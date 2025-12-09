Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το δικαστήριο

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό αποφάσισε το δικαστήριο.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, μειοψήφισε ένας ένορκος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους μετά την ενοχή τους δε ζήτησε ελαφρυντικά.

Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την ποινή που θα επιβληθεί στους δύο κατηγορουμένους