DO’S: Παρατηρείς περισσότερο κάποια πράγματα γύρω σου με απώτερο σκοπό να δεις το πως κινούνται οι άλλοι. Έπειτα βρες τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσεις στις κουλές τους συμπεριφορές. Θέλεις να αλλάξεις πολλά γύρω σου. Μήπως, λοιπόν, να ξεκινήσεις από τα άτομα που δεν σας ενώνουν πια οι ίδιες απόψεις και οι κοινοί στόχοι;

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset ή έστω τρόπο αντιμετώπισης. Ειδικά αν βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε βγάζει πουθενά. Και στα της καθημερινότητας, δηλαδή, καλά δεν πας. Άρα δες το λίγο κι εκεί. Στα οικονομικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί ορισμένες συζητήσεις που κάνεις σήμερα φαίνεται πως εξελίσσονται με άκρως θετικό τρόπο.