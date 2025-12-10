Πέθανε στα 55 της η συγγραφέας των best seller Σόφι Κινσέλα – H «μητέρα» της shopaholic Μπέκι Μπλούμγουντ

Σοκ στον κόσμο της λογοτεχνίας, καθώς η Βρετανίδα συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, ευρέως γνωστή για το παγκόσμιο μπεστ-σέλερ Confessions of a Shopaholic, πέθανε σε ηλικία 55 ετών από γλοιοβλάστωμα. Η Κινσέλα είχε διαγνωστεί με την επιθετική μορφή καρκίνου το 2022.

Η οικογένεια της Σόφι Κινσέλα, της αγαπημένης συγγραφέως που έδωσε ζωή στην ηρωίδα Μπέκι Μπλούμγουντ, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της σε ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου.

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σόφι (γνωστής και ως Μάντι, γνωστής και ως Μαμά) σήμερα το πρωί», ανέφερε η ανάρτηση.«Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς τη λάμψη και την αγάπη της για τη ζωή».

«Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με αφάνταστη γενναιότητα, η Σόφι θεωρούσε τον εαυτό της πραγματικά ευλογημένο – που είχε μια τόσο υπέροχη οικογένεια και φίλους, και που είχε τη σπουδαία επιτυχία της συγγραφικής της καριέρας. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν για πάντα ευγνώμων για την αγάπη που λάμβανε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)

Η Σόφι Κινσέλα, γεννημένη ως Μάντλιν Σόφι Γουίκαμ στο Λονδίνο το 1969, σπούδασε αρχικά μουσική στην Οξφόρδη, αλλά αργότερα άλλαξε αντικείμενο σπουδών, στρεφόμενη στην Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομικά. Μετά την αποφοίτησή της, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο οικονομικό ρεπορτάζ.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν η μόνη δουλειά που μπορούσα να βρω», είχε πει η ίδια στον Guardian το 2012. «Δεν είχα κάποιο σχέδιο. Και τότε απλώς με βρήκε η ιδέα ότι ήθελα να φτιάξω ιστορίες. Διάβαζα χαρτόδετα βιβλία πηγαίνοντας στη δουλειά, σκεπτόμενη πως αυτό ήταν που ήθελα να κάνω. Και σκέφτηκα, μπορώ να διηγηθώ μια τέτοια ιστορία».

Στα είκοσι τέσσερά της, έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, The Tennis Party, το οποίο γνώρισε επιτυχία. Η Κινσέλα συνέχισε να δημοσιεύει έξι ακόμη μυθιστορήματα με το πραγματικό της όνομα.

Στη συνέχεια, γεννήθηκε η ιδέα για ένα νέο μυθιστόρημα, το The Secret Dreamworld of a Shopaholic (που κυκλοφόρησε και ως Confessions of a Shopaholic).

Η συγγραφέας εξήγησε το 2019 στο περιοδικό Woman & Home: «Άλλαξα το όνομά μου σε Σόφι Κινσέλα (Σόφι είναι το δεύτερο όνομά μου και Κινσέλα το πατρικό όνομα της μητέρας μου), επειδή τα μυθιστορήματα ήταν τόσο διαφορετικά από τα βιβλία της Μάντλιν Γουίκαμ, τα οποία είχαν πιο σκοτεινά θέματα και χαρακτήρες».

Όπως ανέφερε, «βρήκα μια νέα φωνή και τρόπο γραφής, και μου φάνηκε εθιστικό. Η Σόφι είναι πιο γρήγορη και αστεία, με μια αίσθηση του γελοίου που δεν είχα ποτέ πριν».

Η ηρωίδα του βιβλίου, η Μπέκι Μπλούμγουντ, είναι μια οικονομική δημοσιογράφος με σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από τις αγορές. Η Κινσέλα δημοσίευσε άλλα εννέα μυθιστορήματα στη σειρά, όλα με πρωταγωνίστρια την τολμηρή της ηρωίδα.

Το 2009, τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς ενέπνευσαν την κινηματογραφική ταινία Confessions of a Shopaholic (Ψωνίζω, Άρα Υπάρχω), με πρωταγωνιστές την Ίσλα Φίσερ και τον Χιου Ντάνσι.

Η Κινσέλα έγραψε επίσης πολυάριθμα αυτοτελή μυθιστορήματα, συμπεριλαμβανομένου του The Burnout το 2023.

Το 2014, δημοσίευσε το Finding Audrey, το πρώτο της μυθιστόρημα για νέους ενήλικες, καθώς και μια σειρά από εικονογραφημένα παιδικά βιβλία.

Τα μυθιστορήματά της επικεντρώνονταν συχνά σε άτομα που διένυαν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους. «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι συναρπαστικό σε αυτήν την περίοδο της ζωής, όταν ψάχνεις για ευκαιρίες προς όλες τις κατευθύνσεις… όλα είναι μπροστά σου», είχε πει η ίδια.

View this post on Instagram A post shared by Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)

Η Σόφι Κινσέλα είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της με καρκίνο του εγκεφάλου το 2024. «Στα τέλη του 2022 διαγνώστηκα με γλοιοβλάστωμα, μια μορφή επιθετικού καρκίνου του εγκεφάλου», είχε γράψει τότε στο Instagram, εξηγώντας ότι δεν το είχε μοιραστεί νωρίτερα επειδή ήθελε να διασφαλίσει ιδιωτικότητα στα παιδιά και την οικογένεια της.

Το γλοιοβλάστωμα (Glioblastoma Multiforme – GBM) είναι η πιο επιθετική και κακοήθης μορφή καρκίνου του εγκεφάλου στους ενήλικες, χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, έντονη διείσδυση στους γύρω ιστούς, ανθεκτικότητα στη θεραπεία και κακή πρόγνωση.

Τον Ιούνιο του 2024, ανακοίνωσε ένα νέο της μυθιστόρημα, το What Does It Feel Like?, σχετικά με την «Εύα, μια διάσημη μυθιστοριογράφο που αντιμετωπίζει μια καταστροφική διάγνωση καρκίνου και μαθαίνει να ζει και να αγαπά ξανά».

Η Κινσέλα είχε δηλώσει τότε ότι αυτό ήταν το «πιο αυτοβιογραφικό της έργο μέχρι σήμερα» και ότι «η ιστορία της Εύας είναι η δική μου ιστορία».

Η Κινσέλα είχε παντρευτεί τον Χένρι Γουίκαμ, τον οποίο γνώρισε στην Οξφόρδη, το 1991. Ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής σχολείου, έγινε αργότερα ο λογοτεχνικός της μάνατζερ. Μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά.