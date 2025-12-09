Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο MEGA. Στηλιτεύοντας την καταστολή και τη γενικότερη στάση του Μαξίμου απέναντι στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι «το κρίσιμο είναι να μην έχει 3η ευκαιρία η ΝΔ» και επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς αλλά στη βάση ενός προγράμματος και όχι γενικώς και αορίστως».

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα

Ειδικότερα, μιλώντας για τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε: «Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα γι΄αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω κάποιους από την κυβέρνηση που εμφανίζονταν σαν μετά Χριστόν προφήτες και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι αγρότες, λειτουργούν με όρους εγκληματικής οργάνωσης.

Να είσαι αγρότης, να έχεις δει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται στον Θεό, να έχεις δει τις τιμές παραγωγού που πληρώνεσαι από τους χονδρέμπορους να μειώνονται, και την ίδια στιγμή η τιμή στο ράφι να έχει εκτοξευθεί, την ενέργεια και το πετρέλαιο, να παίρνουν επιτήδειοι τις επιδοτήσεις του ΟΠΠΕΚΕΠΕ που εσύ δικαιούσαι, να νιώθεις εξαπάτηση και από την άλλη να έχεις την κυβέρνηση να σου κουνάει το δάχτυλο. Αυτό πάει πολύ νομίζω. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την εξαπάτηση των πολιτών σε επάγγελμα».

Όπως είπε «θα πρέπει να υπάρξει διάλογος, να έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό. Πριν ανοίξει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Νέα Αριστερά είχαμε κάνει 8 ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας απαντούσαν από την κυβέρνηση ότι κινδυνολογούμε και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα βαίνουν καλώς. Δεν μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά η κυβέρνηση. Προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη».

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, κατακερματισμένη η Αριστερά

Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι «το κρίσιμο είναι να μην έχει 3η ευκαιρία η ΝΔ. Αυτό που με ενδιαφέρει – και έχω μιλήσει εδώ και 1,5 χρόνο για την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου – είναι να υπάρξει μία σοβαρή συζήτηση δημόσια για τα μεγάλα προβλήματα. Κανείς δεν πρέπει να προχωράει και να προσπαθεί με προσωπικούς όρους να κάνει αντιπολίτευσή. Κανείς μόνος του δε μπορεί, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, πάει σε όλους», είπε και πρόσθεσε:

«Πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς αλλά στη βάση ενός προγράμματος και όχι γενικώς και αορίστως. Το θέμα δεν είναι να ενώνουμε ποσοστά, αλλά να υπάρξει μία προωθητική πολιτική. Τα πράγματα είναι ρεύμα και δυναμικά και έχουμε και μια κυβέρνηση που γίνεται πιο επικίνδυνη από ποτέ για τον τόπο. Και μία Αριστερά και έναν προοδευτικό χώρο ευρύτερα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος. Μόνο με συζήτηση μπορούμε να δούμε εάν μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση παρουσίασης της Ιθάκης του Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης είπε: «Δεν με ενόχλησε που κάθισα στο θεωρείο. Ήταν σε συνεννόηση με τους διοργανωτές. Με ενοχλεί να ακούω έναν λόγο ο οποίος δεν επιχειρεί να συνενώσει, δεν επιχειρεί να μιλήσει προγραμματικά την γλώσσα της αλήθεια και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα, άκουσα μια ομιλία που είχε θετικά στοιχεία και έβαλε τα πραγματικά προβλήματα της εποχής μας, μίλησε για τις ανισότητες και άλλα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να μένουν στο επίπεδο των γενικών διακηρύξεων. Πρέπει να γίνει πράξη με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις».

