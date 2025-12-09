Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το δικαστήριο
Σε λίγη ώρα αναμένονται οι ποινές για τους καταδικασθέντες για την δολοφονία του τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό
Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό αποφάσισε το δικαστήριο.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, μειοψήφισε ένας ένορκος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους μετά την ενοχή τους δε ζήτησε ελαφρυντικά.
Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την ποινή που θα επιβληθεί στους δύο κατηγορουμένους
