Δεν άντεξε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία που είδε το κοπάδι του, με πρόβατα σπάνιας ράτσας, να θανατώνεται στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στην ευλογιά των προβάτων σε περίπτωση που εντοπιστούν κρούσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται πλέον στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που όπως φαίνεται του προκάλεσε τεράστια θλίψη την οποία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί και κατέρρευσε.

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είχε πει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του λίγο πριν θανατωθούν.

«Είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχει φέρει τρομακτικά προβλήματα στην κτηνοτροφία της χώρας μας, με όσους έχουν ζώα, σε περιοχές υψηλού κινδύνου να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, οι περισσότερες λόγω πρόληψης έτσι ώστε να μη διαδοθεί περισσότερο η νόσος.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα αυτής της φυλής που απέμειναν στην περιοχή.

Ο ίδιος μοιράστηκε τις δυσκολίες του να έχει κάποιος ζώα ιδιαίτερα πρόβατα και μάλιστα σε μία εποχή που πολλά θανατώνονται λόγω της ευλογιάς. Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», ακούγεται να λέει ο κτηνοτρόφος με λυγμούς και τονίζει ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».