Αύξηση 3,6% σημείωσαν οι δαπάνες των νοικοκυριών το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές την περασμένη χρονιά ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ τον μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663,82 ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024, που ήταν 2,6%.

Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στις 8.740,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429,52 ευρώ).

Τα στοιχεία

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ τον μήνα.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.

Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 55,9% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,7%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.363,24 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 14.214,96 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.

Tο μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά:

-στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,7%),

-στη στέγαση (14,4%) και

-στις μεταφορές (13,3%),

-ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (2,2%) αντιστοιχεί στην ασφάλεια και τις οικονομικές υπηρεσίες.

Πού ξόδεψαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρουσιάζεται στις ομάδες:

– αναψυχή και πολιτισμός (13,5%),

– ένδυση και υπόδηση (9,5%) και

– εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (6,5%)

ενώ μείωση κατά 1,1% καταγράφεται στα διαρκή αγαθά και τις επικοινωνίες.

Όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά , σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), στα παρακάτω είδη:

– έλαια και λίπη (12,6%),

– ψάρια (9,3%)

– φρούτα (4,8%)

– ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (4,5%)

– μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (3,6%),

– λαχανικά (3,3%),

– κρέας (3,0%) και

– καφές, τσάι και κακάο (2,8%)

-ενώ μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα παρακάτω είδη:

– λοιπά είδη διατροφής (-11,9%),

– γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%) και

– αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (-0,8%)