Το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz, Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς, μετά τις sold out εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, συνεχίζει τη συνεργασία του με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Οι δυό τους συνεργάζονται άψογα καλλιτεχνικά και στις live εμφανίσεις τους δεν λείπουν οι τρυφερές στιγμές. ‘Ετσι έγινε και σε πρόσφατη συναυλία τους.

Διονύσης Σχοινάς: «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω»

Ο Διονύσης Σχοινάς ερμήνευσε το κομμάτι «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω» ανταλλάσσοντας στη συνέχεια ένα φιλί στο στόμα με τη σύζυγό του, με το κοινό να τους χειροκροτά.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς στο Κατράκειο θέατρο

Παράλληλα, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς κλείνουν ραντεβού με το κοινό της Αθήνας τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Το πιο αγαπημένο και πιο αγαπητό ζευγάρι της συνεργάζεται αυτό το καλακαίρι στην περιοδεία με τίτλο «Love On Tour» περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα, μία παραγωγή της Panik Live Productions.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έρχονται να ξεσηκώσουν με τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες τους, τις δυνατές ερμηνείες τους, μοναδικά ντουέτα και την «εκρηκτική» χημεία τους.

Δύο καρδιές από ατόφιο χρυσάφι θα ενωθούν με τις καρδιές όλων μας.

Μετά την Αθήνα, θα ακολουθήσει μια ακόμη συναυλία τους στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα, στις 22/9.

Προπώληση εισιτηρίων

Intickets.gr