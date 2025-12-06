«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά» – Αγρότης λύγισε αποχαιρετώντας τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς
Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς.
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχει φέρει τρομακτικά προβλήματα στην κτηνοτροφία της χώρας μας, με όσους έχουν ζώα, σε περιοχές υψηλού κινδύνου να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, οι περισσότερες λόγω πρόληψης έτσι ώστε να μη διαδοθεί περισσότερο η νόσος.
Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή. Μοιράστηκε τις δυσκολίες του να έχει κανείς ζώα ιδιαίτερα πρόβατα και μάλιστα σε μία εποχή που πολλά θανατώνονται λόγω της ευλογιάς.
Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα.
«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», λέει ο κτηνοτρόφος με λυγμούς και τονίζει ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».
Δείτε το σπαρακτικό βίντεο:
