Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Κωνσταντίνος Ηλιάδης: Τι αποκαλύπτει ο μοναδικός κληρονόμος της Κάιτης Γκρέυ
29 Οκτωβρίου 2025 | 12:00

Κωνσταντίνος Ηλιάδης: Τι αποκαλύπτει ο μοναδικός κληρονόμος της Κάιτης Γκρέυ

Η Καίτη Γκρέυ που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, όρισε ως μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της Κωνσταντίνο Ηλιάδη, στον οποίο, όπως φαίνεται, είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι ο μοναδικός κληρονόμος της Καίτης Γκρέυ. Η διαθήκη της τραγουδίστριας, η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, δεν περιλαμβάνει αναφορές στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ούτε στον γιο της, Φίλιππο Ηλιάδη, ούτε στην εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη.

Με βάση τη διαθήκη, ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ γίνεται ο αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας Όθωνα Παπαδόπουλο, η ίδια η Καίτη Γκρέυ διευκρίνιζε στο έγγραφο ότι είχε ήδη προσφέρει στα παιδιά της υλικά αγαθά όσο ζούσε, εξηγώντας έτσι την απουσία τους από την τελική της βούληση.

Κωνσταντίνος Ηλιάδης: Τι λέει για την απόφαση της γιαγιάς του

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή.

Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες.

Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει.

Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα» είπε σε συνέντευξη του, ενώ επιθυμία του είναι να μη συζητηθεί ξανά δημοσίως ένα θέμα τόσο λεπτό, κάτι που θα επιθυμούσε και η ίδια η Καίτη Γκρέυ.

Παράκληση να μην συζητηθεί εκ νέου το θέμα

«Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε αν βρισκόταν στη ζωή».

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
