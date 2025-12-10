«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ήρθε αντιμέτωπος με μια ξαφνική περιπέτεια υγείας με αποτέλεσμα να απουσιάσει από την εκπομπή του Όπου Υπάρχει Ελλάδα την Τρίτη, καθώς υπέστη κολικό νεφρού. Παρά τον έντονο πόνο, ο ηθοποιός επέστρεψε άμεσα στο πλατό, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για τα εκατοντάδες μηνύματα στήριξης.

«Μου λείψατε πολύ… Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα», είπε στον αέρα, περιγράφοντας το πόσο επώδυνη μπορεί να είναι μια μικρή πέτρα στα νεφρά.

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ειλικρινά ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου τόσα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει τόση αγάπη μαζεμένη.

»Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες σε σχέση με τον κολικό του νεφρού. Ειλικρινά, μια πολύ μικρή πετρούλα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ άσχημα και απίστευτο πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη τη συμπαράσταση», δήλωσε.

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Γερονικολού

Η Κατερίνα Γερονικολού αποκάλυψε στην εκπομπή Happy Day ότι ο Τσιμιτσέλης είχε ήδη διαγνωστεί με πνευμονία, την οποία προσπαθούσε να αγνοήσει, συνεχίζοντας κανονικά την εκπομπή του. Η ίδια τον πίεσε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου και οι γιατροί τον κράτησαν για νοσηλεία.

Παρά τις οδηγίες, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υπέγραψε εξιτήριο με δική του ευθύνη ώστε να περάσει το Σαββατοκύριακο με την κόρη του, Εύα. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο κολικός νεφρού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Η Γερονικολού στάθηκε και στη σημασία της πρόληψης: «Το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά… Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στο γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, όλοι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι πολιτισμός, είναι θέμα πρόληψης.

»Είναι κάποιες δουλειές που επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος, δεν είσαι ποτέ ανέμελα άρρωστος, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Χάνει κάποιος το μεροκάματό του, το κοινό θα δυσαρεστηθεί γιατί έχει βγάλει εισιτήρια, ο παραγωγός χάνει χρήματα και πάντα είσαι στο κρεβάτι του πόνου και σκέφτεσαι ότι κάτι χάνεται».

Μιλώντας για τη σχέση τους, αποκάλυψε πως τα οκτώ χρόνια που είναι μαζί θεωρεί ότι είναι «τα πιο όμορφα της ζωής της», ενώ αναφέρθηκε και στη ζήλια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει θέση ανάμεσά τους.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, πλέον πίσω στη δουλειά του, καλείται να προσέξει ώστε να αποφύγει υποτροπές τόσο για την πνευμονία όσο και για το νεφρικό επεισόδιο.