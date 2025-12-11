magazin
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους τα ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
11 Δεκεμβρίου 2025

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης

Η Καίτη Γκρέυ πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 100 χρόνων και η διαμάχη μεταξύ των κληρονόμων της συνεχίζεται. «Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης» σημειώνει ο Φίλιππος Ηλιάδης.

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Ο Φίλιππος Ηλιάδης κατέθεσε αγωγή με σκοπό την ακύρωση της διαθήκης που άφησε η Καίτη Γκρέυ, η οποία είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο 2025 και όριζε ως μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου βρέθηκε στο δικαστήριο και προχώρησε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Ο Φίλιππος Ηλιάδης είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί γραφολογικός έλεγχος της διαθήκης για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της ή όχι.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που η Καίτη Γκρέυ είχε συντάξει τη διαθήκη της, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της και υποστηρίζει ότι η διαθήκη είναι προϊόν πλαστογραφίας.

Φίλιππος Ηλιάδης: «Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης»

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκομένους, όπως σε αυτόν που παρέδωσε τη διαθήκη στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτόν που τη δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή Super Κστερίνα.

Η δημοσίευση της διαθήκης

«Προχώρησε η διαδικασία. Έγινε η δημοσίευση της διαθήκης. Επαληθεύτηκε αυτό που οι πάντες γνώριζαν, ότι τιμώμενο πρόσωπο είναι ο εγγονός, το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι το τέλος.

Ήταν μεγάλη της αδυναμία. Το γνώριζαν οι πάντες και μεταξύ αυτών και η πλευρά του έτερου γιου της Καίτης Γκρέυ, του θείου δηλαδή του δικού μου εντολέα», είχε δηλώσει ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Economy
BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
11.12.25

«Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
