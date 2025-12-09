magazin
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]
09 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσοχή απαιτεί η σημερινή μέρα, γιατί τα πράγματα είναι και έντονα, αλλά και περίεργα. Διαχειρίσου με ψυχραιμία όλα αυτά τα αχρείαστα που μπορεί να ακούσεις- ακόμα κι αν δεν είσαι στην κατάλληλη φάση, έτσι; Απόφυγε να ασχοληθείς με οτιδήποτε το παρασκηνιακό, γιατί αυτό μόνο που θα σε απομακρύνει από τα σημαντικά.

DON’TS: Μη γίνεις έξω φρενών, αν τυχόν κάποιος τολμήσει να σου κάνει υποδείξεις. Ωστόσο ούτε κι εσύ πρέπει να επεμβαίνεις σε υποθέσεις τρίτων, ειδικά αν κανείς δεν σου το έχει ζητήσει. Μην ξεκινήσεις μάχες τις οποίες δεν μπορείς πρακτικά να τελειώσεις. Μην αφήνεις την ένταση ή και τον θυμό σου να σε «παρακινούν» να συμπεριφερθείς άσχημα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διεκπεραιώσεις τις δουλειές που έχεις στο πρόγραμμα και σχετίζονται με το σπίτι, όσο δύσκολο κι αν είναι. Έπειτα ασχολήσου με τα υπόλοιπα θέματα που σκάνε μύτη και σε απασχολούν. Είναι ΟΚ να έχεις συγκεκριμένο τρόπο να κάνεις τα πράγματα. Απόφυγε όμως να γίνεις απαιτητικός ή έντονος στο τι κάνουν οι άλλοι.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στους φόβους ή και στις περίεργες σκέψεις που κάνεις να σου βάλουν φρένο ή και να μην σε αφήσουν να προχωρήσεις μπροστά με τα πλάνα σου. Τα έχεις οργανώσει σωστά όμως; Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Παράλληλα, μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τις απόψεις σου στους απέναντι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προχώρα μπροστά με τα σχέδιά σου και κλείσε τις δουλειές που θέλεις και πρέπει. Απόφυγε να επηρεαστείς από αυτούς που προσπαθούν να σε περιορίσουν. Μάλιστα δεν αποκλείεται καθόλου να είσαι εσύ αυτός που σε περιορίζεις, σωστά; Απόφυγε να επηρεαστείς και από τους ανεβασμένους τόνους που μπορεί να υπάρξουν σήμερα.

DON’TS: Μην εκνευριστείς ούτε από τις συμπεριφορές των γύρω σου, αλλά ούτε από αυτά που παρατηρείς από μόνος σου. Μη γίνεις έξω φρενών αν κάποιοι σε αποφεύγουν, ούτε όμως κι αν επιλέγουν να λειτουργούν αυτόνομα. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τη ψυχραιμία σου, αν τυχόν υπάρξει δυσκολία στις επαφές με κάποιους συναδέλφους σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εξέφρασε τα θέλω σου μεν, με έναν πιο ήπιο τρόπο δε. Απόφυγε τα ξεσπάσματα, απόφυγε και τις αντιπαραθέσεις, γιατί αυτά θα ανεβάσουν τους τόνους και θα δεις αντιδράσεις που καθόλου δεν περιμένεις. Σταμάτα να πιέζεις τις καταστάσεις. Σταμάτα να πιέζεις παραπάνω απ’ όσο αντέχουν, όμως, και τους ανθρώπους γύρω σου, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από την στάση των ανώτερων, γιατί κι αυτοί μπορεί να νευριάσουν από τη δική σου και μετά άκρη δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Ταυτόχρονα, μην θεωρείς πως επεμβαίνουν στις δουλειές σου ή πως σου περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων, γιατί αυτό δεν ισχύει. Απλά είναι μέσα στο κεφάλι σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Γενικώς η σημερινή μέρα θέλει παραπάνω προσοχή. Εστίασε στα θέλω σου μεν. Ωστόσο προσπάθησε να δεις και πέρα από αυτά, καθώς υπάρχει ζωή κι έξω από εσένα, έτσι; Παράλληλα, περιόρισε λίγο την τάση που έχεις να θέλεις να έχεις πάντοτε εσύ τον τελευταίο λόγο, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό. Φυσικά δεν είναι και κάτι το θεμιτό, σωστά;

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της μέρας και μη γίνεις αντιδραστικός. Μη διστάσεις να είσαι άμεσος, όχι όμως κι επίμονος σχετικά με αυτά που διεκδικείς. Μην αγνοείς τα όρια που πρέπει να διατηρηθούν τόσο από μεριάς σου, όσο κι από μεριάς των απέναντι. Μην κινηθείς ανοργάνωτα, επειδή θες πολύ να κάνεις κάποια πράγματα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς αυτά που σε ρίχνουν ψυχολογικά ή σε επιβαρύνουν συναισθηματικά- όσο δύσκολο κι αν είναι. Πάντως να σου πω πως δεν θα είναι εύκολο να κρύψεις αυτό το κακό mood, οπότε προσπάθησε τουλάχιστον να το περιορίσεις κάπως. Αν υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί, να ξέρεις πως μπορείς να το εκφράσεις, απλά ήρεμα.

DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός και απότομος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι εξαιτίας της έντασης που επικρατεί ήδη από το πρωί. Αυτό μην το μεταφέρεις ούτε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς δεν είναι κάτι που μπορούν εύκολα να αντιληφθούν οι άνθρωποι γύρω σου. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μη γίνεσαι επικριτικός.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πες αυτά που θέλεις, ακόμα κι αν ορισμένοι προσπαθούν να σου βάλουν φρένο ή να σε περιορίσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο. Ορισμένοι προσπαθούν να σε βγάλουν φταίχτη, κόψε τους τον βήχα, λοιπόν. Απόφυγε να δώσεις διαστάσεις σε όλο αυτό με το να κρατήσεις μια πιο ήπια στάση ή ακόμα και να παραμείνεις εντελώς σιωπηλός.

DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν εξαιτίας της έντασης που υπάρχει. Παράλληλα, μην ανταλλάξεις πολλές κουβέντες, γιατί είναι με τα λάθος άτομα και όλο αυτό θα σε βγάλει εκτός προγράμματος. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην τραβήξεις τις καταστάσεις από τα μαλλιά, που λέμε. Υπάρχει περίεργο mood, αλλά τι σημαίνει αυτό;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Περιόρισε τα έξοδα που κάνεις και ειδικά τα παρορμητικά έξοδα. Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να ξοδεύεις σε αχρείαστα ψώνια, καθώς πρόκειται για κάτι που θα μετανιώσεις σχεδόν αμέσως. Καλό είναι να οργανωθείς, πριν κάνεις το οτιδήποτε. Ειδικά όσον αφορά τις μελλοντικές σου κινήσεις, πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από αυτούς που θέλουν να σου βάλουν φραγμούς. Μην τους κάνεις την χάρη. Ωστόσο μη μπεις στην τσίτα και μην εκνευριστείς κι ακραία, έτσι; Μην συμπεριφέρεσαι με απότομο τρόπο στους ανθρώπους σου και μην αμελείς τις υποχρεώσεις σου. Είπαμε να σε βάλεις στο προσκήνιο, όχι να γίνεις κι ακραία εγωκεντρικός, έτσι;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αν νιώθεις πως θέλεις ντε και καλά να ξεσπάσεις κάπου τα νεύρα σου, τότε φρόντισε έστω να είναι εκεί που πρέπει. Βέβαια το καλύτερο είναι να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να βρεις ποιος φταίει όντως και ποιος όχι. Παράλληλα, απόφυγε να κάνεις τόσο απερίσκεπτες, όσο και αντιδραστικές σκέψεις, καθώς δεν σε ωφελούν.

DON’TS: Μην πιεστείς για να εκφράσεις το συναισθηματικό- ψυχολογικό σου κομμάτι. Μην περιμένεις να βγει κι εύκολα, όμως, αυτό. Μην απογοητευτείς από τα εμπόδια που ενδέχεται να σου μπουν και να σε περιορίσουν από το να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Μην ξεσπάσεις ούτε λόγω έντασης ούτε λόγω του ότι μαζεύτηκαν πολλά. Λογικό, αλλά…

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βρες τον κατάλληλο τρόπο να εξωτερικεύσεις την ένταση που νιώθεις, καθώς πρέπει να βγει μεν, με ψυχραιμία δε. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και ζητάς από τους άλλους. Ωστόσο αν δεις ότι ορισμένοι από αυτούς σε γράφουν κανονικότατα, τότε απόφυγε να ξεσπάσεις. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός και επικριτικός με τους άλλους.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση της σημερινής ημέρας. Είναι too much, αλλά πρέπει να ανταπεξέλθεις κάπως. Μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει, απλά και μόνο επειδή έχεις φτάσει στα όριά σου με τις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αλλά μην κρατήσεις και το άτομα σου εντελώς κλειστό, έτσι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Βάλε σε σειρά κάποια πράγματα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σου φανερωθούν λεπτομέρειες που αγνοούσες. Έτσι μπορείς να τις εξετάσεις ξανά, ώστε να βγάλεις άκρη ή ακόμα και να βελτιωθείς. Διόρθωσε τα λάθη σου- άλλωστε δεν έχεις κάνει και λίγα, σωστά; Από την άλλη, μαζέψου στα οικονομικά, γιατί έχεις ξεφύγει λίγο τελευταία.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν δεις ότι ορισμένα ανοίγματα που ήθελες να κάνεις, τελικά κάπου κολλάνε. Μην είσαι μονίμως με νεύρα και ένταση, γιατί γίνεσαι αχώνευτος. Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τα άγχη σου να θολώσουν την κρίση σου. Μην αφήνεις κανένα να σε περιορίσει, καθώς δεν τα πας καλά με αυτό, σωστά;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μπορείς να τεστάρεις τα όρια ορισμένων. Ωστόσο απόφυγε να τους επιτρέψεις να πατήσουν εκείνοι τα δικά σου, έτσι; Παράλληλα, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για την εκρηκτική ατμόσφαιρα που όλη αυτή η αναμπουμπούλα θα προκαλέσει. Σταμάτα να χώνεσαι σε ξένα χωράφια. Εστίασε σε όσα έχεις να κάνεις και μόνο σε αυτά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις σκληρός. Ξέρω πως οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που περίμενες, αλλά προσπάθησε. Μην το παίξεις δάσκαλος και μην προσπαθήσεις να φέρεις ορισμένους προ των ευθυνών τους. Κι αυτό γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτατες. Μπροστά τους θα το βρουν. Μην επηρεαστείς από το έντονο και αυστηρό κλίμα.

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»
Fizz 08.12.25

Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «προβλημάτων υγείας», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Σύνταξη
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Tri Poloski 07.12.25

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Καταγγελία Τριανταφυλλάκη από Κρήτη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» – Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις
«Έχουμε τραυματίες» 08.12.25

Καταγγελία Τριανταφυλλάκη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» - Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, καταγγέλει ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ μεταβαίνουν από την Αθήνα στην Κρήτη. 

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
Νέα Αριστερά 08.12.25

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι «για εγκληματικές ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αλλά ο πρωθυπουργός «φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς να διερευνηθεί».

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Επεισόδια στην Κρήτη 08.12.25

Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο - Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

