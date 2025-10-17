magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»
Ψυχική υγεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 13:00

Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Μπεκ Σε-χι κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στο «σκοτάδι» της κατάθλιψης και την επιθυμία για ζωή σε ένα βιβλίο

Σύνταξη
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Η είδηση της απώλειας της Νοτιοκορεάτισσας συγγραφέως Μπεκ Σε-χι έχει συγκλονίσει τον κόσμο της λογοτεχνίας και τους αναγνώστες παγκοσμίως. Η συγγραφέας, γνωστή κυρίως για το εμβληματικό έργο της «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι», έφυγε σε ηλικία μόλις 35 ετών — μια απώλεια που αφήνει μεγάλο κενό τόσο στον πολιτισμό όσο και στη δημόσια συζήτηση για την ψυχική υγεία.

Η ζωή και το έργο της Μπεκ Σε-χι

Γεννημένη το 1990, η Μπεκ Σε-χι σπούδασε δημιουργική γραφή και εργάστηκε για πέντε χρόνια σε εκδοτικό οίκο. Στη διάρκεια της ζωής της, πάλευε με τη δυσθυμία ( γνωστή και ως «επίμονη καταθλιπτική διαταραχή») — μια ήπια αλλά χρόνια μορφή κατάθλιψης — και για περίπου δέκα χρόνια λάμβανε θεραπεία γι’ αυτήν.

Το 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι», που είναι μια συγκινητική συλλογή συνομιλιών με τον ψυχίατρό της για την εσωτερική της πάλη, τα «σκοτάδια» και τις στιγμές ανάτασης που διατηρεί η ανθρώπινη ψυχή. Το έργο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, πωλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και μεταφράστηκε σε τουλάχιστον 25 χώρες.

Το 2019, ακολούθησε το σίκουελ «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω ακόμα να φάω τόκποκι», του οποίου η αγγλική μετάφραση κυκλοφόρησε το 2024, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επίδραση του έργου της.

Η τραγική κατάληξη και η δωρεά οργάνων

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ωστόσο, η ίδια —και η οικογένειά της— είχαν αφήσει μια δήλωση ελπιδοφόρα και γενναιόδωρη: η Μπεκ δώρισε τα κύρια όργανά της (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφρά), σώζοντας τη ζωή πέντε ανθρώπων, όπως γνωστοποίησε ο Κορεατικός Οργανισμός Δωρεάς Οργάνων.

Η αδερφή της μάλιστα ανέφερε πως η Μπεκ ήθελε «να μοιραστεί την καρδιά της με τους άλλους μέσα από το έργο της και να εμπνεύσει ελπίδα». Μέσα από αυτή τη στάση, ακόμη και στην πιο σκοτεινή στιγμή, φανερώνεται η αφοσίωσή της στο μήνυμα συμπόνιας και αλληλεγγύης.

Η επίδρασή της και η σημασία για την ψυχική υγεία

Η αποχώρηση της Μπεκ Σε-χι έχει ήδη κινητοποιήσει νέα κύματα αναγνώρισης και αναστοχασμού γύρω από την κατάθλιψη, την ψυχική ασθένεια και την ανάγκη για πιο ανοιχτές συζητήσεις με ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Μέσα από τις γραφές της, κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στην απελπισία και την επιθυμία για ζωή — «η ανθρώπινη καρδιά, ακόμη κι όταν θέλει να πεθάνει, συχνά θέλει ταυτόχρονα να φάει και λίγο τόκποκι», όπως διατυπώνεται στην πιο διάσημη φράση του βιβλίου της.

Το έργο της Μπεκ Σε-χι δεν είναι απλώς μία κατάθεση ψυχής — είναι πρόσκληση να αναγνωρίσουμε τη σημασία της φροντίδας της ψυχικής υγείας για όλους μας. Η χρήση της αφήγησης, της ευαλωσίας και της κατανόησης στην τέχνη της συνέβαλε να διαρραγεί το στίγμα και να δώσει φωνή σε πολλούς που μέχρι σήμερα ένιωθαν μόνοι στις σκέψεις τους.

*Mε πληροφορίρε από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @_baeksehee

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

