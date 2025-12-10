magazin
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Πέθανε στα 55 της η συγγραφέας των best seller Σόφι Κινσέλα – H «μητέρα» της shopaholic Μπέκι Μπλούμγουντ
The Good Life 10 Δεκεμβρίου 2025 | 18:45

Πέθανε στα 55 της η συγγραφέας των best seller Σόφι Κινσέλα – H «μητέρα» της shopaholic Μπέκι Μπλούμγουντ

H Σόφι Κινσέλα που καθιερώθηκε με το best seller Confessions of a Shopaholic έχασε τη μάχη με το γλοιοβλάστωμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκ στον κόσμο της λογοτεχνίας, καθώς η Βρετανίδα συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, ευρέως γνωστή για το παγκόσμιο μπεστ-σέλερ Confessions of a Shopaholic, πέθανε σε ηλικία 55 ετών από γλοιοβλάστωμα. Η Κινσέλα είχε διαγνωστεί με την επιθετική μορφή καρκίνου το 2022.

Η οικογένεια της Σόφι Κινσέλα, της αγαπημένης συγγραφέως που έδωσε ζωή στην ηρωίδα Μπέκι Μπλούμγουντ, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της σε ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου.

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σόφι (γνωστής και ως Μάντι, γνωστής και ως Μαμά) σήμερα το πρωί», ανέφερε η ανάρτηση.«Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς τη λάμψη και την αγάπη της για τη ζωή».

«Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με αφάνταστη γενναιότητα, η Σόφι θεωρούσε τον εαυτό της πραγματικά ευλογημένο – που είχε μια τόσο υπέροχη οικογένεια και φίλους, και που είχε τη σπουδαία επιτυχία της συγγραφικής της καριέρας. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν για πάντα ευγνώμων για την αγάπη που λάμβανε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)

Η Σόφι Κινσέλα, γεννημένη ως Μάντλιν Σόφι Γουίκαμ στο Λονδίνο το 1969, σπούδασε αρχικά μουσική στην Οξφόρδη, αλλά αργότερα άλλαξε αντικείμενο σπουδών, στρεφόμενη στην Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομικά. Μετά την αποφοίτησή της, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο οικονομικό ρεπορτάζ.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν η μόνη δουλειά που μπορούσα να βρω», είχε πει η ίδια στον Guardian το 2012. «Δεν είχα κάποιο σχέδιο. Και τότε απλώς με βρήκε η ιδέα ότι ήθελα να φτιάξω ιστορίες. Διάβαζα χαρτόδετα βιβλία πηγαίνοντας στη δουλειά, σκεπτόμενη πως αυτό ήταν που ήθελα να κάνω. Και σκέφτηκα, μπορώ να διηγηθώ μια τέτοια ιστορία».

Στα είκοσι τέσσερά της, έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, The Tennis Party, το οποίο γνώρισε επιτυχία. Η Κινσέλα συνέχισε να δημοσιεύει έξι ακόμη μυθιστορήματα με το πραγματικό της όνομα.

Στη συνέχεια, γεννήθηκε η ιδέα για ένα νέο μυθιστόρημα, το The Secret Dreamworld of a Shopaholic (που κυκλοφόρησε και ως Confessions of a Shopaholic).

Η συγγραφέας εξήγησε το 2019 στο περιοδικό Woman & Home: «Άλλαξα το όνομά μου σε Σόφι Κινσέλα (Σόφι είναι το δεύτερο όνομά μου και Κινσέλα το πατρικό όνομα της μητέρας μου), επειδή τα μυθιστορήματα ήταν τόσο διαφορετικά από τα βιβλία της Μάντλιν Γουίκαμ, τα οποία είχαν πιο σκοτεινά θέματα και χαρακτήρες».

Όπως ανέφερε, «βρήκα μια νέα φωνή και τρόπο γραφής, και μου φάνηκε εθιστικό. Η Σόφι είναι πιο γρήγορη και αστεία, με μια αίσθηση του γελοίου που δεν είχα ποτέ πριν».

Η ηρωίδα του βιβλίου, η Μπέκι Μπλούμγουντ, είναι μια οικονομική δημοσιογράφος με σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από τις αγορές. Η Κινσέλα δημοσίευσε άλλα εννέα μυθιστορήματα στη σειρά, όλα με πρωταγωνίστρια την τολμηρή της ηρωίδα.

Το 2009, τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς ενέπνευσαν την κινηματογραφική ταινία Confessions of a Shopaholic (Ψωνίζω, Άρα Υπάρχω), με πρωταγωνιστές την Ίσλα Φίσερ και τον Χιου Ντάνσι.

YouTube thumbnail

Η Κινσέλα έγραψε επίσης πολυάριθμα αυτοτελή μυθιστορήματα, συμπεριλαμβανομένου του The Burnout το 2023.

Το 2014, δημοσίευσε το Finding Audrey, το πρώτο της μυθιστόρημα για νέους ενήλικες, καθώς και μια σειρά από εικονογραφημένα παιδικά βιβλία.

Τα μυθιστορήματά της επικεντρώνονταν συχνά σε άτομα που διένυαν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους. «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι συναρπαστικό σε αυτήν την περίοδο της ζωής, όταν ψάχνεις για ευκαιρίες προς όλες τις κατευθύνσεις… όλα είναι μπροστά σου», είχε πει η ίδια.

Η Σόφι Κινσέλα είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της με καρκίνο του εγκεφάλου το 2024. «Στα τέλη του 2022 διαγνώστηκα με γλοιοβλάστωμα, μια μορφή επιθετικού καρκίνου του εγκεφάλου», είχε γράψει τότε στο Instagram, εξηγώντας ότι δεν το είχε μοιραστεί νωρίτερα επειδή ήθελε να διασφαλίσει ιδιωτικότητα στα παιδιά και την οικογένεια της.

Το γλοιοβλάστωμα (Glioblastoma Multiforme – GBM) είναι η πιο επιθετική και κακοήθης μορφή καρκίνου του εγκεφάλου στους ενήλικες, χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, έντονη διείσδυση στους γύρω ιστούς, ανθεκτικότητα στη θεραπεία και κακή πρόγνωση.

YouTube thumbnail

Τον Ιούνιο του 2024, ανακοίνωσε ένα νέο της μυθιστόρημα, το What Does It Feel Like?, σχετικά με την «Εύα, μια διάσημη μυθιστοριογράφο που αντιμετωπίζει μια καταστροφική διάγνωση καρκίνου και μαθαίνει να ζει και να αγαπά ξανά».

Η Κινσέλα είχε δηλώσει τότε ότι αυτό ήταν το «πιο αυτοβιογραφικό της έργο μέχρι σήμερα» και ότι «η ιστορία της Εύας είναι η δική μου ιστορία».

Η Κινσέλα είχε παντρευτεί τον Χένρι Γουίκαμ, τον οποίο γνώρισε στην Οξφόρδη, το 1991. Ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής σχολείου, έγινε αργότερα ο λογοτεχνικός της μάνατζερ. Μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10.12.25

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
Wisdom of Happiness 08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την αναμέτρηση Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
