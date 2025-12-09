Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, γιατί τα πράγματα είναι και έντονα, αλλά και περίεργα. Διαχειρίσου με ψυχραιμία όλα αυτά τα αχρείαστα που μπορεί να ακούσεις- ακόμα κι αν δεν είσαι στην κατάλληλη φάση, έτσι; Απόφυγε να ασχοληθείς με οτιδήποτε το παρασκηνιακό, γιατί αυτό μόνο που θα σε απομακρύνει από τα σημαντικά.
DON’TS: Μη γίνεις έξω φρενών, αν τυχόν κάποιος τολμήσει να σου κάνει υποδείξεις. Ωστόσο ούτε κι εσύ πρέπει να επεμβαίνεις σε υποθέσεις τρίτων, ειδικά αν κανείς δεν σου το έχει ζητήσει. Μην ξεκινήσεις μάχες τις οποίες δεν μπορείς πρακτικά να τελειώσεις. Μην αφήνεις την ένταση ή και τον θυμό σου να σε «παρακινούν» να συμπεριφερθείς άσχημα.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διεκπεραιώσεις τις δουλειές που έχεις στο πρόγραμμα και σχετίζονται με το σπίτι, όσο δύσκολο κι αν είναι. Έπειτα ασχολήσου με τα υπόλοιπα θέματα που σκάνε μύτη και σε απασχολούν. Είναι ΟΚ να έχεις συγκεκριμένο τρόπο να κάνεις τα πράγματα. Απόφυγε όμως να γίνεις απαιτητικός ή έντονος στο τι κάνουν οι άλλοι.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στους φόβους ή και στις περίεργες σκέψεις που κάνεις να σου βάλουν φρένο ή και να μην σε αφήσουν να προχωρήσεις μπροστά με τα πλάνα σου. Τα έχεις οργανώσει σωστά όμως; Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Παράλληλα, μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τις απόψεις σου στους απέναντι.
Δίδυμοι
DO’S: Προχώρα μπροστά με τα σχέδιά σου και κλείσε τις δουλειές που θέλεις και πρέπει. Απόφυγε να επηρεαστείς από αυτούς που προσπαθούν να σε περιορίσουν. Μάλιστα δεν αποκλείεται καθόλου να είσαι εσύ αυτός που σε περιορίζεις, σωστά; Απόφυγε να επηρεαστείς και από τους ανεβασμένους τόνους που μπορεί να υπάρξουν σήμερα.
DON’TS: Μην εκνευριστείς ούτε από τις συμπεριφορές των γύρω σου, αλλά ούτε από αυτά που παρατηρείς από μόνος σου. Μη γίνεις έξω φρενών αν κάποιοι σε αποφεύγουν, ούτε όμως κι αν επιλέγουν να λειτουργούν αυτόνομα. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τη ψυχραιμία σου, αν τυχόν υπάρξει δυσκολία στις επαφές με κάποιους συναδέλφους σου.
Καρκίνος
DO’S: Εξέφρασε τα θέλω σου μεν, με έναν πιο ήπιο τρόπο δε. Απόφυγε τα ξεσπάσματα, απόφυγε και τις αντιπαραθέσεις, γιατί αυτά θα ανεβάσουν τους τόνους και θα δεις αντιδράσεις που καθόλου δεν περιμένεις. Σταμάτα να πιέζεις τις καταστάσεις. Σταμάτα να πιέζεις παραπάνω απ’ όσο αντέχουν, όμως, και τους ανθρώπους γύρω σου, έτσι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από την στάση των ανώτερων, γιατί κι αυτοί μπορεί να νευριάσουν από τη δική σου και μετά άκρη δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Ταυτόχρονα, μην θεωρείς πως επεμβαίνουν στις δουλειές σου ή πως σου περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων, γιατί αυτό δεν ισχύει. Απλά είναι μέσα στο κεφάλι σου.
Λέων
DO’S: Γενικώς η σημερινή μέρα θέλει παραπάνω προσοχή. Εστίασε στα θέλω σου μεν. Ωστόσο προσπάθησε να δεις και πέρα από αυτά, καθώς υπάρχει ζωή κι έξω από εσένα, έτσι; Παράλληλα, περιόρισε λίγο την τάση που έχεις να θέλεις να έχεις πάντοτε εσύ τον τελευταίο λόγο, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό. Φυσικά δεν είναι και κάτι το θεμιτό, σωστά;
DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της μέρας και μη γίνεις αντιδραστικός. Μη διστάσεις να είσαι άμεσος, όχι όμως κι επίμονος σχετικά με αυτά που διεκδικείς. Μην αγνοείς τα όρια που πρέπει να διατηρηθούν τόσο από μεριάς σου, όσο κι από μεριάς των απέναντι. Μην κινηθείς ανοργάνωτα, επειδή θες πολύ να κάνεις κάποια πράγματα.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς αυτά που σε ρίχνουν ψυχολογικά ή σε επιβαρύνουν συναισθηματικά- όσο δύσκολο κι αν είναι. Πάντως να σου πω πως δεν θα είναι εύκολο να κρύψεις αυτό το κακό mood, οπότε προσπάθησε τουλάχιστον να το περιορίσεις κάπως. Αν υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί, να ξέρεις πως μπορείς να το εκφράσεις, απλά ήρεμα.
DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός και απότομος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι εξαιτίας της έντασης που επικρατεί ήδη από το πρωί. Αυτό μην το μεταφέρεις ούτε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς δεν είναι κάτι που μπορούν εύκολα να αντιληφθούν οι άνθρωποι γύρω σου. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μη γίνεσαι επικριτικός.
Ζυγός
DO’S: Πες αυτά που θέλεις, ακόμα κι αν ορισμένοι προσπαθούν να σου βάλουν φρένο ή να σε περιορίσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο. Ορισμένοι προσπαθούν να σε βγάλουν φταίχτη, κόψε τους τον βήχα, λοιπόν. Απόφυγε να δώσεις διαστάσεις σε όλο αυτό με το να κρατήσεις μια πιο ήπια στάση ή ακόμα και να παραμείνεις εντελώς σιωπηλός.
DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν εξαιτίας της έντασης που υπάρχει. Παράλληλα, μην ανταλλάξεις πολλές κουβέντες, γιατί είναι με τα λάθος άτομα και όλο αυτό θα σε βγάλει εκτός προγράμματος. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην τραβήξεις τις καταστάσεις από τα μαλλιά, που λέμε. Υπάρχει περίεργο mood, αλλά τι σημαίνει αυτό;
Σκορπιός
DO’S: Περιόρισε τα έξοδα που κάνεις και ειδικά τα παρορμητικά έξοδα. Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να ξοδεύεις σε αχρείαστα ψώνια, καθώς πρόκειται για κάτι που θα μετανιώσεις σχεδόν αμέσως. Καλό είναι να οργανωθείς, πριν κάνεις το οτιδήποτε. Ειδικά όσον αφορά τις μελλοντικές σου κινήσεις, πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από αυτούς που θέλουν να σου βάλουν φραγμούς. Μην τους κάνεις την χάρη. Ωστόσο μη μπεις στην τσίτα και μην εκνευριστείς κι ακραία, έτσι; Μην συμπεριφέρεσαι με απότομο τρόπο στους ανθρώπους σου και μην αμελείς τις υποχρεώσεις σου. Είπαμε να σε βάλεις στο προσκήνιο, όχι να γίνεις κι ακραία εγωκεντρικός, έτσι;
Τοξότης
DO’S: Αν νιώθεις πως θέλεις ντε και καλά να ξεσπάσεις κάπου τα νεύρα σου, τότε φρόντισε έστω να είναι εκεί που πρέπει. Βέβαια το καλύτερο είναι να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να βρεις ποιος φταίει όντως και ποιος όχι. Παράλληλα, απόφυγε να κάνεις τόσο απερίσκεπτες, όσο και αντιδραστικές σκέψεις, καθώς δεν σε ωφελούν.
DON’TS: Μην πιεστείς για να εκφράσεις το συναισθηματικό- ψυχολογικό σου κομμάτι. Μην περιμένεις να βγει κι εύκολα, όμως, αυτό. Μην απογοητευτείς από τα εμπόδια που ενδέχεται να σου μπουν και να σε περιορίσουν από το να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Μην ξεσπάσεις ούτε λόγω έντασης ούτε λόγω του ότι μαζεύτηκαν πολλά. Λογικό, αλλά…
Αιγόκερως
DO’S: Βρες τον κατάλληλο τρόπο να εξωτερικεύσεις την ένταση που νιώθεις, καθώς πρέπει να βγει μεν, με ψυχραιμία δε. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και ζητάς από τους άλλους. Ωστόσο αν δεις ότι ορισμένοι από αυτούς σε γράφουν κανονικότατα, τότε απόφυγε να ξεσπάσεις. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός και επικριτικός με τους άλλους.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της σημερινής ημέρας. Είναι too much, αλλά πρέπει να ανταπεξέλθεις κάπως. Μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει, απλά και μόνο επειδή έχεις φτάσει στα όριά σου με τις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αλλά μην κρατήσεις και το άτομα σου εντελώς κλειστό, έτσι;
Υδροχόος
DO’S: Βάλε σε σειρά κάποια πράγματα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σου φανερωθούν λεπτομέρειες που αγνοούσες. Έτσι μπορείς να τις εξετάσεις ξανά, ώστε να βγάλεις άκρη ή ακόμα και να βελτιωθείς. Διόρθωσε τα λάθη σου- άλλωστε δεν έχεις κάνει και λίγα, σωστά; Από την άλλη, μαζέψου στα οικονομικά, γιατί έχεις ξεφύγει λίγο τελευταία.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν δεις ότι ορισμένα ανοίγματα που ήθελες να κάνεις, τελικά κάπου κολλάνε. Μην είσαι μονίμως με νεύρα και ένταση, γιατί γίνεσαι αχώνευτος. Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τα άγχη σου να θολώσουν την κρίση σου. Μην αφήνεις κανένα να σε περιορίσει, καθώς δεν τα πας καλά με αυτό, σωστά;
Ιχθύες
DO’S: Μπορείς να τεστάρεις τα όρια ορισμένων. Ωστόσο απόφυγε να τους επιτρέψεις να πατήσουν εκείνοι τα δικά σου, έτσι; Παράλληλα, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για την εκρηκτική ατμόσφαιρα που όλη αυτή η αναμπουμπούλα θα προκαλέσει. Σταμάτα να χώνεσαι σε ξένα χωράφια. Εστίασε σε όσα έχεις να κάνεις και μόνο σε αυτά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις σκληρός. Ξέρω πως οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που περίμενες, αλλά προσπάθησε. Μην το παίξεις δάσκαλος και μην προσπαθήσεις να φέρεις ορισμένους προ των ευθυνών τους. Κι αυτό γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτατες. Μπροστά τους θα το βρουν. Μην επηρεαστείς από το έντονο και αυστηρό κλίμα.
