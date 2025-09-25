ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,6% στις δαπάνες των νοικοκυριών – Πού «ξοδεύουν» περισσότερο
Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές την περασμένη χρονιά ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ ή αλλιώς 1.724,54 ευρώ τον μήνα
- Πάνος Ρούτσι: Αυτοκινητοπομπή ταξί στο Σύνταγμα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας
- «Είναι κάτι καινούριο»: Τι λέει ο 32χρονος «σέξι ιερέας» που διαφημίζει συμπληρώματα διατροφής
- Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας
- «Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού
Αύξηση 3,6% σημείωσαν οι δαπάνες των νοικοκυριών το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές την περασμένη χρονιά ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ τον μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663,82 ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.
Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024, που ήταν 2,6%.
Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στις 8.740,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429,52 ευρώ).
Τα στοιχεία
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:
Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ τον μήνα.
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.
Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 55,9% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,7%.
Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.363,24 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 14.214,96 ευρώ.
Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.
Tο μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά:
-στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,7%),
-στη στέγαση (14,4%) και
-στις μεταφορές (13,3%),
-ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (2,2%) αντιστοιχεί στην ασφάλεια και τις οικονομικές υπηρεσίες.
Πού ξόδεψαν
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρουσιάζεται στις ομάδες:
– αναψυχή και πολιτισμός (13,5%),
– ένδυση και υπόδηση (9,5%) και
– εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (6,5%)
ενώ μείωση κατά 1,1% καταγράφεται στα διαρκή αγαθά και τις επικοινωνίες.
Όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά , σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), στα παρακάτω είδη:
– έλαια και λίπη (12,6%),
– ψάρια (9,3%)
– φρούτα (4,8%)
– ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (4,5%)
– μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (3,6%),
– λαχανικά (3,3%),
– κρέας (3,0%) και
– καφές, τσάι και κακάο (2,8%)
-ενώ μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα παρακάτω είδη:
– λοιπά είδη διατροφής (-11,9%),
– γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%) και
– αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (-0,8%)
- Ο Αϊζέια Τόμας… αυτοπροτάθηκε στον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό (pics)
- Κίνηση στους δρόμους: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό – Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
- Tζάστιν Μπίμπερ: Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος σταρ του Coachella
- Φωκίδα: Πέθανε ξαφνικά 5χρονο παιδάκι που περνούσε μια απλή ίωση
- Θεοδωρικάκος σε σούπερ μάρκετ: Να πάτε στα δικαστήρια
- Νικολά Σαρκοζί: Πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση με τα μαύρα χρήματα από τον Καντάφι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις