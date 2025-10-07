Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το album του, λίγες ώρες μετά τη γέννηση του γιου του

Ο γνωστός τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης και η Panik Records γιόρτασαν σε μία ξεχωριστή βραδιά τις χρυσές πωλήσεις του album «Τώρα Μιλάω Εγώ».

«Τώρα Μιλάω Εγώ»: Η χρυσή απονομή

Το «Τώρα Μιλάω Εγώ», που περιέχει 16 τραγούδια με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα και την υψηλή αισθητική του Δήμου Αναστασιάδη, έγινε χρυσό μέσα σε περίπου 4 μήνες μετρώντας πάνω από 80 εκατομμύρια streaming points.

Ταυτόχρονα, μεμονωμένα τραγούδια του, τα «Μη Χανόμαστε», «Αναπάντεχα», «Ένα Θέλω Μπορεί», «Φταις», «Δρόμο Επικίνδυνο» και «Σ’ Αγαπάω Ακόμα», έχουν κάνει πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αναστασιάδης ευχαρίστησε την Panik, τους δημιουργούς και το κοινό κι έκανε μια τρυφερή αναφορά στον δεύτερο γιο που απέκτησε λίγες ώρες πριν την απονομή.

Δήμος Αναστασιάδης: «Μεγαλώνει το ρεπερτόριό μου, όπως μεγάλωσε και η οικογένειά μου κατά ένα μέλος»

«Με αυτόν τον δίσκο μεγαλώνει το ρεπερτόριό μου, όπως μεγάλωσε και η οικογένειά μου κατά ένα μέλος. Κάπως έτσι πάμε παράλληλα σε αυτή τη ζωή και επαγγελματικά και προσωπικά», είπε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Πλακέτες παρέλαβαν επίσης οι συντελεστές των τραγουδιών, καθώς και ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Στη βραδιά, που παρουσίασε ο Αντίνοος Αλμπάνης και έγινε στο «Castor Place», βρέθηκαν συνεργάτες και φίλοι, καθώς και άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για το φινάλε ο Δήμος Αναστασιάδης επεφύλαξε την καλύτερη έκπληξη, καθώς ερμήνευσε live μερικά από τα τραγούδια του, «μαγεύοντας» με τη φωνή και την ενέργειά του.