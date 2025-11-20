Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις εννέα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, το Ιούλιο του 2024.

Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε μια αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.

Το έγκλημα έγινε στις 2 Ιουλίου 2024.Ολα συνέβησαν περίπου στις 8.30 όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε το θύμα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου.

Τότε άγνωστο άτομο που επέβαινε σε δίκυκλο πέρασε από το σημείο και άνοιξε πυρ σε βάρος του χρησιμοποιώντας δύο όπλα. Από την έρευνα που έγινε στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 20 κάλυκες.

Για το έγκλημα συνελήφθησαν ένας 48χρονος και ένας 44χρονος.

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων: