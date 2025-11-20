Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι στις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (G20) κατέγραψαν αθροιστικά την περασμένη χρονιά κέρδη ύψους 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια ποσό που θα επέτρεπε όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να μην είναι πλέον φτωχοί, επισημαίνει σε ανάλυση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ΜΚΟ, Oxfam.

Η οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, σημειώνει ότι οι δισεκατομμυριούχοι στις χώρες του G20 είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται κατά 16,5% μόνο μέσα σε έναν χρόνο, από τα 13,4 τρισεκατομμύρια στα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ετήσιο κόστος για την έξοδο των 3,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Oxfam αποκαλύπτει αυτά τα νέα στοιχεία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (22 – 23 Νοεμβρίου), όπου η νοτιοαφρικανική προεδρία έχει θέσει την αντιμετώπιση της ανισότητας ως κεντρικό θέμα. Η Νότια Αφρική έχει αναθέσει την πρώτη στην ιστορία ανάλυση της ανισότητας. Η «Έκτακτη Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παγκόσμια Ανισότητα του G20», με επικεφαλής τον καθηγητή Τζόζεφ Στίγκλιτς, χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «έκτακτη ανάγκη».

Έκτακτη ανάγκη

Η επιτροπή αναφέρει ότι από το 2000, το πλουσιότερο 1% έχει αποσπάσει 41 σεντς από κάθε νέο δολάριο πλούτου που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας έλαβε μόλις ένα σεντ, αναφέρει η Oxfam.

Η επιτροπή επισημαίνει τις οδυνηρές επιπτώσεις που προκαλεί αυτή η υψηλή ανισότητα στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη, οδηγώντας τη μεγάλη πλειονότητα σε τεράστια οικονομική δυσπραγία, ενώ τροφοδοτεί την πολιτική πόλωση και τη διάβρωση των δημοκρατιών.

Ακόμη, η Oxfam καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος»

Η Oxfam, παροτρύνει τη σύνοδο της G20, να καταπολεμήσει τις αβυσσαλέες ανισότητες και να ελαφρύνει το φορτίο του χρέους που υπονομεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ενστερνίζεται νοτιοαφρικανική πρόταση στο πλαίσιο της G20 να ιδρυθεί διεθνής συμβουλευτική επιτροπή για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, κατ’ εικόνα της GIEC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. «Αν η νοτιοαφρικανική G20 δημιουργήσει νέα διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις ανισότητες, θα πρόκειται για τεράστιο βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των ανισοτήτων», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμίταμπ Μπεχάρ.

«Η ανισότητα είναι σκόπιμη πολιτική επιλογή. Παρά τον ιστορικό πλούτο στην κορυφή, ο δημόσιος πλούτος παραμένει στάσιμος, ακόμη και μειώνεται, και η υπερχρέωση αυξάνεται», δήλωσε.

«Η ανισότητα στερεί από την πλειονότητα των πολιτών ευκαιρίες ζωής και δικαιώματα, προκαλώντας φτώχεια, πείνα, δυσαρέσκεια, δυσπιστία και αστάθεια», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, έχει εκφράσει τη στήριξή του σε μια τέτοια επιτροπή. Η Νότια Αφρική καλεί και τα υπόλοιπα κράτη του G20 να στηρίξουν την έκθεση Στίγκλιτς και τις συστάσεις της.

Oxfam: Να φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο οι πλούσιοι

Η Oxfam αποκαλεί τα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται στο ίδιο το τραπέζι των ηγετών της συνόδου – δηλαδή τον τεράστιο πλούτο που κατέχουν συνολικά οι δισεκατομμυριούχοι των χωρών του G20 – ένα «ανοιχτό μυστικό» που πρέπει να φορολογηθεί δίκαια, προκειμένου να βοηθήσει στον τερματισμό της φτώχειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κατάρρευσης.

Η ΜΚΟ κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μποϊκοτάρει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, πως εφαρμόζει «καταστροφικές πολιτικές – από τους απερίσκεπτους τελωνειακούς δασμούς ως τις αντιδραστικές φοροαπαλλαγές, περνώντας από τις δημοσιονομικές περικοπές – οι οποίες αυξάνουν τις ανισότητες».

Η G20 αποτελείται από 19 κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα δυο τρίτα του πληθυσμού του πλανήτη.

Η Νότια Αφρική ελπίζει ότι στη σύνοδο που φιλοξενεί, την πρώτη στην Αφρική, θα υπάρξει πρόοδος σε προβλήματα για τις αφρικανικές χώρες κι αυτές που ανήκουν στον λεγόμενο «παγκόσμιο νότο», προτού αναλάβουν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 οι ΗΠΑ το 2026.