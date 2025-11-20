Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια

Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κάνουν πίσω σχετικά με την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη.

Πολλές από αυτές τις χώρες περικόπτουν τους προϋπολογισμούς για βοήθεια φτωχότερων κρατών και μετρητά μέσω δανεισμού από διαφορετικές πηγές.

Ο Δείκτης Δέσμευσης για την Ανάπτυξη κατατάσσει 38 μεγάλες οικονομίες σε περισσότερα από 100 ζητήματα βάσει δεδομένων, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές τους επηρεάζουν τις φτωχότερες χώρες σε τομείς όπως η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, οι επενδύσεις, η μετανάστευση, το εμπόριο, το περιβάλλον και η υγεία, καθώς και η ασφάλεια και η τεχνολογία, όπως εξηγεί το Reuters.

Η κατάταξη του Center for Global Development

Η Σουηδία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Φινλανδία διατήρησαν τη θέση τους στην κορυφή της λίστας, η οποία καταρτίζεται και δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια από τη δεξαμενή σκέψης Center for Global Development (CGD) με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την 5η θέση στην τελευταία κατάταξη. Η κατάταξη αυτή βασίστηκε σε στοιχεία που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της βρετανικής κυβέρνησης για μείωση της ενίσχυσης κατά 40%, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της χώρας στις μελλοντικές εκτιμήσεις του δείκτη.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έπεσαν δύο θέσεις και κατέλαβαν την 28η θέση στην κατάταξη της τελευταίας έκθεσης. Ωστόσο, αυτό δεν αντανακλούσε τις περικοπές δισεκατομμυρίων δολαρίων στη βοήθεια που ανακοινώθηκαν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αλλαγές που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολύ σημαντικές», δήλωσε ο Ίαν Μίτσελ, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο CGD, προβλέποντας περαιτέρω πτώση στο μέλλον.

Η κατάταξη δημοσιεύεται την ώρα που η Νότια Αφρική ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ομάδας των 20 (G20) μεγαλύτερων οικονομιών αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου θα παραδώσει επίσης την προεδρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ, ο οποίος μείωσε δραστικά τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ για την εξωτερική βοήθεια και έκλεισε την USAID νωρίτερα φέτος, δεν θα παραστεί στην πρώτη σύνοδο κορυφής της G20 στην Αφρική.

Καθοδική τάση

Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση της βοήθειας και της ανάπτυξης για χάρη των αμυντικών δαπανών.

Υπήρχαν κάποια θετικά σημεία στον δείκτη, είπε ο Μίτσελ.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των χωρών μείωσαν τους ρύπους τους μεταξύ 2019-2023, σύμφωνα με την έρευνα, παρόλο που η αύξηση στην Κίνα ανέβασε το συνολικό επίπεδο.

Περισσότερες χώρες φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες, πρόσθεσε.

«Αν και σε ορισμένους τομείς, όπως η μετανάστευση ή το περιβάλλον, σημειώθηκε βελτίωση, η γενική τάση είναι καθοδική, με αύξηση των εξαγωγών όπλων, των εμπορικών φραγμών και των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε το CGD.