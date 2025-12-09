Δολοφονία τοπογράφου: Ισόβια και 6 χρόνια φυλάκισης στον 45χρονο εκτελεστή – Εννέα έτη στον συνεργό

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 6 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό στον 45χρονο που καταδικάστηκε ως ο εκτελεστής του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Για τον δεύτερο καταδικασθέντα που κρίθηκε ένοχος για συνέργεια το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Χωρίς αναστολή

Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στην εισαγγελία:

Α. Πρακτικά της δίκης και η απόφαση

Β. Εκθέσεις ανάλυσης

Γ. Μαρτυρικές καταθέσεις

Δ. email μεσίτη Μυκόνου

προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχή τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τόσο του μεσίτη της Μυκόνου όσο και ενός λογιστή.