Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε πνευμονία σε συνδυασμό με κολικό νεφρού. Ο ηθοποιός έμεινε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και μόλις πήρε εξιτήριο έκανε μια ανάρτηση που ευχαριστούσε τον κόσμο για τις ευχές.

Η ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη

«Έχω πάθει σοκ από τα μηνύματά σας για περαστικά», έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. «Απ’ ότι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Ήταν μία δύσκολη μέρα, αλλά πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, από καρδιάς», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Η αντικατάσταση από τον Δημήτρη Πανόπουλο

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απουσίασε από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και αντικαταστάθηκε από τον Δημήτρη Πανόπουλο.

«Ξέρω ότι περιμένατε να βρείτε σε αυτή τη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όμως, ένα μικρό θέμα υγείας τον κρατάει μακριά.

Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε ότι κοντινότερο μπορούσαμε εμφανισιακά, το φέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό και σας τον έχουμε και τηλεφωνικά, για να μην πάθετε κανένα στερητικό σύνδρομο», είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος, δίνοντας τον λόγο στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Ήταν ένα δύσκολο πρωινό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχω πνευμονία, αλλά την πάλευα. Αλλά σήμερα το πρωί είχα έναν κολικό νεφρού, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο πόνος και υπέφερα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, πήρα εξιτήριο και λογικά αύριο θα είμαι εκεί».