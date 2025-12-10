Το πρώτο… πιάτο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με το ελληνικό ενδιαφέρον να μην λείπει.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Καϊράτ στην Αστάνα επικρατώντας με 1-0, και έτσι έφτασε τους 5 βαθμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα που δίνει και την πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-1 την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη.

Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Ίντερ στο Μιλάνο με 1-0, ενώ η Αταλάντα λύγισε την Τσέλσι με 2-1 στην έδρα της. Θετικό αποτέλεσμα και για την Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της Αϊντχόφεν με 3-2, όπως ακριβώς έκανε και η Μαρσέιγ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2). Τέλος, η Τότεναμ είχε εύκολο έργο με την Σλάβια Πράγας (3-0) και η Μονακό νίκησε τη Γαλατασαράι με 1-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Champions League

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι

22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

22:00 Γιουβέντους – Πάφος

22:00 Μπριζ – Άρσεναλ

22:00 Αθλέτικ – Παρί



Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League (σε 6 αγωνιστικές)

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Ίντερ-Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ

22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε

22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι

22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο