Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Στα μάτια του κόσμου, η Κίνα μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα αντίπαλο δέος των ΗΠΑκαι αυτό ο Economist το απέδειξε μετρήσιμα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η βρετανική εφημερίδα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων GlobeScan ρώτησε 32.000 ανθρώπους σε 32 χώρες για τις απόψεις τους σχετικά με την Κίνα και την Αμερική, το διάστημα Ιουλίου–Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που προτιμούν την Κίνα αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, στο 33% κατά μέσο όρο. Την ίδια ώρα, η υποστήριξη προς τις ΗΠΑ έπεσε κάτω από την παγκόσμια πλειοψηφία, στο 46%.

Από τότε που κάναμε για τελευταία φορά την ίδια ερώτηση, πριν από έναν χρόνο, η Κίνα έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο ως η «προτιμώμενη ηγέτιδα δύναμη» στον κόσμο.

Η προτίμηση προς το Πεκίνο ως παγκόσμια ηγετική δύναμη έχει αυξηθεί σε κάθε χώρα του δείγματος της GlobeScan και ίσως πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό περιλαμβάνει και τις ίδιες τις ΗΠΑ, όπου η υποστήριξη στην κινεζική ηγεσία διπλασιάστηκε!

Παράλληλα, 2 στους 5 Αμερικανούς θεωρούν ότι η κινεζική επιρροή στον κόσμο είναι «κυρίως θετική», έναντι ενός τετάρτου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Οι νεώτεροι θέλουν Κίνα

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας του Economist είναι ότι όσο νεότερος ο ερωτώμενος, τόσο πιθανότερο είναι να καλωσορίζει μια κινεζική ηγεσία. Στην ηλικιακή ομάδα 18–24 ετών, ΗΠΑ και Κίνα είναι σχεδόν ισοπαλία, με 41% και 39% υποστήριξη αντίστοιχα. Πολλοί νέοι χρησιμοποιούν κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το δημοφιλέστατο TikTok, ή ακολουθούν influencers στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν ταξιδέψει στην Κίνα.

Ωστόσο, στους άνω των 65, οι ΗΠΑ διατηρούν άνετο προβάδισμα 30 ποσοστιαίων μονάδων.

Το Πεκίνο έγινε πιο ελκυστική ηγετική δύναμη στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Ειδικότερα, σε Βραζιλία, Καναδά, Μεξικό, Νότια Αφρική και Ισπανία, η προτίμηση προς την Κίνα αυξήθηκε κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ των ΗΠΑ έπεσε.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη αύξηση καταγράφηκε στην Ινδονησία, όπου η υποστήριξη προς την Κίνα εκτινάχθηκε κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, στο 62%, καθιστώντας τη χώρα τη δεύτερη πιο φιλοκινεζική μετά την Αίγυπτο.

Μόνο στις γειτονικές χώρες της Κίνας οι αυξήσεις ήταν οριακές, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια κυριαρχούν στις αντιλήψεις για την Κίνα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου δεν ξεπερνά το 5% το ποσοστό όσων την προτιμούν.

Για πρώτη φορά

Συμπερασματικά, ίσως για πρώτη φορά, ο Economist παρατηρεί ότι πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων σε Αφρική και Μέση Ανατολή προτιμούν το Πεκίνο, κάτι που αποδίδεται εν μέρει και στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road). Την τελευταία 10ετία, το σχέδιο αυτό έχει φέρει επενδύσεις δεκάδων δισεκ. δολ. στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει το δημοσίευμα, αυτή η τελευταία άνοδος κατά 9 μονάδες είναι που σπρώχνει τον Κίτρινο Δράκο πάνω από το όριο της πλειοψηφίας και δίνει κάποια βάση στις αξιώσεις της ότι ηγείται του παγκόσμιου Νότου.

Την ίδια στιγμή, ο κατάλογος των δυσαρεστημένων χωρών με τις ΗΠΑ αυξάνεται. «Ο κ. Τραμπ έχει συγκρουστεί με τη Νότια Αφρική, επικαλούμενος ψευδείς ισχυρισμούς περί «λευκής γενοκτονίας», και με τη Βραζιλία, για τη δίωξη του πρώην προέδρου και συμμάχου του κινήματος MAGA, Ζαΐρ Μπολσονάρο» υπογραμμίζει ο Economist, τονίζοντας πως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χαρίζει κι άλλες επιτυχίες στην Κίνα καθώς «η χαοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους του σημαίνει ότι πολλοί πλέον βλέπουν την Κίνα ως παράγοντα σταθερότητας».