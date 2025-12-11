Δέσποινα Καμπούρη: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

Η Δέσποινα Καμπούρη μίλησε για το διαζύγιο της μέσω Q&A στο Instagram απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων της για τις πρόσφατες αλλαγές στην προσωπική και οικογενειακή ζωή της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στο πως αντιμετώπισαν οι κόρες της τον χωρισμό των γονιών τους.

Ποια είναι η διάθεση της μετά τον χωρισμό

«Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης.

Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο.»

Τα κορίτσια της και πως αντιμετωπίζουν τις αλλαγές;

«Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή.», απάντησε η Δέσποινα Καμπούρη.

Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;

«Ναι, πιστεύω στο «για πάντα». Και όχι, δε χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα.»

Η ανακοίνωση για τον χωρισμό

Δέσποινα Καμπούρη είχε ανακοινώνει τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη με ανάρτηση στο instagram.

«Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει «διακριτικότητα» στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν.

Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο.

Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια.

Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου στείλατε με κάθε τρόπο, εσείς που καταλάβατε τι μου συμβαίνει αλλά σταθήκατε στο πλευρό μου διακριτικά και με σεβασμό. Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου», είχε γράψει στην ανάρτησή της.