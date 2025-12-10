DO’S: Αν είσαι σε φάση συζητήσεων σχετικά με κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ως προς το οικονομικό κομμάτι. Προσοχή απαιτούν γενικότερα οι λεπτομέρειες που συναντάς. Έχεις πολλές δουλειές, προκύπτουν κι άλλες, οπότε πρέπει να είσαι σε θέση να τις βάλεις άμεσα σε σειρά, ώστε να ξέρεις από που να ξεκινήσεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το ξέρω πως είναι σπαστικό, απλά δεν πρέπει να τις αφήσεις να σε πετάξουν εκτός προγράμματος. Επειδή υπάρχει έντονη ασυνεννοησία σήμερα, μην αφήσεις τα νεύρα να σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις ή να δημιουργήσεις κόντρες λόγω του ότι δεν ψήνεσαι να ακούσεις τους άλλους.