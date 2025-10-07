Ελαφρά αύξηση της μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας τροφής στην Ελλάδα αναδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντλώντας στοιχεία από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC) 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2023, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη οκτώ ερωτήματα τα οποία πρότεινε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization – FAO) για την κατάρτιση του δείκτη της βιώσιμης ανάπτυξης (εξάλειψη πείνας έως το 2030).

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι αντιμετωπίζει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του έχει δηλώσει ότι: Αναγκάστηκε να παραλείψει γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή ή πέρασε ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων

Η έρευνα που αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σκοπό να αποτυπώσει τη δυνατότητα ή μη παροχής, στο σύνολο των μελών του νοικοκυριού, επαρκούς ποσότητας κατάλληλης τροφής, προκειμένου να εξασφαλίζονται για κάθε μέλος οι διατροφικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για υγιή διαβίωση.

7 στους 100 Έλληνες αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2024, το 7% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια (βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής – FIES).

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κυμάνθηκαν από 6,0% έως 8,0% μεταξύ 2019 και 2023, με 6,5% το 2023, ενώ για τη σοβαρή ανεπάρκεια η περίοδος 2019-2023 παρουσίασε μέσο ποσοστό 1,5%, εκτός από το 2020 και το 2023 όπου ανήλθαν σε 1,6% και 1,4% αντίστοιχα.

Χωρίς τροφή

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο η Ελλάδα

Ο μέσος όρος μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας τροφής στην Ευρώπη ανέρχεται σε 7,4%, ενώ ο αντίστοιχος για τη σοβαρή ανεπάρκεια σε 1,8%.

Στη χειρότερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Ρουμανία με το 18,6% των πολιτών να αντιμετωπίζουν μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής και έπονται η Πορτογαλία με 11,9%, η Βουλγαρία με 11,6% και η Ουγγαρία με 11,3%.

Κοντά στην Ελλάδα που σε αυτή την κατηγορία είχε ποσοστό 6,6% είναι χώρες όπως η Λιθουανία και η Ισπανία με 6,5% και η Δανία με 6,9%.

Διατροφική ανασφάλεια

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έρχονται να συμπληρώσουν αυτά της Eurostat για τη διατροφική ανασφάλεια στην ΕΕ. Με βάση την επεξεργασία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας από τα στοιχεία εθνικών στατιστικών υπηρεσιών κάθε χώρας για το 2024, στην ΕΕ των 27 κατά μέσο όρο το 8,5% του πληθυσμού δήλωνε οικονομική αδυναμία να έχει μέρα παρά μέρα στο τραπέζι του ένα «κανονικό γεύμα». Δηλαδή ένα γεύμα που να περιέχει κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται, στο 11,3%, κατατάσσοντάς μας στην πέμπτη χειρότερη θέση στην ΕΕ – μετά τις Βουλγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Το άκρως ανησυχητικό είναι ότι στα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό όσων δεν μπορούν να πληρώσουν για να έχουν μέρα παρά μέρα ένα πλήρες γεύμα, ανεβαίνει στο 34,6%. Όπως γνωρίζουμε το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε το 2024, στο 26,9% από 26,1% το 2023.

Βεβαίως θα πρέπει να αναφερθεί πως το ποσοστό των φτωχών νοικοκυριών που βρίσκονται σε κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας μειώθηκε αισθητά το 2024, κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 38,2% το 2023).

Τα υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας επιδεινώνεται από παράγοντες όπως η συνεχιζόμενη ακρίβεια που αυξάνει το κόστος ζωής και δυσκολεύει την πρόσβαση σε επαρκή και ποιοτική τροφή.