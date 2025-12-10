magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.12.2025]
Ημερήσια 10 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αν είσαι σε φάση συζητήσεων σχετικά με κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ως προς το οικονομικό κομμάτι. Προσοχή απαιτούν γενικότερα οι λεπτομέρειες που συναντάς. Έχεις πολλές δουλειές, προκύπτουν κι άλλες, οπότε πρέπει να είσαι σε θέση να τις βάλεις άμεσα σε σειρά, ώστε να ξέρεις από που να ξεκινήσεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το ξέρω πως είναι σπαστικό, απλά δεν πρέπει να τις αφήσεις να σε πετάξουν εκτός προγράμματος. Επειδή υπάρχει έντονη ασυνεννοησία σήμερα, μην αφήσεις τα νεύρα να σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις ή να δημιουργήσεις κόντρες λόγω του ότι δεν ψήνεσαι να ακούσεις τους άλλους.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σήμερα προτίμησε τα λίγα και τα ξεκάθαρα λόγια. Κι αυτό γιατί υπάρχει ένταση στην επικοινωνία και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από τον περίγυρο, τότε μάλλον είναι καλύτερα να πάρεις αποστάσεις.

DON’TS: Μην είσαι έντονος ή επίμονος και μην προκαλείς καυγάδες, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει αυτομάτως ένα πολύ κακό κλίμα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απαιτητικός ή αμετακίνητος στο να προσαρμοστείς στις ξαφνικές αλλαγές, γιατί αυτό φαίνεται και προκαλεί αντιδράσεις, έτσι; Άσε που δεν θα βγει και η δουλειά με αυτόν τον τρόπο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι άκρως προσεκτικός, καθώς η ασυνεννοησία που επικρατεί πέρα από εντάσεις μπορεί να οδηγήσει και σε λάθη. Αυτά καλό είναι να μη γίνονται! Αν θέλεις να μειώσεις τις πιθανότητες του να μπερδευτείς, τότε να ξέρεις πως μπορείς να ρωτήσεις για να μάθεις παραπάνω πράγματα για όσα φαίνονται περίπλοκα.

DON’TS: Μην εμπιστευτείς τις δουλειές που έχεις να κάνεις εσύ σε τρίτους. Ή έστω αν δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, τότε μη διστάσεις να επαναλάβεις ξανά και ξανά τις οδηγίες, καθώς έτσι θα μειώσεις την πιθανότητα του να κάνουν κάποια βλακεία, έτσι; Μην ασχοληθείς με πράγματα που δεν είναι καθόλου σημαντικά ή δεν σε αφορούν άμεσα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Διεκδίκησε αυτά που θες μεν, με ηρεμία και καθόλου ένταση δε. Αν κάτι σου φαίνεται δύσκολο να το κατανοήσεις, τότε προτίμησε να πάρεις αποστάσεις για να προσαρμόσεις ανάλογα τις κινήσεις σου. Προσπάθησε να βρεις τη χρυσή τομή οπουδήποτε βλέπεις πως η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Το να νευριάσεις, ας πούμε, δε βοηθάει;

DON’TS: Μην είσαι ούτε τόσο απόλυτος, ούτε και ωμός στον τρόπο σου σε επαγγελματικά και ερωτικά. Επειδή πρόκειται για μέρα με αρκετή ένταση, σου προτείνω να μην ασχοληθείς με πράγματα που το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι να σε αποπροσανατολίσουν από τους στόχους και τις δουλειές σου. Μην πιέζεις λόγω πείσματος.

Λέων

Λέων

DO’S: Σταμάτα να είσαι έντονος και νευρικός. Ξέρω πως η μέρα σήμερα είναι τέτοια, αλλά δεν σημαίνει πως το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ, έτσι; Προσοχή απαιτούν οι επικοινωνίες – ειδικά στην οικογένεια και στη δουλειά – γιατί κυκλοφορεί πολύ ασυνεννοησία εκεί έξω, σωστά; Οπότε – ειδικά στα οικονομικά – φρόντισε να είσαι απολύτως ξεκάθαρος.

DON’TS: Μην αφήνεις δουλειές σε εκκρεμότητα, γιατί μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Μην θες πάντα να γίνεται το δικό σου, γιατί αυτό ανεβάζει τους τόνους και προκαλεί αντιπαραθέσεις, δεν το βλέπεις; Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Μην εμπλακείς σε παιχνίδια ελέγχου για να κάνεις επίδειξη δύναμης.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα, παρόλη την ένταση και την ασυνεννοησία που υπάρχει. Βάλε στο πρόγραμμα δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι ή τις μετακινήσεις που έχεις να κάνεις. Ωστόσο αυτό κάντο με προσοχή και κάθε επιφύλαξη. Προσοχή απαιτούν σήμερα και οι λεπτομέρειες.

DON’TS: Μη γίνεις έξω φρενών, αν δεις πολλά που δεν σου αρέσουν. Ναι, μπορεί να είναι ακραία, αλλά μην ασχολείσαι! Μην εκνευριστείς ούτε εξαιτίας κάποιων καθυστερήσεων ή και εμποδίων, γιατί κι αυτά παίζουν και μάλιστα ενδέχεται να συμβούν εντελώς ξαφνικά. Αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, τότε μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και μην το αναβάλεις!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε αποστάσεις μόνο για να παρατηρήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις κι όχι για να κλειστείς εντελώς στον εαυτό σου. Ίσως μέσα από συζητήσεις που θα κάνεις να σου γίνουν πολλές αποκαλύψεις. Ωστόσο εκεί είναι που πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος, γιατί αλλιώς άκρη δεν βγαίνει. Αποδεδειγμένο! Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά.

DON’TS: Μην αφήσεις τις πολλές σκέψεις σου ή τις ανασφάλειες που έχεις εξαιτίας των πολλών και αλλεπάλληλων αλλαγών που συμβαίνουν τελευταία στη ζωή σου να σε ζορίσουν ή να μην σε αφήσουν να οργανωθείς σωστά. Ταυτόχρονα, μην χάσεις από τα μάτια σου τις σημαντικές λεπτομέρειες που υπάρχουν, καθώς πρέπει να τις αναλύσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός μεν, εξέφρασε τις παρατηρήσεις σου και τα συμπεράσματα που βγάζεις με ψυχραιμία δε. Αλλιώς τι νόημα έχει; Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, γιατί ενδέχεται κάποιοι συνάδελφοι να προσπαθήσουν να σου επιβάλλουν με το ζόρι τις απόψεις τους. Θα τους αφήσεις;

DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην εκνευριστείς, όταν αντιληφθείς ότι ορισμένες συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ωστόσο μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα αυτά, καθώς ως εδώ και μη παρέκει, σωστά; Από την άλλη, βέβαια, το να το εκφράσεις όλο αυτό ωμά, δεν είναι κάτι που θα σε ωφελήσει. Άρα cool down!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι εκτός από προσεκτικός και πολύ συγκεντρωμένος σήμερα. Ωστόσο σταμάτα να ασχολείσαι με παρασκηνιακές καταστάσεις ή με παιχνίδια που μαθαίνεις ότι παίζονται πίσω από την πλάτη σου, γιατί αυτό σε ωθεί στο να γίνεις απότομος και αρκετά επίμονος. Πιστεύεις πως αυτό θα σε βοηθήσει να ανέβεις;

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή κυκλοθυμικός, γιατί όλο αυτό επηρεάζει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην αρνείσαι να βοηθήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μετά θα το σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν ξανά πέσουν στην ανάγκη σου! Μην αφήνεις τα ερωτικά να σε επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να σε ρίχνουν και στα επαγγελματικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Κάποιες ξαφνικές αλλαγές ή νέα δεδομένα που αποκαλύπτονται ενδέχεται να σε ωθήσουν να αλλάξεις αποφάσεις ή να εξετάσεις εκ νέου κάποιες καταστάσεις που τις είχες ως δεδομένες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όμως, πρέπει να διαφυλάξεις όχι μόνο την ψυχραιμία, αλλά και την αυτονομία σου. Αλλιώς ποιος σε είδε και δεν σε φοβήθηκε;

DON’TS: Μην εκνευριστείς, όταν δεις ότι επικρατεί έντονο κλίμα μέσα στα πλαίσια της παρέας σου. Τι να κάνουμε; Υπάρχουν και αυτές οι μέρες! Μην αφήσεις την ασυνεννοησία ή και τις εντάσεις να δημιουργήσουν αγεφύρωτες αποστάσεις μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από τον περίγυρό σου. Μη μιλάς, όταν έχεις νεύρα, γιατί λες βλακείες!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Περίεργη κι έντονη μέρα και σήμερα, αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, σωστά; Ενδέχεται να νιώσεις το άγχος να βγαίνει με ένταση στην επιφάνεια. Το καλό που σου θέλω να το διαχειριστείς με ψυχραιμία. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις. Απόφυγε να μιλήσεις, όσο νιώθεις ότι έχεις τα νεύρα σου. Μετά πες ό,τι θέλεις!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν διάφορα που δεν σου αρέσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να βγεις εκτός ορίων ή να πέσεις ψυχολογικά. Από την άλλη, προκύπτουν κάποια απρόοπτα και στο σπίτι. Δεν πρέπει να τα αφήσεις να σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Μη νευριάζεις, επειδή κάποιοι δίνουν μισές πληροφορίες. Ως εκεί φτάνουν!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να τρέξουν ομαλά σήμερα, αρκεί να παραμείνεις ψύχραιμος καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να χάσεις το δίκιο σου – ίσως και την συμφωνία ολόκληρη! Προσοχή απαιτούν οι λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου.

DON’TS: Υπάρχει ασυνεννοησία, υπάρχουν και πολλές εντάσεις, οπότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις. Καλά αυτό είναι κάτι που έχεις ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο διάστημα, απλά σήμερα μη βάλεις φρένο! Ειδικά αν πρόκειται να ξεκόψεις από άτομα με τα οποία δεν έχετε κανένα connection- μην σκας καν! Μη διστάσεις να κινηθείς αυτόνομα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

Bitcoin: Το 2025 αποδεικνύεται «τρενάκι του τρόμου» για το κρυπτονόμισμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

World
Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
Σώμα-project 09.12.25

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)
Champions League 10.12.25

PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, για την έκτη αγωνιστική του UCL, αντέδρασε, πήρε το ματς με 3-2 και πλέον «βλέπει» για τα καλά μια θέση στην οχτάδα.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
Champions League 09.12.25

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Γαλατάσαραϊ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Champions League 09.12.25

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Σλάβια Πράγας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 09.12.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο