Το δρόμο που οδηγεί στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, στο Νέο Ψυχικό έδειξε με την αγόρευση της η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας στρέφοντας μάλιστα στο τέλος της τοποθέτησης της τους προβολείς στην αναζήτηση του ηθικού αυτουργού ζητώντας επί της ουσίας να διενεργηθεί έρευνα για συγκεκριμένο πρόσωπο που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως μεσίτης στο νησί της Μυκόνου.

Η αγάπη των κατηγορουμένων για το χρήμα ήταν το κίνητρο που κατά εισαγγελέα οδήγησε τους δυο κατηγορουμένους στην αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο χαρακτηρίζοντας την κρινόμενη υπόθεση ως «ανθρωποκτονία κατά παραγγελία».

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να να αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων».

«Σχεδιασμένη δολοφονία»

Για την υπόθεση αυτή, όπως είναι γνωστό δικάζονται ένας 45χρονος ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας και ένας 48χρονος ως συνεργός, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Η εισαγγελική λειτουργός με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ανέλυσε μία σειρά από γεγονότα που αφορούν τις μετακινήσεις του 45χρονου κατηγορούμενου ως εκτελεστή την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος προκειμένου να καταλήξει στο ότι δεν επρόκειτο για «συμπτώσεις», αλλά για «μεθοδευμένο σχέδιο», με σκοπό την δολοφονία του τοπογράφου.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα στοιχεία προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελέας ο 45χρονος έχει καταγραφεί στο σημείο της δολοφονίας όχι μόνο τη στιγμή του εγκλήματος αλλά και μία ημέρα πριν, ενώ χαρακτήρισε «εύκολο στόχο», το θύμα για έναν έμπειρο εκτελεστή.

Περιγράφοντας στη συνέχεια τη σκηνή του εγκλήματος η εισαγγελική λειτουργός πρόσθεσε:

«Ο δράστης αφού προσέγγισε με μηχανή το ΙΧ που οδηγούσε ο Παν.Στάθης έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σημάδεψε με πιστόλι Glock και με ένα ακόμα πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία».

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 45χρονου ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για να περπατήσει και στη συνέχεια πήγε στο θεραπευτήριο «Υγεία» γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη η εισαγγελέας αντέταξε: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας σημείωσε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Σκιαγραφώντας το προφίλ του κατηγορουμένων συνέχισε:

«Το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ο κατηγορούμενος ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό. Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα», είπε.

Το ίδιο κίνητρο απέδωσε και στον 48χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό, ο οποίος «παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη».