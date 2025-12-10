Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12): Συνέχεια με σπουδαία ματς στο Champions League

Γεμάτο είναι και την Τετάρτη (10/12) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις!

Ματσάρες περιλαμβάνει η δεύτερη μέρα του Champions League με όλα τα βλέμματα να είναι στη Μαδρίτη και στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μάντσεστερ Σίτι, παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε απόψε, ζωντανά από το MEGA (22:00).

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14:30) για το εξ’ αναβολής ματς της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League, αναμέτρηση που μπορείτε να δείτε ζωντανά από το Mega News.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12)

14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια Eurocup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα Eurocup

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς Eurocup

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι Champions League