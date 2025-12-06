newspaper
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά» – Αγρότης λύγισε αποχαιρετώντας τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 18:25

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά» – Αγρότης λύγισε αποχαιρετώντας τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά κτηνοτρόφος τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχει φέρει τρομακτικά προβλήματα στην κτηνοτροφία της χώρας μας, με όσους έχουν ζώα, σε περιοχές υψηλού κινδύνου να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, οι περισσότερες λόγω πρόληψης έτσι ώστε να μη διαδοθεί περισσότερο η νόσος.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή. Μοιράστηκε τις δυσκολίες του να έχει κανείς ζώα ιδιαίτερα πρόβατα και μάλιστα σε μία εποχή που πολλά θανατώνονται λόγω της ευλογιάς.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», λέει ο κτηνοτρόφος με λυγμούς και τονίζει ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».

Δείτε το σπαρακτικό βίντεο:

YouTube thumbnail

Business
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματική κινητικότητα 06.12.25

Ζελένσκι: Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ, η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ξεκινά η πορεία μνήμης – Έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό
Ελλάδα 06.12.25 Upd: 19:04

«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ» - Ξεκίνησε η πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Όπως κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η πορεία στην επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τα πυρά του Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Σύνταξη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
