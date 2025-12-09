DO’S: Προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, γιατί τα πράγματα είναι και έντονα, αλλά και περίεργα. Διαχειρίσου με ψυχραιμία όλα αυτά τα αχρείαστα που μπορεί να ακούσεις- ακόμα κι αν δεν είσαι στην κατάλληλη φάση, έτσι; Απόφυγε να ασχοληθείς με οτιδήποτε το παρασκηνιακό, γιατί αυτό μόνο που θα σε απομακρύνει από τα σημαντικά.

DON’TS: Μη γίνεις έξω φρενών, αν τυχόν κάποιος τολμήσει να σου κάνει υποδείξεις. Ωστόσο ούτε κι εσύ πρέπει να επεμβαίνεις σε υποθέσεις τρίτων, ειδικά αν κανείς δεν σου το έχει ζητήσει. Μην ξεκινήσεις μάχες τις οποίες δεν μπορείς πρακτικά να τελειώσεις. Μην αφήνεις την ένταση ή και τον θυμό σου να σε «παρακινούν» να συμπεριφερθείς άσχημα.