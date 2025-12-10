Δήμος Αναστασιάδης: «Η 2η εγκυμοσύνη της Τζένης ήταν σοκαριστική, ο γιατρός μας το είχε απαγορεύσει»

Ο Δήμος Αναστασιάδης διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή του. Ο τραγουδιστής δίνοντας συνέντευξη στον ALPHA δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον βαθύ σεβασμό και τη συγκίνησή του για τη γυναίκα της ζωής του:

Δήμος Αναστασιάδης: «Η Τζένη είναι ένας άγγελος και μια εκπληκτική μητέρα»

«Είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός. Είναι πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ.

Με αυτοθυσία παραμερίζει πολλά πράγματα για να το κάνει αυτό. Μια γυναίκα που κυοφορεί ένα παιδάκι, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να αλλάξει τη ζωή της, είναι μαγικό για εμένα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, ο Αναστασιάδης τόνισε πόσο εκτιμά την προσφορά της Τζένης στην οικογένεια και τον τρόπο που έχει αγκαλιάσει τον ρόλο της μητέρας.

Η αποκάλυψη για τη δεύτερη εγκυμοσύνη

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, αποκαλύπτοντας ότι η εγκυμοσύνη αυτή ήταν απροσδόκητη και σοκαριστική, αφού οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει πως δεν έπρεπε να συμβεί:

«Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν σοκαριστική γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται», είπε συγκινημένος.

Ποιοι θα βαφτίσουν το μωρό;

Η Τζένη Θεωνά αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση της ποιος θα νονός του μικρού. Αυτος θα είναι ο καλός τους φίλος και συνάδελφος, Αντίνοος Αλμπάνης. Μαζί του, το μυστήριο θα τελέσουν δύο άνθρωποι από τον χώρο της ιατρικής, ο Βασίλης Τζινιέρης και η σύζυγός του, Βέρα Ψαρρά, με τους οποίους το ζευγάρι διατηρεί στενούς δεσμούς.