Κωνσταντίνος Ηλιάδης: Τι αποκαλύπτει ο μοναδικός κληρονόμος της Κάιτης Γκρέυ

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι ο μοναδικός κληρονόμος της Καίτης Γκρέυ. Η διαθήκη της τραγουδίστριας, η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, δεν περιλαμβάνει αναφορές στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ούτε στον γιο της, Φίλιππο Ηλιάδη, ούτε στην εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη.

Με βάση τη διαθήκη, ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ γίνεται ο αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας Όθωνα Παπαδόπουλο, η ίδια η Καίτη Γκρέυ διευκρίνιζε στο έγγραφο ότι είχε ήδη προσφέρει στα παιδιά της υλικά αγαθά όσο ζούσε, εξηγώντας έτσι την απουσία τους από την τελική της βούληση.

Κωνσταντίνος Ηλιάδης: Τι λέει για την απόφαση της γιαγιάς του

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή.

Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες.

Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει.

Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα» είπε σε συνέντευξη του, ενώ επιθυμία του είναι να μη συζητηθεί ξανά δημοσίως ένα θέμα τόσο λεπτό, κάτι που θα επιθυμούσε και η ίδια η Καίτη Γκρέυ.

Παράκληση να μην συζητηθεί εκ νέου το θέμα

«Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε αν βρισκόταν στη ζωή».