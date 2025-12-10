Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

«Διπλό» ελπίδας για την Μαρσέιγ. Έστω και αν στο τέλος «καρδιοπάθησε», η ομάδα της Γαλλίας νίκησε 3-2 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και μετά το ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League μπαίνει δυνατά στον χορό της πρόκρισης (σ.σ. 16η θέση) σε αντίθεση με την ομάδα του Βελγίου που βρίσκεται εκτός 24αδας.

Την πλάστιγγα υπέρ της Μαρσέιγ έγειρε η εκτελεστική ικανότητα του Γκρίνγουντ, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ολική ανατροπή καθώς η Ουνιόν προηγήθηκε στο 5’ με τον Καλαϊλί, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων «απάντησε» ο Παϊσάο.

Δυο γκολ της Ουνιόν ακυρώθηκαν σαν οφσάιντ, μετά το 3-2 υπέρ των Γάλλων. Επίσης, ο τερματοφύλακας της Μαρσέιγ Ρούλι έκανε την απόκρουση του αγώνα στις καθυστερήσεις.

Το ξύπνημα της Μαρσέιγ

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ καθώς προηγήθηκε στο 5’ με «κεραυνό» του Καλαϊλί, έξω από το μεγάλη περιοχή, μετά από πάσα του Σχουφς. Παρόλα αυτά η Μαρσέιγ δεν πτοήθηκε και άρχισε να ασκεί πίεση.

Έτσι, κατάφερε να ισοφαρίσει στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία: Στο 15’ ο Παϊσάο πήρε το… ριμπάουντ από απόκρουση και με πλασέ έφερε το ματς στα ίσια. Στην ίδια φάση προηγήθηκε απόκρουση του Σχέρπεν σε σουτ του Ομπαμεγιάνγκ.

Μπορεί η Μαρσέιγ να συνέχισε με κατοχή μπάλας, όμως δεν έκανε ευκαιρίες. Όταν απείλησε βρήκε και τον στόχο. Δεν τα κατάφερε στο 34’, όταν σε σουτ του Γουεά η μπάλα έφυγε άουτ. Σκόραρε στο 41’, κάνοντας την ολική ανατροπή (2-1) με τον Γκρίνγουντ, μετά από πάσα του Ομπεμαγιάνγκ. Το 2-1 υπέρ της Μαρσέιγ επισφράγισε και την κατοχή μπάλας 68 % υπέρ της, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν θέματα με την τελική προσπάθεια.

Ακυρώθηκαν δυο γκολ

‘Ιδια ήταν η εικόνα του αγώνα και με το ξεκίνημα της επανάληψης. Η Μαρσέιγ είχε σιγουριά στο παιχνίδι της και ακρίβεια στις πάσες. Ετσι στο 58’ προηγήθηκε 3-1 με το δετερο γκολ του Γκρίνγουντ, ο οποίος μετά από έξοχη κούρσα έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.

Η Μαρσέιγ άρχισε τις επιπολαιότητες και στο 71’ οι γηπεδούχοι μείωσαν 3-2, με σουτ του Καλαϊλί, καθώς ο Ρούλι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα. Οι αλλαγές του Ντέιβιντ Χούμπερτ έδωσαν νέα πνοή στους γηπεδούχους που σκόραραν στο 76’ με τον Μακ ‘Αλιστερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σαν οφσάιντ. Στο 90’ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ πέτυχε κι άλλο γκολ, με τον Πρόμις, που κι αυτό ακυρώθηκε σαν οφσάιντ, πάλι με παρέμβαση του VAR.

Στο 90+5’ ο τερματοφύλακας της Μαρσέιγ Τζερόνιμο Ρούλι έκανε την απόκρουση του αγώνα σε κεφαλιά του Ντέιβιντ Πρόμις.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Μαρσέιγ μέχρι το 3-1 είχε ακρίβεια και πειθαρχία στις πάσες και σιγουριά στο παιχνίδι της, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν πρόβλημα στην τελική προσπάθεια αλλά το ξεπέρασαν μετά τις αλλαγές.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εκτελεστική ικανότητα του Γκρίνγουντ έκανε τη διαφορά και έδωσε την πολύτιμη νίκη στους φιλοξενούμενους. Όμως, θα πρέπει να σταθούμε και στον Ντέιβιντ Πρόμις της Ουνιόν που παραλίγο να αποδειχθεί ο παίκτης του αγώνα!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Νιάνγκ ήταν άφαντος στην αριστερή πλευρά της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Από εκεί βρήκε χώρο ο Γκρίνγουντ και έκανε επελάσεις.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Πορτογάλος Πινέιρο δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης του Τιάγκο Μαρτίνς έκανε παρέμβαση στο 76’ και ακύρωσε γκολ της Ουνιόν (Μακ Αλιστερ) επειδή υπήρχε οφσάιντ. Πάλι με παρέμβαση VAR ακυρώθηκε, σαν οφσάιντ, και δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, το οποίο πέτυχε ο Ντέιβιντ Πρόμις.

ΣΚΟΡΕΡ: 5’, 71’ Καλαϊλί – 15’ Παϊσάο, 41’, 58’ Γκρίνγουντ,

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σχέρπεν, Μακ Άλιστερ, Μπέρτζις, Λέισεν, Καλαϊλί, Ζοργκάν, Βαν ντε Περ (82’ Ρασμούσεν), Νιάνγκ (90+2’ Σάικς), Σχουφς (63’ Μπουφάλ), Φλόρουζ (63’ Ντέιβιντ Πρόμις), Ροντρίγκες (82’ Γκίγκερ).

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Γουεά (46’ Μπαλέρντι), Μουρίγιο, Αγκέρντ, Έμερσον, Βερμέρεν, Χέιμπιεργκ, Ο’ Ράιλι (69’ Ναντίρ), Γκρίνγουντ (88’ Βαζ), Ομπαμεγιάνγκ (88’ Κοντογκμπιά), Παϊσάο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

21/01 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00)

21/01: Μαρσέιγ-Λίβερπουλ (22:00)