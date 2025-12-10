Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (9/12)

Μεγάλο διπλό

Με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Αστάνα της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0.

Ανατροπή στο Μόναχο

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπορεί να προηγήθηκε στο Μόναχο με αυτογκόλ του Κίμιχ (54’), αλλά η Μπάγερν γύρισε τούμπα το ματς με τους Γκνάμπρι (65’), Καρλ (69’) και Τα (77’) και πήρε τη νίκη με 3-1.

Το έφερε… τούμπα

Με γκολ των Άλβαρες (37’), Χάντσκο (52’) και Σορλόθ (56’), η Ατλέτικο Μαδρίτης γύρισε τούμπα το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και επικράτησε με 3-2. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 10’ με τον Τιλ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πέπι στο 85′.

Με Ντε Κετελάρε

Τρίποντο για την Αταλάντα κόντρα στην Τσέλσι. Οι Μπλε προηγήθηκαν στο 25’ με τον Ζοάο Πέδρο, αλλά η ιταλική ισοφάρισε στο 55’ με τον Σκαμάκα και στο 83′ έκανε το 2-1 με τον Ντε Κετελάρε.

Με πέναλτι

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποζλάι στο 88′, η Λίβερπουλ επικράτησε στο Μιλάνο της Ίντερ με 1-0.

Το γύρισε η Μπαρτσελόνα

Με πρωταγωνιστή τον Κουντέ, που σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά (50’, 53’), η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1. Μια νίκη που ήρθε με ανατροπή, καθώς οι Γερμανοί είχαν προηγηθεί στο 21’ με τον Κναφ.

Τρίποντο για Μονακό

Η Μονακό επικράτησε εντός έδρας της Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπαλογκάν στο 68’.

Σημαντική νίκη για Μαρσέιγ

Πολύτιμο τρίποντο για τη Μαρσέιγ στο Βέλγιο, με τους Μασσαλούς να επικρατούν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-2. Δύο γκολ ο Γκινγουντ (41’, 58’), ένα ο Παϊσάο (15’) για τους νικητές. Δύο γκολ ο Καλάϊλι (5’, 71’) για τους γηπεδούχους.

Εύκολο βράδυ

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας και επικράτησε εύκολα με 3-0. Ζίμα (αυτ., 26’), Κούντους (50’ πεν.) και Σίμονς (79′) τα γκολ της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι

22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

22:00 Γιουβέντους – Πάφος

22:00 Μπριζ – Άρσεναλ

22:00 Αθλέτικ – Παρί

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ

19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Ίντερ-Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ

22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε

22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι

22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο