Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Η Ελλάδα κατέγραψε δύο αρνητικές πρωτιές στην Ευρωζώνη το 2024. Είχε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που δεν μπορούν να έχουν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Αυτό προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 26,9%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 ήταν 21%. Χειρότερα ποσοστά κατέγραψαν μόνο η Ρουμανία (27,9%) και η Βουλγαρία (30,3%). Η δεύτερη εντάσσεται στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Όπου κίνδυνος φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) αφορά το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας. Όταν αναφερόμαστε στο κατώφλι της φτώχειας, εννοούμε το 60% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

1 στους 5 χωρίς ιατρική φροντίδα

Δύσκολα θα μπορούσε να κανείς να αμφισβητήσει ότι η φτώχεια και η ανεπαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν συνδέονται.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ («Έκθεση Διαβίωσης 2025»), η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δηλώνουν ότι δεν έλαβαν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονταν κατά την επίσκεψή τους σε νοσοκομεία ή άλλες δομές υγείας.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 13% των Ελλήνων δήλωσε το 2023 ότι δεν κατάφερε να λάβει την απαραίτητη ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ανέβαλαν ιατρικά ραντεβού, δεν υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ή παραιτήθηκαν από θεραπείες. Οι λόγοι περιλαμβάνουν οικονομικές δυσκολίες, λίστες αναμονής, δυσκολία μετακίνησης από την επαρχία προς το κέντρο.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το 2024 (Ιούλιος) ανεβάζουν το ποσοστό στο 21,9% — έναντι μόλις 3,6% του μέσου όρου της Ε.Ε. Δηλαδή ένας στους πέντε Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική φροντίδα που έπρεπε. Η διαφορά της Ελλάδας από τον μέσο όρο της Ε.Ε. είναι ενδεικτικός της σοβαρότητας του προβλήματος στη χώρα αναφορικά με τη δημόσια υγεία.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Σύμφωνα με την έκθεση, οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα ανικανοποίητες ανάγκες που αφορούν την υγεία (14,5%) σε σχέση με τους άνδρες (10,6%). Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά στις ηλικίες άνω των 65 ετών και στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Στον ευρωπαϊκό χάρτη, πίσω από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας, αλλά με απόσταση βρίσκονται η Φινλανδία (12,4%) και η Εσθονία (11,2%). Κύπρος (0,1%), Μάλτα (0,5%) και Τσεχία (0,6%) εμφανίζουν σχεδόν μηδενικά ποσοστά ανικανοποίητων υγειονομικών αναγκών.

Πολλοί γιατροί, δύσκολη πρόσβαση

Προς επίρρωσιν του επιχειρήματος ότι οικονομικοί είναι κυρίως οι λόγοι για το πρόβλημα είναι τα στοιχεία για το ποσοστών των γιατρών στη χώρα. Στην περιφέρεια, λειτουργούν 1,9 κέντρα υγείας ανά 100.000 κατοίκους.

Η Ελλάδα διαθέτει 6,6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Επίσης, διαθέτει περίπου 420 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Επίσης, λειτουργούν 100 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους. Επίσης ένας από τους υψηλότερους δείκτες στην Ε.Ε.