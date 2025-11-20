Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αναβιώνει από σήμερα η υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Π. Στάθη στο Ψυχικό, στις 2 Ιουλίου του 2024.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο άτομα, για τη μεταγωγή των οποίων έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι οποίοι με την έναρξη της διαδικασίας αρνήθηκαν την αξιόποινη πράξη που τους αποδίδεται.

Η σύζυγος του δολοφονημένου τοπογράφου αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά απειλών το 2021

Απέναντι από τους κατηγορουμένους – στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας – βρίσκεται η χήρα του θύματος, τα παιδιά και γονείς του ζητώντας την τιμωρία των δραστών για την εγκληματική ενέργεια.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε η χήρα του τοπογράφου, η οποία αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά απειλών περιγράφοντας τα ως εξής: «Είχαμε δύο περιστατικά το 2021. Είχαμε ένα τον Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε ένα ‘βοήθεια χτυπήσανε το Παναγιώτη’. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε ‘ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» κατέθεσε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται έναν άνθρωπο, μέχρι εκεί…

Πρόεδρος: Ποιον άνθρωπο;

«Ήταν κατατρομοκρατημένος»

Απαντώντας η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος ένιωθε άγχος γι’ αυτά τα δύο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνεργασία του συζύγου της με μεσίτη στη Μύκονο, μια συνεργασία που έληξε λόγω έντονης διαφωνίας, όπως είπε. «Αγόρασαν ένα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Ο άντρας μου του πρότεινε να το αγοράσουν κι αυτό και να το δώσουν ως ενιαία σε άλλο πρόσωπο», ανέφερε η χήρα του Π. Στάθη.

Εισαγγελέας: Τι συνέβη μετά;

Μάρτυρας: Εκείνος βρήκε τον τρόπο και το πούλησε μόνος του. Όταν το έμαθε ο Παναγιώτης ήταν στη Μύκονο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν έξαλλος μου είπε «τέλος μαζί του».

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι, ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν απλά απομακρύνονταν.

Εισαγγελέας: Μετά ο σύζυγος πούλησε το δικό του ακίνητο;

Μάρτυρας: Ναι το πούλησε.

(…)

Εισαγγελέας: Μάθατε μετά αν ο μεσίτης μίλαγε άσχημα για τον σύζυγό σας;

Μάρτυρας: Ναι, ο Παναγιώτης έρχονταν και μου έλεγε ότι μίλαγε άσχημα γι’ αυτόν.

Οι επόμενοι δύο μάρτυρες

Επόμενη μάρτυρας εξετάστηκε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος της οδού Πάτμου, η οποία είχε δύο θέσεις στάθμευσης στην εν λόγω πολυκατοικία, όπου βρέθηκε η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι οι θέσεις αυτές ήταν πάντα άδειες και είπε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους δύο κατηγορουμένους.

Στις ερωτήσεις του δικαστηρίου απάντησε στη συνέχεια συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε σε περιστατικά σε βάρος του θύματος που είχαν προηγηθεί της δολοφονίας του.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις στιγμές της δολοφονίας του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς, κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι… Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε δτη Μύκονο, επειδή το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιον συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», είπε ο μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.