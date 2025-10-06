Την αποκάλυψη για την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης έκανε ηην εκπομπή Buongiorno του MEGA, το πρωί της Δευτέρας.

Τζένη Θεωνά: Κρατώντας στην αγκαλιά τον δεύτερο γιο της

Πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν πως το νέο μέλος της ευτυχισμένης οικογένειας γεννήθηκε φυσιολογικά σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων και ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης πλέον απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές μαζί με το βρέφος τους και περιμένουν να γυρίσουν σπίτι τους.

<br />

Εφόσον μαμά και μωρό είναι καλά στην υγεία τους, αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γνωρίστηκαν το 2016 και το 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Αρίωνα. Η όμορφη ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο του 2025 και πλέον η οικογένειά τους μετράει τέσσσερα μέλη.

Τι δήλωνε η ηθοποιός λίγο πριν γεννήσει

Λίγους μήνες πριν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, η Τζένη Θεωνά είχε μοιραστεί στην πρωινή εκπομπή του MEGA τη στιγμή που ανακοίνωσε στον Δήμο Αναστασιάδη ότι είναι ξανά έγκυος:

«Νομίζω του λέω «βλέπω μια αχνή γραμμή”. Μου λέει, «Τζένη, τι λες, θα με τρελάνεις; Όχι, σου λέω, νομίζω βλέπω μια αχνή γραμμή», είχε αποκαλύψει με χιούμορ η ηθοποιός.

Ενώ σε άλλο σημείο είχε δηώσει «παρακαλαώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου ένα γερό μωρό».