Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Παρατηρείς περισσότερο κάποια πράγματα γύρω σου με απώτερο σκοπό να δεις το πως κινούνται οι άλλοι. Έπειτα βρες τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσεις στις κουλές τους συμπεριφορές. Θέλεις να αλλάξεις πολλά γύρω σου. Μήπως, λοιπόν, να ξεκινήσεις από τα άτομα που δεν σας ενώνουν πια οι ίδιες απόψεις και οι κοινοί στόχοι;
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset ή έστω τρόπο αντιμετώπισης. Ειδικά αν βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε βγάζει πουθενά. Και στα της καθημερινότητας, δηλαδή, καλά δεν πας. Άρα δες το λίγο κι εκεί. Στα οικονομικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί ορισμένες συζητήσεις που κάνεις σήμερα φαίνεται πως εξελίσσονται με άκρως θετικό τρόπο.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε τόσο στα βαθιά σου συναισθήματα, όσο και στις συμπεριφορές των γύρω σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να καταλάβεις το αν θα συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι τα ίδια άτομα ή αν πρέπει να αλλάξεις ρόστερ. Κάποιοι σε επιβαρύνουν, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πραγματικά κοντά σου και σε βοηθούν με τον τρόπο τους. Έχει διαφορά, έτσι;
DON’TS: Μην συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι τα ίδια άτομα ή να έχεις τις ίδιες συνήθειες λόγω του απλά νιώθεις safe, γιατί μια κάποια ανανέωση την χρειάζεσαι, σωστά; Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι πρόκειται να σου δώσουν ωραίες πάσες για να ρίξεις τις ιδέες που έχεις στο τραπέζι. Μην τις χάσεις! Μην τις εκφράσεις ούτε περίεργα.
Δίδυμοι
DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα γύρω σου, όσο περίεργη κι αν φαντάζει η σημερινή μέρα. Ωστόσο φρόντισε πρώτα να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου και μετά να τα εκφράσεις για να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα κι όχι ότι να’ ναι, έτσι; Αν εκκρεμούν δουλειές και υποθέσεις σχετικά με την οικογένεια, σταμάτα να βαριέσαι και δρομολόγησέ τες!
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο άμεσος, καθώς αυτό θα σε χαλαρώσει κιόλας. Παράλληλα, μη διατάσεις ούτε και να πάρεις αποστάσεις από ορισμένα άτομα, καθώς αυτό θα σου δώσει το περιθώριο που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά πολλά από τα πλάνα σου. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να προτείνεις τις ιδέες σου.
Καρκίνος
DO’S: Αν δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιες κακές συνήθειες και να τις κάνεις πιο φιλικές για σένα, τότε δες μήπως πρέπει να τις κόψεις εντελώς. Εκτός του ότι θα βελτιώσεις την καθημερινότητα, θα ανανεώσεις και το πρόγραμμά σου. Διπλό το όφελος λοιπόν. Στα επαγγελματικά, βρες αυτούς με τους οποίους μπορείς να συνεχίσεις να έχεις στενές επαφές.
DON’TS: Μην αγνοήσεις το φλερτ, γιατί έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να εξελιχθεί σε κάτι πιο σταθερό. Δεν ξέρεις τι θέλεις γενικώς. Άρα μήπως να ψάξεις να το βρεις; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου τόσο εύκολα. Μην κινείσαι με πείσμα ή και αντιδραστικά. Μη διστάσεις να απομακρύνεις ορισμένα άτομα από τη ζωή σου- μια και καλή όμως!
Λέων
DO’S: Εντόπισε πρώτα τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει κι έπειτα εξέφρασέ το ανοιχτά. Ωστόσο, αν το θέλεις, μπορείς να δώσεις την ευκαιρία σε ορισμένους να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα λάθη τους. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε δώσε τους τα παπούτσια στο χέρι! Τόσο απλό! Πάρε χρόνο και βρες ποιους διώχνεις και ποιους κρατάς γενικώς.
DON’TS: Μη βάλεις τίποτα και κανένα πάνω από το αίσθημα ασφάλειας. Σου αξίζει μετά από αυτά που έχεις περάσει, σωστά; Στα οικονομικά, μη διστάσεις να δώσεις παραπάνω προσοχή στις νέες προτάσεις που σου γίνονται, γιατί μπορεί να ακούγονται ενδιαφέρουσες, αλλά μήπως είναι scam; Μην κρατάς τον εσωτερικό σου κόσμο κρυφό.
Παρθένος
DO’S: Επικεντρώσου στους ανθρώπους που είναι κοντά σου και σε στηρίζουν συναισθηματικά. Θέλεις να κάνεις ένα γερό ξεκαθάρισμα, άρα απλά κάντο. Βέβαια πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητικός, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις τι παίζεται, πως και γιατί. Αποφάσισε πως πρέπει να κλείσεις τα κεφάλαια που σε κρατάνε πίσω και δεν προσφέρουν.
DON’TS: Μην χάσεις την υπομονή σου, γιατί τότε άκρη δεν θα βγάλεις. Λογικό! Οπότε μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, αν κρίνεις ότι αυτό χρειάζεται. Στα επαγγελματικά, μην κρατάς τις ιδέες, τις σκέψεις και τα σχέδια που σου έρχονται για σένα, καθώς ορισμένοι συνάδελφοι μπορούν να σε βοηθήσουν να τα κάνεις πράξη.
Ζυγός
DO’S: Άλλαξε τόσο mindset, όσο και οτιδήποτε επιβαρύνει το μυαλό και τη διάθεσή σου. Έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις τι ακριβώς παίζεται γύρω σου ή και πίσω από την πλάτη σου. Πάρε αποστάσεις, ώστε να ηρεμήσεις και να πάρεις αποφάσεις. Όμως αυτό κάντο σιωπηλά και χωρίς να δίνεις δικαιώματα. Πέρνα χρόνο με τους αγαπημένους σου.
DON’TS: Μην εστιάζεις μόνο σε αυτά που δεν σου κολλάνε, καθώς όλο αυτό είναι στην σκέψη σου και μόνο, έτσι; Από την άλλη, μη διστάσεις να πετάξεις από πάνω σου οτιδήποτε είναι μη λειτουργικό. Παράλληλα, μη διστάσεις να κάνεις κάποια πράγματα- ακόμα κι αναγκαστικά- καθώς αυτά είναι που μπορούν να σε πάνε ένα βήμα παραπέρα.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε παρατηρητικός, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι παίζει σχετικά με τις λεπτομέρειες που σου χτυπάνε έντονα. Βάλε φρένο στις καταστάσεις που εξακολουθούν να συμβαίνουν και κάπως σε φέρνουν σε μια δύσκολη και άβολη θέση. Πάρε αποστάσεις, λοιπόν, από τα άτομα που δεν σε στηρίζουν ή- ακόμα χειρότερα- σε περιορίζουν.
DON’TS: Μην αναβάλλεις να προχωρήσεις τα πράγματα που θες να κάνεις περισσότερο από οτιδήποτε. Αν όχι τώρα, τότε πότε, ας πούμε; Δεν το έχεις καταλάβει πως έτσι θα απελευθερωθείς; Παράλληλα, μη διστάσεις να εκφράσεις τις δημιουργικές σου ιδέες άνετα. Μην κολλάς μόνο στα στραβά, καθώς όλο και κάτι το πιο θετικό υπάρχει γύρω σου.
Τοξότης
DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένα σκηνικά, καθώς σήμερα μπορεί εύκολα να επηρεαστεί η εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου δημιουργικά. Αυτό είναι που θα κάνει αίσθηση. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα σε βοηθήσει και να αποφορτιστείς. Εστίασε στη δουλειά.
DON’TS: Μην προβληματίζεσαι από τα πολλά που βλέπεις και καθόλου δεν σου αρέσουν. Μη μένεις εκεί που δεν σου κρατάνε το ενδιαφέρον ή που απλά δεν το λέει η καρδούλα σου. Μην εστιάζεις στα άτομα που σε επιβαρύνουν και σε κουράζουν πολύ, καθώς σου «ρουφάνε» όλη την ενέργεια. Απλά πάρε αποστάσεις, δύσκολο δεν είναι, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να βάλεις τα πάντα σε σωστή σειρά, όσο περίεργη κι αν είναι η σημερινή μέρα. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει πρώτα να αντιληφθείς ότι πρέπει να ξεκόψεις από ορισμένα άτομα ή καταστάσεις, καθώς δεν μπορούν να συνεχιστούν πια. Τόσο απλό! Πάρε αποστάσεις και δες ποιος και τι σε επηρεάζει- είτε εσκεμμένα είτε όχι.
DON’TS: Μην συμμετέχεις σε οτιδήποτε δεν σε εκφράζει. Λες και είσαι πιτσιρίκι κάνεις! Μη διστάσεις να κάνεις το restart σου, καθώς καιρός είναι, δε νομίζεις; Στα επαγγελματικά, μην υποβαθμίσεις τη βοήθεια που σου παρέχουν ορισμένοι συνάδελφοι. Μην αγνοείς ούτε την στήριξη των φίλων σου, καθώς αυτά συνδυαστικά σε βοηθούν να προχωρήσεις.
Υδροχόος
DO’S: Πέρνα από κόσκινο τον κοινωνικό σου περίγυρο. Γιατί; Γιατί κάτι βρωμάει! Έπειτα αποφάσισε ποιους θα κρατήσεις κοντά σου και ποιους θα διώξεις κακήν κακώς! Η αλήθεια είναι πως ορισμένοι σε έχουν κουράσει με τις συμπεριφορές τους κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να συνεχίσεις να παραβλέπεις! «Πήδα» τα συναισθηματικά εμπόδια.
DON’TS: Μην αγνοείς την κακή σου ψυχολογία, αν θέλεις να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Και τα δυο μαζί πάντως δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Στα επαγγελματικά, μη τυχόν και κωλώσεις να εκφράσεις τις ιδέες και τις προτάσεις σου, γιατί σήμερα δεν αποκλείεται να γίνουν δεκτές. Παράλληλα, μην αρκείσαι στο λίγο, απλά για να έχεις κάτι, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει είτε να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα, είτε να κλείσεις κάποια κεφάλαια εκεί. Αυτό και θα βελτιώσει το κλίμα, αλλά και θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, καθώς θα αποδείξει σε όλους ότι εσύ κινείσαι αλλιώτικα, κάπως πιο προχωρημένα, ας πούμε. Συζήτησε, αν θέλεις να βγάλεις άκρη.
DON’TS: Μην κρατάς δίπλα σου τους πάντες, καθώς κάποιοι πιάνουν απλά χώρο και πρέπει- με συνοπτικές διαδικασίες- να πάρουν πόδι. Σε αυτό θα σε βοηθήσει το να μην εθελοτυφλείς. Κοινώς δες τους γι’ αυτό που πραγματικά είναι και όχι γι’ αυτό που εσύ θα ήθελες να είναι. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι; Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset.
