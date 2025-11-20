newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα
Ελλάδα 20 Νοεμβρίου 2025 | 13:08

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η δίκη για την εκτέλεση του τοπογράφου στο Ψυχικό και η μεταγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστήριο - Η χήρα, τα παιδιά και γονείς του ζητούν την τιμωρία των δραστών

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

Spotlight

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αναβιώνει από σήμερα η υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Π. Στάθη στο Ψυχικό, στις 2 Ιουλίου του 2024.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο άτομα, για τη μεταγωγή των οποίων έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι οποίοι με την έναρξη της διαδικασίας αρνήθηκαν την αξιόποινη πράξη που τους αποδίδεται.

Η σύζυγος του δολοφονημένου τοπογράφου αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά απειλών το 2021

Απέναντι από τους κατηγορουμένους – στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας – βρίσκεται η χήρα του θύματος, τα παιδιά και γονείς του ζητώντας την τιμωρία των δραστών για την εγκληματική ενέργεια.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε η χήρα του τοπογράφου, η οποία αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά απειλών περιγράφοντας τα ως εξής: «Είχαμε δύο περιστατικά το 2021. Είχαμε ένα τον Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε ένα ‘βοήθεια χτυπήσανε το Παναγιώτη’. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε ‘ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» κατέθεσε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται έναν άνθρωπο, μέχρι εκεί…

Πρόεδρος: Ποιον άνθρωπο;

«Ήταν κατατρομοκρατημένος»

Απαντώντας η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος ένιωθε άγχος γι’ αυτά τα δύο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνεργασία του συζύγου της με μεσίτη στη Μύκονο, μια συνεργασία που έληξε λόγω έντονης διαφωνίας, όπως είπε. «Αγόρασαν ένα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Ο άντρας μου του πρότεινε να το αγοράσουν κι αυτό και να το δώσουν ως ενιαία σε άλλο πρόσωπο», ανέφερε η χήρα του Π. Στάθη.

Εισαγγελέας: Τι συνέβη μετά;

Μάρτυρας: Εκείνος βρήκε τον τρόπο και το πούλησε μόνος του. Όταν το έμαθε ο Παναγιώτης ήταν στη Μύκονο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν έξαλλος μου είπε «τέλος μαζί του».

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι, ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν απλά απομακρύνονταν.

Εισαγγελέας: Μετά ο σύζυγος πούλησε το δικό του ακίνητο;

Μάρτυρας: Ναι το πούλησε.

(…)

Εισαγγελέας: Μάθατε μετά αν ο μεσίτης μίλαγε άσχημα για τον σύζυγό σας;

Μάρτυρας: Ναι, ο Παναγιώτης έρχονταν και μου έλεγε ότι μίλαγε άσχημα γι’ αυτόν.

Οι επόμενοι δύο μάρτυρες

Επόμενη μάρτυρας εξετάστηκε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος της οδού Πάτμου, η οποία είχε δύο θέσεις στάθμευσης στην εν λόγω πολυκατοικία, όπου βρέθηκε η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι οι θέσεις αυτές ήταν πάντα άδειες και είπε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους δύο κατηγορουμένους.

Στις ερωτήσεις του δικαστηρίου απάντησε στη συνέχεια συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε σε περιστατικά σε βάρος του θύματος που είχαν προηγηθεί της δολοφονίας του.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις στιγμές της δολοφονίας του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς, κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι… Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε δτη Μύκονο, επειδή το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιον συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», είπε ο μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
Κρήτη: Από τον ανιψιό του πυροβολήθηκε ο 60χρονος στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν
Στην Κρήτη 20.11.25

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον 60χρονο στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν

Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές στην Κρήτη προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος, που δέχτηκε σκάγια ενώ κοιμόταν

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πολιτική προστασία 20.11.25

Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι

Θλάση στο άλλο πόδι έχει υποστεί ο Φακούντο Πελίστρι, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουρουγουανό να χάνει τα επόμενα κρίσιμα ματς των «πράσινων».

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολόγησε την επιχείρηση συγκάλυψη με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»
ΟΠΕΚΕΠΕ 20.11.25

Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολογεί την επιχείρηση συγκάλυψης με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»

Η κυβέρνηση ξέρει ότι η κατάθεση «Φραπέ» θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα αποδείξει το «γαλάζιο» σκάνδαλο αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός

«Μητσοτάκης και Βορίδης φρόντισαν να κρύψουν τον φίλο τους κ. Ξυλούρη από την Εξεταστική», σημειώνει η Νέα Αριστερά αναφερόμενη στην άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
Κρήτη: Από τον ανιψιό του πυροβολήθηκε ο 60χρονος στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν
Στην Κρήτη 20.11.25

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον 60χρονο στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν

Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές στην Κρήτη προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος, που δέχτηκε σκάγια ενώ κοιμόταν

Σύνταξη
Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι
Παγκόσμιο Κύπελλο 20.11.25

Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι

Η πρόκριση στο Μουντιάλ δεν έκρυψε τη διαμάχη Ουρουγουανών διεθνών με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και η αποχώρηση του Αργεντινού προπονητή είναι πιθανή. Σε αναμονή ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
Euroleague 20.11.25

Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρασκευή την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο