Δολοφονία τοπογράφου: Ισόβια και 6 χρόνια φυλάκισης στον 45χρονο εκτελεστή – Εννέα έτη στον συνεργό
Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη
Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 6 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό στον 45χρονο που καταδικάστηκε ως ο εκτελεστής του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.
Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.
Για τον δεύτερο καταδικασθέντα που κρίθηκε ένοχος για συνέργεια το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών.
Χωρίς αναστολή
Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στην εισαγγελία:
Α. Πρακτικά της δίκης και η απόφαση
Β. Εκθέσεις ανάλυσης
Γ. Μαρτυρικές καταθέσεις
Δ. email μεσίτη Μυκόνου
προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχή τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τόσο του μεσίτη της Μυκόνου όσο και ενός λογιστή.
