Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 07:10

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Οι δισεκατομμυριούχοι στις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου  (G20) κατέγραψαν αθροιστικά την περασμένη χρονιά κέρδη ύψους 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια ποσό που θα επέτρεπε όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να μην είναι πλέον φτωχοί, επισημαίνει σε ανάλυση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ΜΚΟ, Oxfam.

Η οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, σημειώνει ότι οι δισεκατομμυριούχοι στις χώρες του G20 είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται κατά 16,5% μόνο μέσα σε έναν χρόνο, από τα 13,4 τρισεκατομμύρια στα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ετήσιο κόστος για την έξοδο των 3,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Oxfam αποκαλύπτει αυτά τα νέα στοιχεία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (22 – 23 Νοεμβρίου), όπου η νοτιοαφρικανική προεδρία έχει θέσει την αντιμετώπιση της ανισότητας ως κεντρικό θέμα. Η Νότια Αφρική έχει αναθέσει την πρώτη στην ιστορία ανάλυση της ανισότητας. Η «Έκτακτη Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παγκόσμια Ανισότητα του G20», με επικεφαλής τον καθηγητή Τζόζεφ Στίγκλιτς, χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «έκτακτη ανάγκη».

Έκτακτη ανάγκη

Η επιτροπή αναφέρει ότι από το 2000, το πλουσιότερο 1% έχει αποσπάσει 41 σεντς από κάθε νέο δολάριο πλούτου που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας έλαβε μόλις ένα σεντ, αναφέρει η Oxfam.

Η επιτροπή επισημαίνει τις οδυνηρές επιπτώσεις που προκαλεί αυτή η υψηλή ανισότητα στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη, οδηγώντας τη μεγάλη πλειονότητα σε τεράστια οικονομική δυσπραγία, ενώ τροφοδοτεί την πολιτική πόλωση και τη διάβρωση των δημοκρατιών.

  Ακόμη, η Oxfam καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος»

Η Oxfam, παροτρύνει τη σύνοδο της G20, να καταπολεμήσει τις αβυσσαλέες ανισότητες και να ελαφρύνει το φορτίο του χρέους που υπονομεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ενστερνίζεται νοτιοαφρικανική πρόταση στο πλαίσιο της G20 να ιδρυθεί διεθνής συμβουλευτική επιτροπή για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, κατ’ εικόνα της GIEC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.  «Αν η νοτιοαφρικανική G20 δημιουργήσει νέα διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις ανισότητες, θα πρόκειται για τεράστιο βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των ανισοτήτων», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμίταμπ Μπεχάρ.

«Η ανισότητα είναι σκόπιμη πολιτική επιλογή. Παρά τον ιστορικό πλούτο στην κορυφή, ο δημόσιος πλούτος παραμένει στάσιμος, ακόμη και μειώνεται, και η υπερχρέωση αυξάνεται», δήλωσε.

«Η ανισότητα στερεί από την πλειονότητα των πολιτών ευκαιρίες ζωής και δικαιώματα, προκαλώντας φτώχεια, πείνα, δυσαρέσκεια, δυσπιστία και αστάθεια», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, έχει εκφράσει τη στήριξή του σε μια τέτοια επιτροπή. Η Νότια Αφρική καλεί και τα υπόλοιπα κράτη του G20 να στηρίξουν την έκθεση Στίγκλιτς και τις συστάσεις της.

Oxfam: Να φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο οι πλούσιοι

Η Oxfam αποκαλεί τα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται στο ίδιο το τραπέζι των ηγετών της συνόδου – δηλαδή τον τεράστιο πλούτο που κατέχουν συνολικά οι δισεκατομμυριούχοι των χωρών του G20 – ένα «ανοιχτό μυστικό» που πρέπει να φορολογηθεί δίκαια, προκειμένου να βοηθήσει στον τερματισμό της φτώχειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κατάρρευσης.

Η ΜΚΟ κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μποϊκοτάρει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, πως εφαρμόζει «καταστροφικές πολιτικές – από τους απερίσκεπτους τελωνειακούς δασμούς ως τις αντιδραστικές φοροαπαλλαγές, περνώντας από τις δημοσιονομικές περικοπές – οι οποίες αυξάνουν τις ανισότητες».

Η G20 αποτελείται από 19 κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα δυο τρίτα του πληθυσμού του πλανήτη.

Η Νότια Αφρική ελπίζει ότι στη σύνοδο που φιλοξενεί, την πρώτη στην Αφρική, θα υπάρξει πρόοδος σε προβλήματα για τις αφρικανικές χώρες κι αυτές που ανήκουν στον λεγόμενο «παγκόσμιο νότο», προτού αναλάβουν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 οι ΗΠΑ το 2026.

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έρχεται λύση με εφαρμογή από 2026 – Οι ελληνικές τράπεζες κλείνουν το λογαριασμό

Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Οικονομία 20.11.25

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
