20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 13:05

Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια

Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται - Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση για βοήθεια φτωχότερων χωρών για χάρη των αμυντικών δαπανών - Αποκαλυπτική μελέτη

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κάνουν πίσω σχετικά με την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ έπεσαν δύο θέσεις και κατέλαβαν την 28η θέση στην κατάταξη της τελευταίας έκθεσης

Πολλές από αυτές τις χώρες περικόπτουν τους προϋπολογισμούς για βοήθεια φτωχότερων κρατών και μετρητά μέσω δανεισμού από διαφορετικές πηγές.

Ο Δείκτης Δέσμευσης για την Ανάπτυξη κατατάσσει 38 μεγάλες οικονομίες σε περισσότερα από 100 ζητήματα βάσει δεδομένων, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές τους επηρεάζουν τις φτωχότερες χώρες σε τομείς όπως η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, οι επενδύσεις, η μετανάστευση, το εμπόριο, το περιβάλλον και η υγεία, καθώς και η ασφάλεια και η τεχνολογία, όπως εξηγεί το Reuters.

Η κατάταξη του Center for Global Development

Η Σουηδία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Φινλανδία διατήρησαν τη θέση τους στην κορυφή της λίστας, η οποία καταρτίζεται και δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια από τη δεξαμενή σκέψης Center for Global Development (CGD) με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την 5η θέση στην τελευταία κατάταξη. Η κατάταξη αυτή βασίστηκε σε στοιχεία που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της βρετανικής κυβέρνησης για μείωση της ενίσχυσης κατά 40%, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της χώρας στις μελλοντικές εκτιμήσεις του δείκτη.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έπεσαν δύο θέσεις και κατέλαβαν την 28η θέση στην κατάταξη της τελευταίας έκθεσης. Ωστόσο, αυτό δεν αντανακλούσε τις περικοπές δισεκατομμυρίων δολαρίων στη βοήθεια που ανακοινώθηκαν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αλλαγές που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολύ σημαντικές», δήλωσε ο Ίαν Μίτσελ, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο CGD, προβλέποντας περαιτέρω πτώση στο μέλλον.

Η κατάταξη δημοσιεύεται την ώρα που η Νότια Αφρική ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ομάδας των 20 (G20) μεγαλύτερων οικονομιών αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου θα παραδώσει επίσης την προεδρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ, ο οποίος μείωσε δραστικά τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ για την εξωτερική βοήθεια και έκλεισε την USAID νωρίτερα φέτος, δεν θα παραστεί στην πρώτη σύνοδο κορυφής της G20 στην Αφρική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μείωσε δραστικά τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ για την εξωτερική βοήθεια και έκλεισε την USAID.

Καθοδική τάση

Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση της βοήθειας και της ανάπτυξης για χάρη των αμυντικών δαπανών.

Υπήρχαν κάποια θετικά σημεία στον δείκτη, είπε ο Μίτσελ.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των χωρών μείωσαν τους ρύπους τους μεταξύ 2019-2023, σύμφωνα με την έρευνα, παρόλο που η αύξηση στην Κίνα ανέβασε το συνολικό επίπεδο.

Περισσότερες χώρες φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες, πρόσθεσε.

«Αν και σε ορισμένους τομείς, όπως η μετανάστευση ή το περιβάλλον, σημειώθηκε βελτίωση, η γενική τάση είναι καθοδική, με αύξηση των εξαγωγών όπλων, των εμπορικών φραγμών και των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε το CGD.

Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι
Παγκόσμιο Κύπελλο 20.11.25

Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι

Η πρόκριση στο Μουντιάλ δεν έκρυψε τη διαμάχη Ουρουγουανών διεθνών με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και η αποχώρηση του Αργεντινού προπονητή είναι πιθανή. Σε αναμονή ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
Euroleague 20.11.25

Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρασκευή την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα
Συνεχίζεται η δίκη 20.11.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό - «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η δίκη για την εκτέλεση του τοπογράφου στο Ψυχικό και η μεταγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστήριο - Η χήρα, τα παιδιά και γονείς του ζητούν την τιμωρία των δραστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ο «Φραπές» έγινε… λαγός για να γλιτώσει(;) η ΝΔ τα χειρότερα
Πολιτική 20.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ο «Φραπές» έγινε… λαγός για να γλιτώσει(;) η ΝΔ τα χειρότερα

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» με το υπόμνημα που έστειλε στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόφασή του να μην παραστεί στη διαδικασία έβγαλε από τη δύσκολη θέση - τουλάχιστον για σήμερα - την κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τεττέη «απάντησε» στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Τεττέη «απάντησε» στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχάρη μέσω social media τον Ανδρέα Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική ποδοσφαίρου και ο νεαρός επιθετικός «απάντησε» στον Greek Freak με ένα υπέροχο μήνυμα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
Επί τάπητος 20.11.25

Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
