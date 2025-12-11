Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
Η Καίτη Γκρέυ πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 100 χρόνων και η διαμάχη μεταξύ των κληρονόμων της συνεχίζεται. «Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης» σημειώνει ο Φίλιππος Ηλιάδης.
Ο Φίλιππος Ηλιάδης κατέθεσε αγωγή με σκοπό την ακύρωση της διαθήκης που άφησε η Καίτη Γκρέυ, η οποία είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο 2025 και όριζε ως μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου βρέθηκε στο δικαστήριο και προχώρησε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Ο Φίλιππος Ηλιάδης είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί γραφολογικός έλεγχος της διαθήκης για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της ή όχι.
Ο ίδιος θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που η Καίτη Γκρέυ είχε συντάξει τη διαθήκη της, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της και υποστηρίζει ότι η διαθήκη είναι προϊόν πλαστογραφίας.
Φίλιππος Ηλιάδης: «Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης»
«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκομένους, όπως σε αυτόν που παρέδωσε τη διαθήκη στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτόν που τη δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή Super Κστερίνα.
Η δημοσίευση της διαθήκης
«Προχώρησε η διαδικασία. Έγινε η δημοσίευση της διαθήκης. Επαληθεύτηκε αυτό που οι πάντες γνώριζαν, ότι τιμώμενο πρόσωπο είναι ο εγγονός, το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι το τέλος.
Ήταν μεγάλη της αδυναμία. Το γνώριζαν οι πάντες και μεταξύ αυτών και η πλευρά του έτερου γιου της Καίτης Γκρέυ, του θείου δηλαδή του δικού μου εντολέα», είχε δηλώσει ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.
