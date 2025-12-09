Ο κτηνοτρόφος που συγκίνησε όλη τη χώρα όταν καταγράφηκε να αποχαιρετά τα ζώα του ενώ αυτά οδηγούνταν στη θανάτωση, εξαιτίας της ευλογίας πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από το εγκεφαλικό που υπέστη.

Περισσότερα από 200 ζώα έχουν ήδη πεθάνει, ενώ τα υπόλοιπα θα θανατωθούν μέσα στις επόμενες μέρες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος πήρε όλα τα μέτρα προστασίας και κατάφερε να σώσει μόνο το ένα από τα δύο κοπάδια του.

Ο Κώστας Θεοφίλου ανέφερε σήμερα στο Mega ότι τα υπόλοιπα 400 ζώα είναι καλά γεγονός που πιστοποιεί και ο κτηνίατρος όπως είπε, αλλά η «νομοθεσία» λέει είναι αυτή που επιβάλει την θανάτωση και των υπόλοιπων ζώων του.

«Γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν» λέει ο κτηνοτρόφος

«Τα πρόβατά μου, παρουσίασαν 6 Οκτωβρίου τον ιό. Από τα 600 πρόβατα ψόφησαν 207. Τα υπόλοιπα γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν» είπε χαρακτηριστικά.

Να έρθουν οι κτηνίατροι εδώ στο μαντρί να δουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είπε ο κ. Θεοφίλου.

«Ας γίνει τουλάχιστον γρήγορα (σ.σ. η θανάτωση των ζώων) για να μην το ζω κάθε μέρα» πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.

Ερωτηθείς αν μπορεί να ξαναφτιαχτεί το κοπάδι του, ο κ. Θεοφίλου απάντησε αρνητικά. «Το κοπάδι αυτό δεν ξαναγίνεται, είναι το τελευταίο κοπάδι της φυλής Ρουμλουκίου στην Ελλάδα», είπε.

