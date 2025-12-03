newspaper
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:29

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Spotlight

Την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας περιέγραψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην τοποθέτησή του στη Βουλή, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο την τροποποίηση της σύμβασης υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

«Θα ξεκληριστεί όλος ο πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχει μέλλον. Τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας στη Βουλή τα όσα λένε οι αγρότισσες και οι αγρότες στα μπλόκα της Λάρισας, της Καρδίτσας, των Μαλγάρων, της Πέλλας, της Κομοτηνής.

«Και πώς απαντάει η κυβέρνηση; Με καταστολή. Με ξύλο και χημικά», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια ενοχοποίησης των αγροτών γίνεται για να συγκαλυφθεί «η απάτη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και η ληστεία των ευρωπαϊκών πόρων» που έχει – όπως τόνισε – ονοματεπώνυμο: «Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Στο πλευρό των αγροτών – Τιμή μου κι άλλη δικογραφία σε βάρος μου»

Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε ότι η Νέα Αριστερά είναι στο πλευρό των αγροτών ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, ενώ προανήγγειλε ότι και ο ίδιος θα ξαναβρεθεί στα μπλόκα στο πλευρό των αγροτών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία σε βάρος μου, όπως πριν από μερικούς μήνες, δεν πειράζει. Τιμή μου».

Συνδέοντας την αγροτική κρίση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ΕΕ «έχει μπει σε τροχιά πολεμικής οικονομίας χωρίς να βρίσκεται σε πόλεμο», με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ να συνοψίζεται στη φράση: «Τανκς εναντίον τρακτέρ».

Μείωση των πόρων της ΚΑΠ και αύξηση των αμυντικών δαπανών συνθέτουν, όπως είπε, μια «καταστροφική μετατόπιση», ενώ τόνισε πως από την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων «περάσαμε στην ελεύθερη κυκλοφορία στρατευμάτων και όπλων. Στο αίτημα για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατιωτικό χώρο – Στρατιωτική Σένγκεν».

«Επενδυτικό προϊόν η ασφάλεια, με σοβαρές συνέπειες στη δημοκρατία»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο «νέο επιχειρηματικό μοντέλο άμυνας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας πως «η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, private equity, venture capital, συνταξιοδοτικά ταμεία, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία». Πρόκειται, είπε, για μια διαδικασία «όπου η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», με σοβαρές συνέπειες στη δημοκρατία και τη λογοδοσία.

Σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης των Rafale, τόνισε ότι «αγοράζουμε κάτι σε μια τιμή και μετά εμφανίζονται τμηματικά νέα κόστη», καταγγέλλοντας «ελλιπή ενημέρωση, απόρρητα τμήματα και τον ορισμό της αδιαφάνειας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρίτσης διατύπωσε την πολιτική πρόταση που εκφράζει η Νέα Αριστερά:
«Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε κοινωνικό κράτος, αξιοπρεπείς μισθούς, ενίσχυση του ΕΣΥ, λύση στο στεγαστικό, προστασία του νερού και του πρωτογενούς τομέα. Πατριδοκάπηλοι για να ανεβαίνουν οι μετοχές των μεγάλων της πολεμικής βιομηχανίας, εμείς δεν θα γίνουμε».

