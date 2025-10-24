magazin
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Καίτη Γκρέυ: Άνοιξε η διαθήκη της – Ποιος είναι ο μοναδικός κληρονόμος

Η Καίτη Γκρέυ έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος – όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ο γιος της Καίτης Γκρέυ και θείος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Φίλιππος Ηλιάδης, που είχε υποστηρίξει πως η διαθήκη είναι πλαστή, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή.

Καίτη Γκρέυ: Ο εγγονός της Κωνσταντίνος που στάθηκε στο πλευρό της μέχρι τέλους

«Ο εγγονός της είναι το τιμώμενο πρόσωπο. Ήταν αυτός που στάθηκε στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια και αποτελούσε τη μεγάλη της αδυναμία», ανέφερε ο δικηγόρος, εξηγώντας πως η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή και γνωστή σε όλους, ακόμη και στην πλευρά του άλλου της γιου, Βασίλη Ηλιάδη.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος τόνισε ότι στη διαθήκη δεν γίνεται αναφορά σε άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς – όπως διευκρίνισε -, η Καίτη Γκρέυ είχε ήδη φροντίσει να τους προσφέρει παροχές ενόσω βρισκόταν στη ζωή.

«Δεν υπάρχει κανένας αφορισμός ή παράπονο απέναντι σε κάποιον συγγενή. Η ίδια απλώς αιτιολόγησε την απόφασή της, δείχνοντας ότι ένιωθε πλήρη ικανοποίηση από όσα είχε ήδη πράξει».

Καίτη Γκρέυ: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι γιος του γιου της Καίτης Γκρέυ, Βασίλη, που απέκτησε με τη σύζυγό του, Έφη. Είναι το δεύτερο και μικρότερο παιδί του ζευγαριού, η πρωτότοκη είναι η γνωστή τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη.

Έχει τελειώσει Γυμναστική Ακαδημία, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και δούλευε ως personal trainer σε μεγάλο γυμναστήριο της Βούλας. Ασχολούνταν παράλληλα και με αθλοπαιδιές στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ενώ φρόντιζε και για το πρόγραμμα γυμναστικής και διατροφής της αδελφής του.

