ΗΠΑ έπεσε κάτω από την παγκόσμια πλειοψηφία, στο 46%.

Από τότε που κάναμε για τελευταία φορά την ίδια ερώτηση, πριν από έναν χρόνο, η Κίνα έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο ως η «προτιμώμενη ηγέτιδα δύναμη» στον κόσμο.

Η προτίμηση προς το Πεκίνο ως παγκόσμια ηγετική δύναμη έχει αυξηθεί σε κάθε χώρα του δείγματος της GlobeScan και ίσως πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό περιλαμβάνει και τις ίδιες τις ΗΠΑ, όπου η υποστήριξη στην κινεζική ηγεσία διπλασιάστηκε!

Παράλληλα, 2 στους 5 Αμερικανούς θεωρούν ότι η κινεζική επιρροή στον κόσμο είναι «κυρίως θετική», έναντι ενός τετάρτου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

H Κίνα ανεβαίνει, οι ΗΠΑ πέφτουν

Οι νεώτεροι θέλουν Κίνα

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας του Economist είναι ότι όσο νεότερος ο ερωτώμενος, τόσο πιθανότερο είναι να καλωσορίζει μια κινεζική ηγεσία. Στην ηλικιακή ομάδα 18–24 ετών, ΗΠΑ και Κίνα είναι σχεδόν ισοπαλία, με 41% και 39% υποστήριξη αντίστοιχα. Πολλοί νέοι χρησιμοποιούν κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το δημοφιλέστατο TikTok, ή ακολουθούν influencers στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν ταξιδέψει στην Κίνα.

Ωστόσο, στους άνω των 65, οι ΗΠΑ διατηρούν άνετο προβάδισμα 30 ποσοστιαίων μονάδων.

Το Πεκίνο έγινε πιο ελκυστική ηγετική δύναμη στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Ειδικότερα, σε Βραζιλία, Καναδά, Μεξικό, Νότια Αφρική και Ισπανία, η προτίμηση προς την Κίνα αυξήθηκε κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ των ΗΠΑ έπεσε.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη αύξηση καταγράφηκε στην Ινδονησία, όπου η υποστήριξη προς την Κίνα εκτινάχθηκε κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, στο 62%, καθιστώντας τη χώρα τη δεύτερη πιο φιλοκινεζική μετά την Αίγυπτο.

Μόνο στις γειτονικές χώρες της Κίνας οι αυξήσεις ήταν οριακές, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια κυριαρχούν στις αντιλήψεις για την Κίνα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου δεν ξεπερνά το 5% το ποσοστό όσων την προτιμούν.

Για πρώτη φορά

Συμπερασματικά, ίσως για πρώτη φορά, ο Economist παρατηρεί ότι πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων σε Αφρική και Μέση Ανατολή προτιμούν το Πεκίνο, κάτι που αποδίδεται εν μέρει και στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road). Την τελευταία 10ετία, το σχέδιο αυτό έχει φέρει επενδύσεις δεκάδων δισεκ. δολ. στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει το δημοσίευμα, αυτή η τελευταία άνοδος κατά 9 μονάδες είναι που σπρώχνει τον Κίτρινο Δράκο πάνω από το όριο της πλειοψηφίας και δίνει κάποια βάση στις αξιώσεις της ότι ηγείται του παγκόσμιου Νότου.

Την ίδια στιγμή, ο κατάλογος των δυσαρεστημένων χωρών με τις ΗΠΑ αυξάνεται. «Ο κ. Τραμπ έχει συγκρουστεί με τη Νότια Αφρική, επικαλούμενος ψευδείς ισχυρισμούς περί «λευκής γενοκτονίας», και με τη Βραζιλία, για τη δίωξη του πρώην προέδρου και συμμάχου του κινήματος MAGA, Ζαΐρ Μπολσονάρο» υπογραμμίζει ο Economist, τονίζοντας πως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χαρίζει κι άλλες επιτυχίες στην Κίνα καθώς «η χαοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους του σημαίνει ότι πολλοί πλέον βλέπουν την Κίνα ως παράγοντα σταθερότητας».

googlenews

Vita.gr
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Ψαρεύει» στο ακροδεξιό ακροατήριο (και) ο Πλεύρης – «Ναι» στην οπλοκατοχή αλλά… μόνο για το σπίτι
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

«Ψαρεύει» στο ακροδεξιό ακροατήριο (και) ο Πλεύρης – «Ναι» στην οπλοκατοχή αλλά… μόνο για το σπίτι

Στα χνάρια του Γεωργιάδη ο Πλεύρης για το θέμα της οπλοκατοχής. «Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι το έχεις, είτε έχεις ή δεν έχεις όπλο» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης

Σύνταξη
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για την Ιθακή- Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento
Ελλάδα 14.11.25

Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για την Ιθακή- Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου κατά του Documento, προβλέπεται μεταξύ άλλων απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων από την «Ιθάκη» έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
