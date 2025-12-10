Ολική επαναφορά κατάφερε η Αταλάντα κόντρα στην Τσέλσι. Οι «μπεργκαμάσκι» αν και βρέθηκαν να χάνουν, επέστρεψαν δυναμικά και με 2-1 πήραν τη νίκη που τους ανέβασε στην 3η θέση της League Phase. Η Tσέλσι φάνηκε ότι θα έχει εύκολο έργο, αλλά η χαλάρωσή της στο τέλος της κόστισε. Αυτή την στιγμή είναι εκτός οκτάδας (11η) και θα χρειαστεί νίκες στις δυο τελευταίες αγωνιστικές για να ξαναμπεί στην πρώτη οκτάδα και να αποφύγει τα πλεϊ οφ.

Στο παγωμένο Stadio di Bergamo μία στιγμή ήταν αρκετή για να πάρει προβάδισμα η Τσέλσι. Ο Τζέιμς κρατήθηκε να μη βγει οφσάιντ, έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε τη συρτή σέντρα, με τον Ζοάο Πέδρο να πετάγεται και με προβολή να κάνει το 0-1 στο 25ο λεπτό. Η Αταλάντα προσπάθησε να απαντήσει, φτάνοντας αρκετές φορές σε επικίνδυνες θέσεις κοντά στην εστία του Ρόμπερτ Σάντσες.

Η πίεση της Αταλάντα στο δεύτερο μέρος απέδωσε και ο Σκαμάκα πέτυχε την ισοφάριση στο 55’.

Η Τσέλσι φάνηκε να συμβιβάζεται και με την ισοπαλία. Η Αταλάντα, όχι. Επτά λεπτά πριν το τέλος ο Σάρλ Ντε Κετελάρε ολοκλήρωσε τη μεγάλη του εμφάνιση με ένα απίθανο γκολ για το 2-1. Οι Λονδρέζοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για να το πετύχουν. Τέταρτη νίκη σε 6 αγώνες για την ιταλική ομάδα, δεύτερη ήττα για τους Άγγλους. Μια απίστευτη νίκη για την Αταλάντα, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο… σε άλλη ταχύτητα. Όχι μόνο κατάφερε να περιορίσει τους παίκτες της Τσέλσι, αλλά και να επιβάλει πλήρως το δικό της παιχνίδι, βρίσκοντας πρώτα την ισοφάριση και στη συνέχεια ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Δεν είχε προβλήματα ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ. Στο γκολ της Τσέλσι το VAR του επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε παράβαση.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού, Ντζιμσίτι, Κολάσινατς (71’ Aχανόρ), Μπελανόβα (17’ Τζαπακόστα), Ντε Ρουν, Έντερσον (87’ Μουσά), Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε, Λούκμαν (87’ Πάσαλιτς), Σκαμάκα (72’ Κρστοβιτς)

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Ατσεαμπόνγκ, Τσαλόμπα (46’ Φοφανά, 71’ Αρανταμπιόγιο), Μπαντιασίλε, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Τζέιμς, Νέτο (67’ Γκαρνάτσο), Φερνάντες (67’ Γκούστο), Γκίτενς, Πέδρο

Στις 21/1 η Τσέλσι φιλοξενεί την Πάφο, ενώ η Αταλάντα την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Στο φινάλε της League Phase στις 28/1 η Αταλάντα παίζει στο Βέλγιο με την Σεν Ζιλουάζ και η Τσέλσι στην Ιταλία με τη Νάπολι.