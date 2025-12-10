Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 20χρονου και του 40χρονου συντρόφου του, οι οποίοι βίαζαν τα ανήλικα ανίψια του νεαρού.

Ο 20χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία και ο 40χρονος από την Αλβανία συνελήφθησαν τον Νοέμβριο και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Τα παιδιά της αδερφής του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 20χρονος, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση με τη μητέρα των ανήλικων και την εμπιστοσύνη των γονέων απέναντί του, έφερνε τα παιδιά στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλος όγκος αρχείων με σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος -2- αλλοδαπών, 20χρονου και 40χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των κατηγορούμενων