Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 10.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αν είσαι σε φάση συζητήσεων σχετικά με κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ως προς το οικονομικό κομμάτι. Προσοχή απαιτούν γενικότερα οι λεπτομέρειες που συναντάς. Έχεις πολλές δουλειές, προκύπτουν κι άλλες, οπότε πρέπει να είσαι σε θέση να τις βάλεις άμεσα σε σειρά, ώστε να ξέρεις από που να ξεκινήσεις.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το ξέρω πως είναι σπαστικό, απλά δεν πρέπει να τις αφήσεις να σε πετάξουν εκτός προγράμματος. Επειδή υπάρχει έντονη ασυνεννοησία σήμερα, μην αφήσεις τα νεύρα να σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις ή να δημιουργήσεις κόντρες λόγω του ότι δεν ψήνεσαι να ακούσεις τους άλλους.
Ταύρος
DO’S: Σήμερα προτίμησε τα λίγα και τα ξεκάθαρα λόγια. Κι αυτό γιατί υπάρχει ένταση στην επικοινωνία και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από τον περίγυρο, τότε μάλλον είναι καλύτερα να πάρεις αποστάσεις.
DON’TS: Μην είσαι έντονος ή επίμονος και μην προκαλείς καυγάδες, γιατί αυτό θα σου δημιουργήσει αυτομάτως ένα πολύ κακό κλίμα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απαιτητικός ή αμετακίνητος στο να προσαρμοστείς στις ξαφνικές αλλαγές, γιατί αυτό φαίνεται και προκαλεί αντιδράσεις, έτσι; Άσε που δεν θα βγει και η δουλειά με αυτόν τον τρόπο.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι άκρως προσεκτικός, καθώς η ασυνεννοησία που επικρατεί πέρα από εντάσεις μπορεί να οδηγήσει και σε λάθη. Αυτά καλό είναι να μη γίνονται! Αν θέλεις να μειώσεις τις πιθανότητες του να μπερδευτείς, τότε να ξέρεις πως μπορείς να ρωτήσεις για να μάθεις παραπάνω πράγματα για όσα φαίνονται περίπλοκα.
DON’TS: Μην εμπιστευτείς τις δουλειές που έχεις να κάνεις εσύ σε τρίτους. Ή έστω αν δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, τότε μη διστάσεις να επαναλάβεις ξανά και ξανά τις οδηγίες, καθώς έτσι θα μειώσεις την πιθανότητα του να κάνουν κάποια βλακεία, έτσι; Μην ασχοληθείς με πράγματα που δεν είναι καθόλου σημαντικά ή δεν σε αφορούν άμεσα.
Καρκίνος
DO’S: Διεκδίκησε αυτά που θες μεν, με ηρεμία και καθόλου ένταση δε. Αν κάτι σου φαίνεται δύσκολο να το κατανοήσεις, τότε προτίμησε να πάρεις αποστάσεις για να προσαρμόσεις ανάλογα τις κινήσεις σου. Προσπάθησε να βρεις τη χρυσή τομή οπουδήποτε βλέπεις πως η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Το να νευριάσεις, ας πούμε, δε βοηθάει;
DON’TS: Μην είσαι ούτε τόσο απόλυτος, ούτε και ωμός στον τρόπο σου σε επαγγελματικά και ερωτικά. Επειδή πρόκειται για μέρα με αρκετή ένταση, σου προτείνω να μην ασχοληθείς με πράγματα που το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι να σε αποπροσανατολίσουν από τους στόχους και τις δουλειές σου. Μην πιέζεις λόγω πείσματος.
Λέων
DO’S: Σταμάτα να είσαι έντονος και νευρικός. Ξέρω πως η μέρα σήμερα είναι τέτοια, αλλά δεν σημαίνει πως το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ, έτσι; Προσοχή απαιτούν οι επικοινωνίες – ειδικά στην οικογένεια και στη δουλειά – γιατί κυκλοφορεί πολύ ασυνεννοησία εκεί έξω, σωστά; Οπότε – ειδικά στα οικονομικά – φρόντισε να είσαι απολύτως ξεκάθαρος.
DON’TS: Μην αφήνεις δουλειές σε εκκρεμότητα, γιατί μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Μην θες πάντα να γίνεται το δικό σου, γιατί αυτό ανεβάζει τους τόνους και προκαλεί αντιπαραθέσεις, δεν το βλέπεις; Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Μην εμπλακείς σε παιχνίδια ελέγχου για να κάνεις επίδειξη δύναμης.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα, παρόλη την ένταση και την ασυνεννοησία που υπάρχει. Βάλε στο πρόγραμμα δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι ή τις μετακινήσεις που έχεις να κάνεις. Ωστόσο αυτό κάντο με προσοχή και κάθε επιφύλαξη. Προσοχή απαιτούν σήμερα και οι λεπτομέρειες.
DON’TS: Μη γίνεις έξω φρενών, αν δεις πολλά που δεν σου αρέσουν. Ναι, μπορεί να είναι ακραία, αλλά μην ασχολείσαι! Μην εκνευριστείς ούτε εξαιτίας κάποιων καθυστερήσεων ή και εμποδίων, γιατί κι αυτά παίζουν και μάλιστα ενδέχεται να συμβούν εντελώς ξαφνικά. Αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, τότε μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και μην το αναβάλεις!
Ζυγός
DO’S: Πάρε αποστάσεις μόνο για να παρατηρήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις κι όχι για να κλειστείς εντελώς στον εαυτό σου. Ίσως μέσα από συζητήσεις που θα κάνεις να σου γίνουν πολλές αποκαλύψεις. Ωστόσο εκεί είναι που πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος, γιατί αλλιώς άκρη δεν βγαίνει. Αποδεδειγμένο! Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά.
DON’TS: Μην αφήσεις τις πολλές σκέψεις σου ή τις ανασφάλειες που έχεις εξαιτίας των πολλών και αλλεπάλληλων αλλαγών που συμβαίνουν τελευταία στη ζωή σου να σε ζορίσουν ή να μην σε αφήσουν να οργανωθείς σωστά. Ταυτόχρονα, μην χάσεις από τα μάτια σου τις σημαντικές λεπτομέρειες που υπάρχουν, καθώς πρέπει να τις αναλύσεις.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός μεν, εξέφρασε τις παρατηρήσεις σου και τα συμπεράσματα που βγάζεις με ψυχραιμία δε. Αλλιώς τι νόημα έχει; Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, γιατί ενδέχεται κάποιοι συνάδελφοι να προσπαθήσουν να σου επιβάλλουν με το ζόρι τις απόψεις τους. Θα τους αφήσεις;
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην εκνευριστείς, όταν αντιληφθείς ότι ορισμένες συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ωστόσο μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα αυτά, καθώς ως εδώ και μη παρέκει, σωστά; Από την άλλη, βέβαια, το να το εκφράσεις όλο αυτό ωμά, δεν είναι κάτι που θα σε ωφελήσει. Άρα cool down!
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι εκτός από προσεκτικός και πολύ συγκεντρωμένος σήμερα. Ωστόσο σταμάτα να ασχολείσαι με παρασκηνιακές καταστάσεις ή με παιχνίδια που μαθαίνεις ότι παίζονται πίσω από την πλάτη σου, γιατί αυτό σε ωθεί στο να γίνεις απότομος και αρκετά επίμονος. Πιστεύεις πως αυτό θα σε βοηθήσει να ανέβεις;
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή κυκλοθυμικός, γιατί όλο αυτό επηρεάζει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην αρνείσαι να βοηθήσεις τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μετά θα το σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν ξανά πέσουν στην ανάγκη σου! Μην αφήνεις τα ερωτικά να σε επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να σε ρίχνουν και στα επαγγελματικά.
Αιγόκερως
DO’S: Κάποιες ξαφνικές αλλαγές ή νέα δεδομένα που αποκαλύπτονται ενδέχεται να σε ωθήσουν να αλλάξεις αποφάσεις ή να εξετάσεις εκ νέου κάποιες καταστάσεις που τις είχες ως δεδομένες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όμως, πρέπει να διαφυλάξεις όχι μόνο την ψυχραιμία, αλλά και την αυτονομία σου. Αλλιώς ποιος σε είδε και δεν σε φοβήθηκε;
DON’TS: Μην εκνευριστείς, όταν δεις ότι επικρατεί έντονο κλίμα μέσα στα πλαίσια της παρέας σου. Τι να κάνουμε; Υπάρχουν και αυτές οι μέρες! Μην αφήσεις την ασυνεννοησία ή και τις εντάσεις να δημιουργήσουν αγεφύρωτες αποστάσεις μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από τον περίγυρό σου. Μη μιλάς, όταν έχεις νεύρα, γιατί λες βλακείες!
Υδροχόος
DO’S: Περίεργη κι έντονη μέρα και σήμερα, αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, σωστά; Ενδέχεται να νιώσεις το άγχος να βγαίνει με ένταση στην επιφάνεια. Το καλό που σου θέλω να το διαχειριστείς με ψυχραιμία. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις. Απόφυγε να μιλήσεις, όσο νιώθεις ότι έχεις τα νεύρα σου. Μετά πες ό,τι θέλεις!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν διάφορα που δεν σου αρέσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να βγεις εκτός ορίων ή να πέσεις ψυχολογικά. Από την άλλη, προκύπτουν κάποια απρόοπτα και στο σπίτι. Δεν πρέπει να τα αφήσεις να σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Μη νευριάζεις, επειδή κάποιοι δίνουν μισές πληροφορίες. Ως εκεί φτάνουν!
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αρκετές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να τρέξουν ομαλά σήμερα, αρκεί να παραμείνεις ψύχραιμος καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να χάσεις το δίκιο σου – ίσως και την συμφωνία ολόκληρη! Προσοχή απαιτούν οι λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου.
DON’TS: Υπάρχει ασυνεννοησία, υπάρχουν και πολλές εντάσεις, οπότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις. Καλά αυτό είναι κάτι που έχεις ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο διάστημα, απλά σήμερα μη βάλεις φρένο! Ειδικά αν πρόκειται να ξεκόψεις από άτομα με τα οποία δεν έχετε κανένα connection- μην σκας καν! Μη διστάσεις να κινηθείς αυτόνομα.
