Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Το baby shower party πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους

Την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους βιώνουν αυτό το διάστημα, η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης περιμένοντας το δεύτερο παιδί τους. Το αγαπημένο ζευγάρι έχουν επίσης ένα γιο, τον 6χρονο Αρίωνα και αυτές τις ημέρες η οικογένεια περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία το νέο μέλος της.

Τζένη Θεωνά: Ευτυχισμέμη περιμένοντας το δεύτερο παιδί της

Η Τζένη Θεωνά, η οποία έχει μπει αισίως στον 9ο μήνα και μετράει τις μέρες για τον τοκετό, το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε το baby shower πάρτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και τους φίλους της, με τη χαρά να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

«Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η Τζένη Θεωνά στην ανάρτησής της.

Περιμένοντας τον πελαργό

Η όμορφη ηθοποιός το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου ανήρτησε στα social media φωτογραφία στην οποία φοράει το μαγιό της και μας αφήνει να δούμε τη φουσκωμένη της κοιλιά.

«Συνεχίζω να γιορτάζω αυτήν την κοιλίτσα! Σας στέλνω πολλή αγάπη, φως και γέλιο», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζένη Θεωνά.