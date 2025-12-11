magazin
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.12.2025]
Ημερήσια 11 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 11.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Παρατηρείς περισσότερο κάποια πράγματα γύρω σου με απώτερο σκοπό να δεις το πως κινούνται οι άλλοι. Έπειτα βρες τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσεις στις κουλές τους συμπεριφορές. Θέλεις να αλλάξεις πολλά γύρω σου. Μήπως, λοιπόν, να ξεκινήσεις από τα άτομα που δεν σας ενώνουν πια οι ίδιες απόψεις και οι κοινοί στόχοι;

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset ή έστω τρόπο αντιμετώπισης. Ειδικά αν βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε βγάζει πουθενά. Και στα της καθημερινότητας, δηλαδή, καλά δεν πας. Άρα δες το λίγο κι εκεί. Στα οικονομικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί ορισμένες συζητήσεις που κάνεις σήμερα φαίνεται πως εξελίσσονται με άκρως θετικό τρόπο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εστίασε τόσο στα βαθιά σου συναισθήματα, όσο και στις συμπεριφορές των γύρω σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να καταλάβεις το αν θα συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι τα ίδια άτομα ή αν πρέπει να αλλάξεις ρόστερ. Κάποιοι σε επιβαρύνουν, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πραγματικά κοντά σου και σε βοηθούν με τον τρόπο τους. Έχει διαφορά, έτσι;

DON’TS: Μην συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι τα ίδια άτομα ή να έχεις τις ίδιες συνήθειες λόγω του απλά νιώθεις safe, γιατί μια κάποια ανανέωση την χρειάζεσαι, σωστά; Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι πρόκειται να σου δώσουν ωραίες πάσες για να ρίξεις τις ιδέες που έχεις στο τραπέζι. Μην τις χάσεις! Μην τις εκφράσεις ούτε περίεργα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα γύρω σου, όσο περίεργη κι αν φαντάζει η σημερινή μέρα. Ωστόσο φρόντισε πρώτα να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου και μετά να τα εκφράσεις για να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα κι όχι ότι να’ ναι, έτσι; Αν εκκρεμούν δουλειές και υποθέσεις σχετικά με την οικογένεια, σταμάτα να βαριέσαι και δρομολόγησέ τες!

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο άμεσος, καθώς αυτό θα σε χαλαρώσει κιόλας. Παράλληλα, μη διατάσεις ούτε και να πάρεις αποστάσεις από ορισμένα άτομα, καθώς αυτό θα σου δώσει το περιθώριο που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά πολλά από τα πλάνα σου. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να προτείνεις τις ιδέες σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν δεν μπορείς να αλλάξεις κάποιες κακές συνήθειες και να τις κάνεις πιο φιλικές για σένα, τότε δες μήπως πρέπει να τις κόψεις εντελώς. Εκτός του ότι θα βελτιώσεις την καθημερινότητα, θα ανανεώσεις και το πρόγραμμά σου. Διπλό το όφελος λοιπόν. Στα επαγγελματικά, βρες αυτούς με τους οποίους μπορείς να συνεχίσεις να έχεις στενές επαφές.

DON’TS: Μην αγνοήσεις το φλερτ, γιατί έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να εξελιχθεί σε κάτι πιο σταθερό. Δεν ξέρεις τι θέλεις γενικώς. Άρα μήπως να ψάξεις να το βρεις; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου τόσο εύκολα. Μην κινείσαι με πείσμα ή και αντιδραστικά. Μη διστάσεις να απομακρύνεις ορισμένα άτομα από τη ζωή σου- μια και καλή όμως!

Λέων

Λέων

DO’S: Εντόπισε πρώτα τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει κι έπειτα εξέφρασέ το ανοιχτά. Ωστόσο, αν το θέλεις, μπορείς να δώσεις την ευκαιρία σε ορισμένους να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα λάθη τους. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε δώσε τους τα παπούτσια στο χέρι! Τόσο απλό! Πάρε χρόνο και βρες ποιους διώχνεις και ποιους κρατάς γενικώς.

DON’TS: Μη βάλεις τίποτα και κανένα πάνω από το αίσθημα ασφάλειας. Σου αξίζει μετά από αυτά που έχεις περάσει, σωστά; Στα οικονομικά, μη διστάσεις να δώσεις παραπάνω προσοχή στις νέες προτάσεις που σου γίνονται, γιατί μπορεί να ακούγονται ενδιαφέρουσες, αλλά μήπως είναι scam; Μην κρατάς τον εσωτερικό σου κόσμο κρυφό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στους ανθρώπους που είναι κοντά σου και σε στηρίζουν συναισθηματικά. Θέλεις να κάνεις ένα γερό ξεκαθάρισμα, άρα απλά κάντο. Βέβαια πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητικός, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις τι παίζεται, πως και γιατί. Αποφάσισε πως πρέπει να κλείσεις τα κεφάλαια που σε κρατάνε πίσω και δεν προσφέρουν.

DON’TS: Μην χάσεις την υπομονή σου, γιατί τότε άκρη δεν θα βγάλεις. Λογικό! Οπότε μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, αν κρίνεις ότι αυτό χρειάζεται. Στα επαγγελματικά, μην κρατάς τις ιδέες, τις σκέψεις και τα σχέδια που σου έρχονται για σένα, καθώς ορισμένοι συνάδελφοι μπορούν να σε βοηθήσουν να τα κάνεις πράξη.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Άλλαξε τόσο mindset, όσο και οτιδήποτε επιβαρύνει το μυαλό και τη διάθεσή σου. Έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις τι ακριβώς παίζεται γύρω σου ή και πίσω από την πλάτη σου. Πάρε αποστάσεις, ώστε να ηρεμήσεις και να πάρεις αποφάσεις. Όμως αυτό κάντο σιωπηλά και χωρίς να δίνεις δικαιώματα. Πέρνα χρόνο με τους αγαπημένους σου.

DON’TS: Μην εστιάζεις μόνο σε αυτά που δεν σου κολλάνε, καθώς όλο αυτό είναι στην σκέψη σου και μόνο, έτσι; Από την άλλη, μη διστάσεις να πετάξεις από πάνω σου οτιδήποτε είναι μη λειτουργικό. Παράλληλα, μη διστάσεις να κάνεις κάποια πράγματα- ακόμα κι αναγκαστικά- καθώς αυτά είναι που μπορούν να σε πάνε ένα βήμα παραπέρα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε παρατηρητικός, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι παίζει σχετικά με τις λεπτομέρειες που σου χτυπάνε έντονα. Βάλε φρένο στις καταστάσεις που εξακολουθούν να συμβαίνουν και κάπως σε φέρνουν σε μια δύσκολη και άβολη θέση. Πάρε αποστάσεις, λοιπόν, από τα άτομα που δεν σε στηρίζουν ή- ακόμα χειρότερα- σε περιορίζουν.

DON’TS: Μην αναβάλλεις να προχωρήσεις τα πράγματα που θες να κάνεις περισσότερο από οτιδήποτε. Αν όχι τώρα, τότε πότε, ας πούμε; Δεν το έχεις καταλάβει πως έτσι θα απελευθερωθείς; Παράλληλα, μη διστάσεις να εκφράσεις τις δημιουργικές σου ιδέες άνετα. Μην κολλάς μόνο στα στραβά, καθώς όλο και κάτι το πιο θετικό υπάρχει γύρω σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένα σκηνικά, καθώς σήμερα μπορεί εύκολα να επηρεαστεί η εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου δημιουργικά. Αυτό είναι που θα κάνει αίσθηση. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα σε βοηθήσει και να αποφορτιστείς. Εστίασε στη δουλειά.

DON’TS: Μην προβληματίζεσαι από τα πολλά που βλέπεις και καθόλου δεν σου αρέσουν. Μη μένεις εκεί που δεν σου κρατάνε το ενδιαφέρον ή που απλά δεν το λέει η καρδούλα σου. Μην εστιάζεις στα άτομα που σε επιβαρύνουν και σε κουράζουν πολύ, καθώς σου «ρουφάνε» όλη την ενέργεια. Απλά πάρε αποστάσεις, δύσκολο δεν είναι, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να βάλεις τα πάντα σε σωστή σειρά, όσο περίεργη κι αν είναι η σημερινή μέρα. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει πρώτα να αντιληφθείς ότι πρέπει να ξεκόψεις από ορισμένα άτομα ή καταστάσεις, καθώς δεν μπορούν να συνεχιστούν πια. Τόσο απλό! Πάρε αποστάσεις και δες ποιος και τι σε επηρεάζει- είτε εσκεμμένα είτε όχι.

DON’TS: Μην συμμετέχεις σε οτιδήποτε δεν σε εκφράζει. Λες και είσαι πιτσιρίκι κάνεις! Μη διστάσεις να κάνεις το restart σου, καθώς καιρός είναι, δε νομίζεις; Στα επαγγελματικά, μην υποβαθμίσεις τη βοήθεια που σου παρέχουν ορισμένοι συνάδελφοι. Μην αγνοείς ούτε την στήριξη των φίλων σου, καθώς αυτά συνδυαστικά σε βοηθούν να προχωρήσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πέρνα από κόσκινο τον κοινωνικό σου περίγυρο. Γιατί; Γιατί κάτι βρωμάει! Έπειτα αποφάσισε ποιους θα κρατήσεις κοντά σου και ποιους θα διώξεις κακήν κακώς! Η αλήθεια είναι πως ορισμένοι σε έχουν κουράσει με τις συμπεριφορές τους κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να συνεχίσεις να παραβλέπεις! «Πήδα» τα συναισθηματικά εμπόδια.

DON’TS: Μην αγνοείς την κακή σου ψυχολογία, αν θέλεις να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Και τα δυο μαζί πάντως δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Στα επαγγελματικά, μη τυχόν και κωλώσεις να εκφράσεις τις ιδέες και τις προτάσεις σου, γιατί σήμερα δεν αποκλείεται να γίνουν δεκτές. Παράλληλα, μην αρκείσαι στο λίγο, απλά για να έχεις κάτι, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει είτε να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα, είτε να κλείσεις κάποια κεφάλαια εκεί. Αυτό και θα βελτιώσει το κλίμα, αλλά και θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, καθώς θα αποδείξει σε όλους ότι εσύ κινείσαι αλλιώτικα, κάπως πιο προχωρημένα, ας πούμε. Συζήτησε, αν θέλεις να βγάλεις άκρη.

DON’TS: Μην κρατάς δίπλα σου τους πάντες, καθώς κάποιοι πιάνουν απλά χώρο και πρέπει- με συνοπτικές διαδικασίες- να πάρουν πόδι. Σε αυτό θα σε βοηθήσει το να μην εθελοτυφλείς. Κοινώς δες τους γι’ αυτό που πραγματικά είναι και όχι γι’ αυτό που εσύ θα ήθελες να είναι. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι; Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset.

World
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

inWellness
inTown
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
Σώμα-project 09.12.25

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
