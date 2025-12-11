magazin
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Η είδηση του θανάτου της Σόφι Κινσέλα, της συγγραφέα που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά αναγνωστών με το Confessions of a Shopaholic (Ψωνίζω, άρα υπάρχω), έφερε στο φως και μια άλλη πλευρά της ζωής της: την εντυπωσιακή περιουσία που είχε χτίσει τις τελευταίες δεκαετίες, αποτέλεσμα εκατομμυρίων πωλήσεων, επιτυχημένων επενδύσεων και σταθερού διεθνούς ενδιαφέροντος για το έργο της.

Παρότι ήταν ιδιαίτερα διακριτική, η Σόφι Κινσέλα είχε δημιουργήσει ένα οικονομικό αποτύπωμα που ξεπερνά τις 22 εκατ. λίρες, συνδυάζοντας τα δικαιώματα από τα βιβλία της με ένα καλά οργανωμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε Λονδίνο και επαρχία.

YouTube thumbnail

Η «μηχανή» των δικαιωμάτων

Η εταιρεία της, Madhen Media, λειτουργούσε ως ο βασικός κόμβος της εκδοτικής της δραστηριότητας. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν κεφάλαια άνω των 12 εκατ. λιρών, με τα έσοδα να προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από δικαιώματα και αμοιβές που συνέχιζαν να ρέουν από τις διεθνείς εκδόσεις των βιβλίων της· ένα σταθερό, σχεδόν αυτόματο εισόδημα, που διατηρούσε την εταιρεία σε ανοδική πορεία.

Η Madhen Media ελέγχει επίσης τη Bloomwood Educational Ltd, ιδιοκτήτρια ενός σημαντικού οικοπέδου στο Croydon, όπου λειτουργεί ιστορικό σχολείο. Αν και η λειτουργία του έχει παραχωρηθεί αλλού, η κυριότητα του χώρου παραμένει στην εταιρεία της συγγραφέως—μια επένδυση με σημαντική μακροπρόθεσμη αξία.

Ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ξεπερνά τα 10 εκατ. λίρες

Η Σόφι Κινσέλα και ο σύζυγός της, Χένρι Γουίκαμ, είχαν στραφεί νωρίς στην αγορά ακινήτων, αποκτώντας τέσσερα σημαντικά οικήματα σε μερικά από τα πιο περιζήτητα σημεία της χώρας.

Μεταξύ αυτών:

  • Διατηρητέο ​​αρχοντικό στο κεντρικό Λονδίνο, αγορασμένο το 2012,
  • διαμέρισμα στο Westminster, σε απόσταση αναπνοής από το βρετανικό Κοινοβούλιο,
  • αγρόκτημα 3 εκατ. λιρών στο Dorset, σε μια από τις πιο ακριβές αγγλικές επαρχίες,
  • επένδυση σε γη στο Croydon, που έχει αυξηθεί σημαντικά σε αξία.

Όλα τα ακίνητα αγοράστηκαν πριν την τελευταία μεγάλη άνοδο της αγοράς ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που σημαίνει ότι η τρέχουσα αξία τους πιθανότατα υπερβαίνει κατά πολύ τα αρχικά ποσά.

Από τη λογοτεχνία στις έξυπνες οικονομικές κινήσεις

Η επιτυχία της Σόφι Κινσέλα δεν περιορίστηκε στην εκδοτική της δράση. Πούλησε περισσότερα από 45 εκατ. βιβλία, είδε δύο έργα της να μεταφέρονται στον κινηματογράφο, και δημιούργησε μια επαγγελματική δομή που προστάτευε τα έσοδά της και έδινε σταθερότητα στην οικογένειά της.

Ο σύζυγός της, που αρχικά εργαζόταν στην εκπαίδευση, ανέλαβε σταδιακά την οικονομική διαχείριση και τις επενδύσεις της, χτίζοντας μαζί της ένα στιβαρό οικονομικό υπόβαθρο για τα πέντε παιδιά τους.

Μια παρακαταθήκη πέρα από τα βιβλία

Η συγγραφέας, που έδωσε έναν άνισο αγώνα με το γλοιοβλάστωμα τα τελευταία τρία χρόνια, συνέχισε να εργάζεται όσο της το επέτρεπε η υγεία της. Παρά τη δοκιμασία, έμεινε δραστήρια δημιουργικά και βαθιά δεμένη με την οικογένειά της, όπως δήλωσαν τα αγαπημένα της πρόσωπα στην ανακοίνωση του θανάτου της.

Η Σόφι Κινσέλα αφήνει πίσω της όχι μόνο μια αξιοθαύμαστη κληρονομιά βιβλίων που αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο, αλλά και μια οικονομική διαδρομή που δείχνει πώς το ταλέντο, όταν συνδυάζεται με σωστό σχεδιασμό, μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική προσωπική αυτοκρατορία.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail 

