Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok που καλούσε για ξυλοδαρμούς

Συνελήφθη αγρότισσα από τη Λαμία, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok καλούσε πολίτες σε πράξεις βίας.

Σε πολλά από τα βίντεό της, που μετρούν χιλιάδες προβολές, τοποθετείται για τον αγροτικό ξεσηκωμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στρέφεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών και δικαστικών λειτουργών, προτρέποντας σε ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, έκανε λόγο για νέο Κιλελέρ, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας. Την υπεράσπιση της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι.