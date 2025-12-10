magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Διονύσης Σχοινάς: Κάνει «Μαύρα Χριστούγεννα» με το νέο ανατρεπτικό τραγούδι του
Music Stage 10 Δεκεμβρίου 2025 | 11:30

Διονύσης Σχοινάς: Κάνει «Μαύρα Χριστούγεννα» με το νέο ανατρεπτικό τραγούδι του

Ο Διονύσης Σχοινάς σε εορταστική διάθεση.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο Διονύσης Σχοινάς κάνει… «Μαύρα Χριστούγεννα» και, έχοντας μαζί τους φίλους του, έρχεται να γεμίσει τις γιορτές με λαμπερή, ανατρεπτική και απρόβλεπτη διάθεση.

Διονύσης Σχοινάς:  Το πιο ανατρεπτικό soundtrack των γιορτών

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνδυάζει το χαρακτηριστικό ύφος του Διονύση Σχοινά με μοντέρνο ήχο και χριστουγεννιάτικη αύρα, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο «στραβές» γιορτινές στιγμές μπορούν να γίνουν αξέχαστες όταν μοιράζονται με τους σωστούς ανθρώπους.

Στο music video, ο σπουδαίος κι δημοφιλής καλλιτέχνης υποδέχεται στο σπίτι αγαπημένους φίλους και συνεργάτες -ανάμεσά τους ο Δήμος Μπέκε και ο Δημήτρης Χορταριάς- και στην προσπάθειά τους να μπουν στο κλίμα των γιορτών δημιουργούν ένα… ξεκαρδιστικό χάος.

Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», σε μουσική του Διονύση Σχοινά, στίχους του ίδιου και του Δημήτρη Χορταριά και παραγωγή του Κώστα Λαϊνά, είναι το πιο ανατρεπτικό soundtrack των γιορτών.

YouTube thumbnail

Μαζί με την Καίτη Γαρμπή στην «Αυτοκίνηση»

Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης Σχοινάς «μαγεύει» και live το κοινό, μαζί με την Καίτη Γαρμπή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην «Αυτοκίνηση».

Εκτός από την Παρασκευή και το Σάββατο 12, 13, 19 & 20 Δεκεμβρίου, η «Αυτοκίνηση» θα υποδεχθεί το κοινό για τις ημέρες των γιορτών στις 24, 25, 26, 27 και 31 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 2 και 3 Ιανουαρίου.

Βρείτε το «Μαύρα Χριστούγεννα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/mavra-xristougenna

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

Vita.gr
Business
Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

inWellness
inTown
Stream magazin
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
Σώμα-project 09.12.25

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
ΥΠΕΝ 10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
