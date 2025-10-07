Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της τραγουδίστριας

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, ο συνήγορος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, μίλησε στη σημερινή εκπομπή του MEGA «Buongiorno», για την Καίτη Γκρέυ και την εξέλιξη της υπόθεσης της διαθήκης της.

Θυμίζουμε ότι η μεγάλη τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ έχει ορίσει ως μοναδικό της κληρονόμο, τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Καίτη Γκρέυ: Πότε ανοίγει η διαθήκη

«Μετά από αναμονή πολλών μηνών, φτάνουμε στο σημείο δημοσίευσης της διαθήκης. Συνεχίζω την εντολή, την οποία έχω λάβει από την πρώτη μέρα και την οποία πρόκειται να διεκπεραιώσω μέχρι τέλους, με όλη την προβλεπόμενη διαδικασία στο νόμο. Μετά την δημοσίευση της ακολουθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το χρονικό της δημοσιεύσης εναι 22α Οκτωβρίου.», τόνισε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

Η αντιδικία των υποψήφιων κληρονόμων

«Στο παρών στάδιο δεν υπάρχει καμία ενόχληση από την άλλη πλευρά. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνει ενόχληση σε αυτήν την κατεύθυνση.

Το συγκεκριμένο έγγραφο, είναι το μπναδικό έγγραφο του οποίου η εγκυρότητα έχει αμφισβητηθεί πριν ακόμα φτάσει στα χέρια, πριν ακόμα φτάσει στα χέρια αυτών που το αμφισβήτησαν.»

Σχετικά με τους κληρονόμους

«Έχω εικόνα της διαθήκης της Καίτης Γκρέυ, είναι αυτός που όλοι περίμεναν. Υπάρχει συγκεκριμένο άτομο που στάθηκε στα δύσκολα της τραγουδίστριας, πέρασε πολύ χρόνο μαζί της. Οπότε δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, σε αυτό που θα έκανε η αείμνηστη Καίτη Γκρέυ.»