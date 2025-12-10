magazin
Δήμος Αναστασιάδης: «Η 2η εγκυμοσύνη της Τζένης ήταν σοκαριστική, ο γιατρός μας το είχε απαγορεύσει»
Δήμος Αναστασιάδης: «Η 2η εγκυμοσύνη της Τζένης ήταν σοκαριστική, ο γιατρός μας το είχε απαγορεύσει»

Ο Δήμος Αναστασιάδης απέκτησε το δεύτερο γιο του με την Τζένη Θεωνά, πριν λίγες εβδομάδες.

Spotlight

Ο Δήμος Αναστασιάδης διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή του. Ο τραγουδιστής δίνοντας συνέντευξη στον ALPHA δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον βαθύ σεβασμό και τη συγκίνησή του για τη γυναίκα της ζωής του:

Δήμος Αναστασιάδης: «Η Τζένη είναι ένας άγγελος και μια εκπληκτική μητέρα»

«Είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός. Είναι πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ.

Με αυτοθυσία παραμερίζει πολλά πράγματα για να το κάνει αυτό. Μια γυναίκα που κυοφορεί ένα παιδάκι, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να αλλάξει τη ζωή της, είναι μαγικό για εμένα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, ο Αναστασιάδης τόνισε πόσο εκτιμά την προσφορά της Τζένης στην οικογένεια και τον τρόπο που έχει αγκαλιάσει τον ρόλο της μητέρας.

Η αποκάλυψη για τη δεύτερη εγκυμοσύνη

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, αποκαλύπτοντας ότι η εγκυμοσύνη αυτή ήταν απροσδόκητη και σοκαριστική, αφού οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει πως δεν έπρεπε να συμβεί:

«Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν σοκαριστική γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται», είπε συγκινημένος.

Ποιοι θα βαφτίσουν το μωρό;

Η Τζένη Θεωνά αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση της ποιος θα νονός του μικρού. Αυτος θα είναι ο καλός τους φίλος και συνάδελφος, Αντίνοος Αλμπάνης. Μαζί του, το μυστήριο θα τελέσουν δύο άνθρωποι από τον χώρο της ιατρικής, ο Βασίλης Τζινιέρης και η σύζυγός του, Βέρα Ψαρρά, με τους οποίους το ζευγάρι διατηρεί στενούς δεσμούς.

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
