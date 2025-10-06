Τζένη Θεωνά: Γέννησε το δεύτερο παιδί της
Η Τζένη Θεωνά πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την απόκτηση του δεύτερου γιου της.
Την αποκάλυψη για την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης έκανε ηην εκπομπή Buongiorno του MEGA, το πρωί της Δευτέρας.
Τζένη Θεωνά: Κρατώντας στην αγκαλιά τον δεύτερο γιο της
Πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν πως το νέο μέλος της ευτυχισμένης οικογένειας γεννήθηκε φυσιολογικά σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων και ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.
Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης πλέον απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές μαζί με το βρέφος τους και περιμένουν να γυρίσουν σπίτι τους.
Εφόσον μαμά και μωρό είναι καλά στην υγεία τους, αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γνωρίστηκαν το 2016 και το 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Αρίωνα. Η όμορφη ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο του 2025 και πλέον η οικογένειά τους μετράει τέσσσερα μέλη.
Τι δήλωνε η ηθοποιός λίγο πριν γεννήσει
Λίγους μήνες πριν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, η Τζένη Θεωνά είχε μοιραστεί στην πρωινή εκπομπή του MEGA τη στιγμή που ανακοίνωσε στον Δήμο Αναστασιάδη ότι είναι ξανά έγκυος:
«Νομίζω του λέω «βλέπω μια αχνή γραμμή”. Μου λέει, «Τζένη, τι λες, θα με τρελάνεις; Όχι, σου λέω, νομίζω βλέπω μια αχνή γραμμή», είχε αποκαλύψει με χιούμορ η ηθοποιός.
Ενώ σε άλλο σημείο είχε δηώσει «παρακαλαώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου ένα γερό μωρό».
