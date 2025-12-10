Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά (9/12) παιχνίδια του Champions League - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τετάρτης (10/12).
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.
Όλα τα γκολ της Τρίτης (9/12)
Μεγάλο διπλό
Με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Αστάνα της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0.
Ανατροπή στο Μόναχο
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπορεί να προηγήθηκε στο Μόναχο με αυτογκόλ του Κίμιχ (54’), αλλά η Μπάγερν γύρισε τούμπα το ματς με τους Γκνάμπρι (65’), Καρλ (69’) και Τα (77’) και πήρε τη νίκη με 3-1.
Το έφερε… τούμπα
Με γκολ των Άλβαρες (37’), Χάντσκο (52’) και Σορλόθ (56’), η Ατλέτικο Μαδρίτης γύρισε τούμπα το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και επικράτησε με 3-2. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 10’ με τον Τιλ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πέπι στο 85′.
Με Ντε Κετελάρε
Τρίποντο για την Αταλάντα κόντρα στην Τσέλσι. Οι Μπλε προηγήθηκαν στο 25’ με τον Ζοάο Πέδρο, αλλά η ιταλική ισοφάρισε στο 55’ με τον Σκαμάκα και στο 83′ έκανε το 2-1 με τον Ντε Κετελάρε.
Με πέναλτι
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σομποζλάι στο 88′, η Λίβερπουλ επικράτησε στο Μιλάνο της Ίντερ με 1-0.
Το γύρισε η Μπαρτσελόνα
Με πρωταγωνιστή τον Κουντέ, που σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά (50’, 53’), η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1. Μια νίκη που ήρθε με ανατροπή, καθώς οι Γερμανοί είχαν προηγηθεί στο 21’ με τον Κναφ.
Τρίποντο για Μονακό
Η Μονακό επικράτησε εντός έδρας της Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπαλογκάν στο 68’.
Σημαντική νίκη για Μαρσέιγ
Πολύτιμο τρίποντο για τη Μαρσέιγ στο Βέλγιο, με τους Μασσαλούς να επικρατούν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-2. Δύο γκολ ο Γκινγουντ (41’, 58’), ένα ο Παϊσάο (15’) για τους νικητές. Δύο γκολ ο Καλάϊλι (5’, 71’) για τους γηπεδούχους.
Εύκολο βράδυ
Η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας και επικράτησε εύκολα με 3-0. Ζίμα (αυτ., 26’), Κούντους (50’ πεν.) και Σίμονς (79′) τα γκολ της αναμέτρησης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα – Τσέλσι 2-1
Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3
Μονακό – Γαλατασαράι 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι
22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
22:00 Μπενφίκα – Νάπολι
22:00 Γιουβέντους – Πάφος
22:00 Μπριζ – Άρσεναλ
22:00 Αθλέτικ – Παρί
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
22:00 Ίντερ-Άρσεναλ
22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ
22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε
22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι
22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα
22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Πάφος
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα
22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν
22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Σε προχωρημένες επαφές με τον Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός (vid)
- Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Η θέση του Ολυμπιακού μετά τη νίκη του (pic)
- Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1: Ο Κουντέ έδωσε πολύτιμη νίκη στους «μπλαουγκράνα» (vid)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)
- Ίντερ – Λίβερπουλ: 0-1: Νίκη – βάλσαμο για τους «κόκκινους», από το… δώρο του Μπαστόνι (vid)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
- Μονακό – Γαλατασαράι 1-0: Σε «τροχιά» πρόκρισης με Μπαλογκάν! (vid)
- Αταλάντα – Τσέλσι 2-1: Ανατροπή οκτάδας τους Ιταλούς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις